Почему учёт «не сходится» перед инвентаризацией, или как закрыть разрыв между системой и реальностью?

За год накапливается слишком много событий, не отражённых в учёте — оборудование переезжало, сотрудники менялись, что-то ломали и убирали на склад. Приходит время глобальной проверки, и приходится объяснять каждое из двадцати несоответствий. Каждое тянется к событию годовой давности — его уже никто не помнит.
Давайте попробуем разобраться, почему расхождения неизбежны, если вы до сих пор работаете в ручном режиме, как их выявлять заранее и какой инструмент позволяет прийти к инвентаризации с точными, актуальными данными.
Почему никто не замечает, что несоответствия накапливаются?
Проблема не появляется в момент совершения ошибки — она появляется, когда кто-то её обнаруживает. До этого люди молчат, система молчит, цифры тоже ничего не показывают. Оборудование числится там, где числилось год назад, амортизируется, включается в отчёты. И ничто не сигнализирует о том, что в реальности-то давно уже не всё так радужно.
Представьте обычную рабочую неделю в офисе на сто человек. Один сотрудник забирает ноутбук коллеги, пока тот в командировке — на пару дней, с обещанием вернуть. Другой переставляет на свой стол принтер из соседнего кабинета, потому что его сломался. Третий принимает новое оборудование, божась оформить документы завтра, но назавтра его заваливают другими делами...
Каждое из этих событий — мелочь. Но в сумме за год собирается несколько десятков позиций, по которым данные в системе расходятся с тем, что фактически стоит в кабинетах.
Никто из этих людей ничего плохого как бы не сделал. Чтобы отразить каждое такое движение в учёте, нужно специально идти к компьютеру, заполнять формы, звонить в бухгалтерию. И всё это ради события, последствия которого наступят в лучшем случае через год.
В такой ситуации любой человек выберет сделать текущую задачу в ущерб будущим сложностям. А в большинстве случаев, сотрудник вообще не подумает, что ему (или кому-то другому) придётся разгребать последствия.
Наташа, мы всё поломали! Совсем всё!
Чтобы найти несоответствие, нужно понять, в какой конкретно точке данные перестали отражать реальность — «поломались». Таких точек обычно несколько. И каждая из них оставляет характерный след.
Самая распространённая — разница между датой события и датой его отражения в системе. Например, оборудование привезли в понедельник, а документы провели в пятницу. Перемещение сделали в среду, но запись о нём появилась только через три недели. Если в этот промежуток пришла внеплановая проверка или кто-то запросил отчёт — несоответствие уже существует, хотя формально его «ещё нет».
Кадровые события — вторая по частоте точка разрыва. Сотрудник переведён, уволен, ушёл в декрет. Но имущество по-прежнему числится за ним, хотя фактически давно перешло к другому человеку или разошлось по кабинетам. Восстановить хронологию событий — что именно и когда произошло — через несколько месяцев практически невозможно, особенно если человек уже не работает в компании.
Третья — имущество, фактически списанное, но всё ещё «висящее» в системе. Сломанный монитор убрали в подсобку три года назад, а в учёте он до сих пор «работает» и амортизируется. Стулья списали де-факто, но акт не оформили. Техника ушла в другое подразделение по устной договорённости с директором. Такие позиции годами остаются в системе и обнаруживаются только при инвентаризации — когда их не находят там, где они должны быть.
Как же тогда искать несоответствия, не дожидаясь инвентаризации?
Проводить плановую проверку раз в год, чтобы поддерживать данные в актуальном состоянии, — недостаточно. Куда продуктивнее искать проблемные места небольшими выборками в рабочем режиме, и это занимает значительно меньше времени, чем разбор всего и сразу.
Выборочная проверка по материально ответственному лицу
Возьмите сотрудников, недавно переводившихся между отделами или вернувшихся после длительного отсутствия (декретного отпуска, например). Сверьте фактическое использование ими имущества с данными в системе.
Так вы быстрее всего выясните, что мебель из старого кабинета, телефон коллеги и ноутбук, давно переданный преемнику, всё ещё закреплены за этим МОЛом. Несколько часов работы дают чёткую картину по конкретному участку.
Проверка позиций с давно не обновлявшимися данными
В 1С можно отфильтровать карточки с последним изменением годичной или двухгодичной давности. Каждую такую позицию стоит физически проверить: найти, убедиться в её местонахождении, уточнить актуального МОЛ. Именно здесь чаще всего обнаруживается техника — все ею пользуются, но она ни за кем не закреплена.
Сверка кадровых данных с учётом имущества
Список уволенных за последние год-два легко сопоставить с данными о МОЛ в учётной системе. Любой ушедший сотрудник с закреплённым имуществом — это проблема. Её нужно закрыть документально за несколько дней до инвентаризации. Это занимает меньше часа, но регулярно выявляет позиции, иначе обнаружившиеся бы только при инвентаризации.
Как автоматизация меняет подход к расхождениям
Конечно, все три метода дают результат, но они по-прежнему требуют ручной работы и занимают время. Выборочная проверка по МОЛ — это несколько часов. Фильтрация карточек в 1С даёт список, который нужно потом проверять физически. Кадровая сверка — разовая акция, её легко забыть провести вовремя. При этом ни один из методов саму причину появления расхождений не устраняет: между событием и его отражением в системе всегда остаётся временной промежуток. И пока нужны отдельные усилия, чтобы его закрыть, он будет существовать.
Автоматизация учёта имущества меняет «вот это вот всё». Каждая единица — стол, ноутбук, габаритное оборудование, компьютерная периферия — получает штрихкод или RFID-метку (небольшую наклейку на корпусе). Когда сотрудник принимает имущество, перемещает его в другой кабинет или передаёт коллеге, то подносит терминал сбора данных или смартфон к метке, и установленное на ТСД приложение само определяет позицию, показывает её текущие данные и фиксирует произошедшее. И ему ничего не нужно вводить руками, взаимодействовать с ПК или звонить в бухгалтерию.
Именно так устроена работа в «Учёте 15»: приложение интегрируется напрямую с 1С, и бухгалтер видит изменения в системе в тот же момент, когда они происходят в реальности.
Этот же инструмент позволяет проводить выборочные проверки в любой момент. Вам не нужно создавать приказ, формировать комиссию, останавливать работу: сотрудник просто обходит конкретное помещение или проверяет подотчёт конкретного МОЛ, сканирует имущество, а приложение сразу показывает, где данные в 1С расходятся с реальностью — позиция числится не там, не за тем человеком или вовсе не найдена.
При использовании RFID-меток весь кабинет проверяется в течение нескольких минут: проверяющий проходит со считывателем, нажимает «курок» ТСД, и всё имущество в зоне охвата фиксируется автоматически.
Вместо заключения
Все эти несостыковки в данных между учётной системой и фактическим наличием имущества имеют место быть там, где перемещение каждой единицы требует отдельного административного усилия. Если бухгалтер выстраивает процесс так, чтобы это усилие сводилось к нескольким секундам прямо на месте события, то к моменту проведения инвентаризации у него будут соответствующие фактическому положению дел данные. Тогда проверка будет просто проверкой.
Автоматизация снимает с бухгалтерии задачу по пересчёту и оставляет время на отчётность в рамках рабочего дня. Если вдруг вам приходится задерживаться на работе, чтобы внести в базу документы инвентаризации или сверить акты, задумайтесь о помощниках в виде ТСД и специализированного мобильного приложения, как например, «Учёт 15». Позвольте себе вспомнить, что даже инвентаризация может быть в удовольствие.
