Почему учёт «не сходится» перед инвентаризацией, или как закрыть разрыв между системой и реальностью?

Почему никто не замечает, что несоответствия накапливаются?

Проблема не появляется в момент совершения ошибки — она появляется, когда кто-то её обнаруживает. До этого люди молчат, система молчит, цифры тоже ничего не показывают. Оборудование числится там, где числилось год назад, амортизируется, включается в отчёты. И ничто не сигнализирует о том, что в реальности-то давно уже не всё так радужно.

Представьте обычную рабочую неделю в офисе на сто человек. Один сотрудник забирает ноутбук коллеги, пока тот в командировке — на пару дней, с обещанием вернуть. Другой переставляет на свой стол принтер из соседнего кабинета, потому что его сломался. Третий принимает новое оборудование, божась оформить документы завтра, но назавтра его заваливают другими делами...

Каждое из этих событий — мелочь. Но в сумме за год собирается несколько десятков позиций, по которым данные в системе расходятся с тем, что фактически стоит в кабинетах.

Никто из этих людей ничего плохого как бы не сделал. Чтобы отразить каждое такое движение в учёте, нужно специально идти к компьютеру, заполнять формы, звонить в бухгалтерию. И всё это ради события, последствия которого наступят в лучшем случае через год.

В такой ситуации любой человек выберет сделать текущую задачу в ущерб будущим сложностям. А в большинстве случаев, сотрудник вообще не подумает, что ему (или кому-то другому) придётся разгребать последствия.