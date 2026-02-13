Назначение платежа в платежке: на что обращают внимание банки и ФНС

Зачем указывать назначение платежа

Для банка — это практически единственный способ идентификации платежа и его корректной обработки. Банковская программа может отказать в переводе при пустой графе 24, а неполная информация приводит к невозможности зачисления средств по нужному основанию. В этом случае банком проводится «ручная проверка» операции с учетом требований закона о противодействии отмыванию доходов.

Для налоговиков назначение платежа не единственный источник информации, но важное доказательство его правомерности. Расхождения между сведениями в платежке, договорах и товарных документах дают основания затребовать от налогоплательщика дополнительные пояснения и документы в соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК.