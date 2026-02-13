Назначение платежа в платежке: на что обращают внимание банки и ФНС

Зачем указывать назначение платежа
Для банка — это практически единственный способ идентификации платежа и его корректной обработки. Банковская программа может отказать в переводе при пустой графе 24, а неполная информация приводит к невозможности зачисления средств по нужному основанию. В этом случае банком проводится «ручная проверка» операции с учетом требований закона о противодействии отмыванию доходов.
Для налоговиков назначение платежа не единственный источник информации, но важное доказательство его правомерности. Расхождения между сведениями в платежке, договорах и товарных документах дают основания затребовать от налогоплательщика дополнительные пояснения и документы в соответствии с п. 2 ст. 93.1 НК.
Не стоит удивляться запросу ФНС с требованием обосновать назначение платежа в отправленной или полученной от контрагента платежке вне рамок налоговой проверки. На основании ст. 86 НК банки в целях налогового контроля обязаны выдавать ИФНС справки о наличии и состоянии счетов налогоплательщиков, выписки по операциям и другую информацию.
Формулировки, вызывающие вопросы у ФНС
Условно можно выделить три группы частых ошибок в платежных документах при указании назначения платежа.
Шаблоны, не содержащие конкретной информации
Например, «за проведенные работы»; «оплата за оказание услуг»; «хозяйственные расходы»; «по договору, за товар». Из такого текста непонятно, за что конкретно переводятся средства. Соответственно, поступят вопросы из банка с просьбой уточнить назначение платежа, а налоговая инспекция потребует подтверждающие документы.
Схематичный или «маскирующий» текст
Сюда относятся: «консалтинговые» или «рекламные услуги»; «агентское вознаграждение», «комиссия»; «перевод выручки от покупателя»; «возврат займа», «благотворительность».
Приведенные формулировки не содержат ссылок на договор, акт, соглашение и часто применяются в транзитных схемах. Они вызывают повышенный интерес у банков и налоговиков.
Несоответствие назначения платежа видам деятельности, расхождения по НДС
Рассмотрим пример. Клиент, торгующий продуктами питания, направляет оплату за металлопрокат. В платежном поручении оплата указана «Без НДС», что противоречит накладным. Сумма НДС не выделена из общего платежа, когда применима к операции.
Для обнаружения подобных «нестыковок» банки и налоговые органы используют «карты видов деятельности» клиента и его контрагентов, специальные алгоритмы, выделяющие из общего потока операции, которые связаны с коммерческой деятельностью и уплатой налогов.
Как отвечать на запросы банка и налоговой инспекции
Причиной требования пояснить назначение конкретного платежа обычно служат расхождения в документах: платежках, договорах, счетах. Своевременно замеченные несоответствия лучше устранить, а если это уже невозможно – заранее подготовить обоснованные пояснения.
Ответ должен быть конкретным, затрагивать только операцию, по которой возникли вопросы. Не нужно увязывать его с другими направлениями деятельности, так как это может потребовать дополнительных расшифровок. Оставлять рискованные формулировки в платежках без внимания также не стоит — они могут создать проблемы при любой банковской или налоговой проверке.
Как заполнить назначение платежа, чтобы избежать проблем
Правила заполнения платежек установлены положением ЦБ от 29.06.2021 № 762-П, где подробно расписаны требования к содержанию каждой графы. В тексте назначения платежа должны быть все ключевые сведения:
предмет: товары, услуги, зарплата, дивиденды;
основание: договор, счет-фактура, акт приемки;
характер: оплата, аванс, возврат переплаты, доплата;
разбивка: сумма и ставка НДС, или указание «без НДС»;
период: важен при регулярной оплате, в том числе налогов.
В большинстве случаев перечисленной информации достаточно для банка и налоговой инспекции, что позволяет избежать лишних запросов.
Примеры правильного заполнения назначения платежа:
«Оплата услуг по обслуживанию копировальной техники за январь 2026, договор № 11 от 07.02.2025 г., без НДС»
«Перечисление заработной платы за ноябрь 2025 г. по ведомости №11».
«Оплата за товары по договору №78 от 13.02.2024 г. 1 775 710 руб., в т.ч. НДС 320 210 руб. (22 %)».
Назначение платежа — первая информация, позволяющая банку и ФНС понять суть операции без запроса документов. Если указать в платежке четкие и конкретные сведения, не придется писать пояснительные записки и расшифровывать содержание перевода постфактум.
