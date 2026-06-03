RFID-метки для учета имущества: пошаговое руководство по маркировке и инвентаризации

Инвентаризация основных средств — процедура, которую большинство бухгалтеров воспринимают как испытание. Комиссия часами ходит по кабинетам, переписывает серийные номера вручную, потом кто-то переносит данные в таблицу, но опись всё равно содержит ошибки. RFID-метки в корне меняют этот процесс: сотрудник проходит по помещению со считывателем, и все объекты фиксируются автоматически — без ручного ввода.

Что такое RFID-метка и как она работает

Прежде чем говорить о том, как RFID меняет инвентаризацию, стоит разобраться, что это вообще такое — особенно если раньше вы сталкивались только со штрихкодами. RFID-метка — небольшая наклейка со встроенным чипом и антенной, её крепят на корпус оборудования, мебели или техники. Чип хранит данные об объекте и передаёт их считывателю по радиосигналу без какого-либо физического контакта. Сотрудник со считывателем проходит по помещению. Устройство излучает радиосигнал определённой частоты. Метка, оказавшаяся в зоне действия этого сигнала, использует его энергию для активации своего чипа и в ответ передаёт закодированный в ней идентификатор. Весь процесс занимает 1-2 секунды и не требует, чтобы сотрудник подносил считыватель вплотную к каждому объекту. Отдельный плюс в том, что считыватель фиксирует десятки меток одновременно — даже если объекты стоят за мебелью, сложены в шкаф или находятся в закрытых ящиках. Сигнал хорошо проходит сквозь дерево, пластик и стекло, однако жидкости и металл существенно снижают дальность — этот момент важно учитывать при размещении меток на конкретных объектах.

Чем RFID отличается от штрихкода

Зная принцип работы RFID, легко увидеть, где именно штрихкодовый метод проигрывает. Штрихкод требует прямой видимости: сотрудник подносит сканер к каждому объекту отдельно и считывает код, отмечает количество. Если наклейка потёрта, загнута или спрятана за мебелью — объект пропускается, и данные о нём приходится вносить вручную постфактум. Именно из-за этого при инвентаризации регулярно возникают «потерянные» объекты, которые физически никуда не делись. При штрихкодовом методе ошибка возникает и там, где сотрудник вводит данные вручную: неверный символ в инвентарном номере — и объект числится как не найденный, хотя стоит прямо перед проверяющим. RFID исключает ручной ввод полностью: метка считывается автоматически, данные уходят в систему без участия человека на этом этапе. Разница в скорости при этом ощутима. Для небольшой организации с несколькими сотнями объектов инвентаризация с RFID занимает один-два часа вместо нескольких дней. Для крупного учреждения с тысячами позиций — дни вместо 2-3 недель. Конкретные сроки зависят от объёма имущества и планировки помещений, но выигрыш по времени в любом случае существенный.

Какие метки подходят для учёта основных средств