RFID-метки для учета имущества: пошаговое руководство по маркировке и инвентаризации

Инвентаризация основных средств — процедура, которую большинство бухгалтеров воспринимают как испытание. Комиссия часами ходит по кабинетам, переписывает серийные номера вручную, потом кто-то переносит данные в таблицу, но опись всё равно содержит ошибки.
RFID-метки в корне меняют этот процесс: сотрудник проходит по помещению со считывателем, и все объекты фиксируются автоматически — без ручного ввода.
Что такое RFID-метка и как она работает
Прежде чем говорить о том, как RFID меняет инвентаризацию, стоит разобраться, что это вообще такое — особенно если раньше вы сталкивались только со штрихкодами. RFID-метка — небольшая наклейка со встроенным чипом и антенной, её крепят на корпус оборудования, мебели или техники. Чип хранит данные об объекте и передаёт их считывателю по радиосигналу без какого-либо физического контакта.
Сотрудник со считывателем проходит по помещению. Устройство излучает радиосигнал определённой частоты. Метка, оказавшаяся в зоне действия этого сигнала, использует его энергию для активации своего чипа и в ответ передаёт закодированный в ней идентификатор. Весь процесс занимает 1-2 секунды и не требует, чтобы сотрудник подносил считыватель вплотную к каждому объекту.
Отдельный плюс в том, что считыватель фиксирует десятки меток одновременно — даже если объекты стоят за мебелью, сложены в шкаф или находятся в закрытых ящиках. Сигнал хорошо проходит сквозь дерево, пластик и стекло, однако жидкости и металл существенно снижают дальность — этот момент важно учитывать при размещении меток на конкретных объектах.
Чем RFID отличается от штрихкода
Зная принцип работы RFID, легко увидеть, где именно штрихкодовый метод проигрывает. Штрихкод требует прямой видимости: сотрудник подносит сканер к каждому объекту отдельно и считывает код, отмечает количество. Если наклейка потёрта, загнута или спрятана за мебелью — объект пропускается, и данные о нём приходится вносить вручную постфактум.
Именно из-за этого при инвентаризации регулярно возникают «потерянные» объекты, которые физически никуда не делись. При штрихкодовом методе ошибка возникает и там, где сотрудник вводит данные вручную: неверный символ в инвентарном номере — и объект числится как не найденный, хотя стоит прямо перед проверяющим. RFID исключает ручной ввод полностью: метка считывается автоматически, данные уходят в систему без участия человека на этом этапе.
Разница в скорости при этом ощутима. Для небольшой организации с несколькими сотнями объектов инвентаризация с RFID занимает один-два часа вместо нескольких дней. Для крупного учреждения с тысячами позиций — дни вместо 2-3 недель. Конкретные сроки зависят от объёма имущества и планировки помещений, но выигрыш по времени в любом случае существенный.
Какие метки подходят для учёта основных средств
Выбор метки зависит от типа имущества, условий эксплуатации и требований к дальности считывания. Разобраться в этом лучше заранее, так как неподходящая метка даёт нестабильные результаты и требует замены раньше срока, что сводит на нет экономию от автоматизации.
Для стационарного имущества — мебели, оргтехники, оборудования — стандартным выбором служат пассивные RFID-метки. У них нет батареи: метка получает энергию от сигнала считывателя и отвечает на него. Срок службы такой метки практически неограничен, обслуживания она не требует, стоимость невысокая — для большинства офисных и производственных объектов этого достаточно.
Размер метки выбирается под конкретный объект: для крупного оборудования подходят метки с большей дальностью, для небольших объектов — компактные варианты, практически незаметные на корпусе техники. Отдельный случай — металлические поверхности: металл экранирует радиосигнал, и стандартная метка, приклеенная напрямую, работать не будет. Для таких объектов существуют специализированные метки с ферритовой подложкой, которая изолирует антенну от металла и сохраняет нормальную дальность — при маркировке серверов, станков или металлической мебели это обязательное требование, а не опция.
Как используют разные типы меток
Компании, уже перешедшие на учёт по RFID, часто комбинируют разные типы меток в зависимости от задач. Показательный пример — Приволжский исследовательский медицинский университет, где внедрили учёт имущества с различными видами меток и сократили время инвентаризации в 8 раз. В проекте использовались как стандартные метки для офисного оборудования, так и специальные — для металлических поверхностей и медицинской техники, к которой предъявляются повышенные требования к надёжности маркировки.
Посмотреть, как именно выстроен процесс в ПИМУ.
Университет — не производственное предприятие и не коммерческая сеть, а обычное бюджетное учреждение с большим количеством разнородного имущества. Если RFID сработал там, где каждый объект требует индивидуального подхода и строгой отчётности перед контролирующими органами, значит, метод рабочий для любой организации.
Что должно быть закодировано в метке
Технические характеристики метки — только часть задачи. Не менее важно то, какие данные она хранит: с точки зрения бухгалтерского учёта маркировка должна обеспечивать однозначную идентификацию каждого объекта. Без этого связь между физическим предметом и его карточкой в учётной системе остаётся ненадёжной — и при проверке это становится уязвимым местом.
Согласно ФСБУ 6/2020 «Основные средства», каждый инвентарный объект подлежит индивидуальному учёту. Аналогичные требования к уникальности инвентарных номеров содержатся в приказе Минфина №61н для бюджетных учреждений. На практике в метку кодируется уникальный инвентарный номер объекта — этого достаточно для однозначной идентификации. Остальные обязательные реквизиты — наименование, дата постановки на учёт, МОЛ и структурное подразделение — автоматически подтягиваются из учётной системы при считывании номера.
Многие организации используют комбинированные метки: помимо RFID-чипа на них напечатан штрихкод и ключевые сведения об объекте в читаемом виде. Если считыватель недоступен, объект можно идентифицировать визуально или через обычный сканер — это удобно при проверках, когда нужно видеть данные об объекте без дополнительного оборудования. «Учёт 15» от компании Клеверенс формирует и печатает такие метки напрямую из 1С — данные подтягиваются из учётной карточки автоматически, что исключает расхождение между меткой и системой.
Как правильно разместить метки
Даже правильно выбранная метка не даст результата, если она приклеена в неудачном месте. Место крепления напрямую влияет на стабильность работы всей системы: плохо размещённая метка считывается нестабильно, и сотруднику всё равно приходится подходить к каждому объекту отдельно — весь смысл автоматизации теряется.
Общее правило — метка должна быть защищена от случайного повреждения, но доступна для считывателя при обходе. Для офисной мебели оптимальное место — нижняя сторона столешницы, спинка стула, внутренняя часть ящика: метка защищена от механических повреждений и при этом легко считывается при проходе по помещению. Для оргтехники лучше выбирать заднюю или боковую панель, вдали от вентиляционных отверстий и движущихся частей.
Для металлических объектов метка крепится перпендикулярно к большой металлической поверхности или на специальной подложке — это даёт лучший результат, чем размещение вплотную к металлу. В зонах с высокой плотностью электроники — серверных комнатах, производственных участках — электромагнитные помехи снижают дальность работы, поэтому здесь стоит провести тестирование до начала массового внедрения, чтобы не обнаружить проблему в разгар инвентаризации.
Типичные ошибки при внедрении
Внедрение RFID кажется простым, пока не сталкиваешься с практическими нюансами. Большинство проблем при этом типовые и хорошо известны. А значит, их можно предусмотреть заранее, а не исправлять уже после того, как система запущена.
Метка в мёртвой зоне — самая распространённая ошибка. Область, заблокированная металлической конструкцией или плотным материалом, не даёт стабильного считывания, и объект раз за разом выпадает из обхода. Решение простое: проверять каждую метку сразу после наклейки считывателем и при необходимости переклеивать до финальной фиксации.
Неподходящий клей для конкретной поверхности приводит к тому, что метки отклеиваются раньше срока. Высокотемпературные среды требуют термостойких клеев, поверхности с покрытием — специальных адгезивов: производители меток указывают совместимые материалы, и этим не стоит пренебрегать при выборе.
Пропуск пилотного тестирования перед массовым внедрением — ещё одна ошибка, которая дорого обходится: достаточно промаркировать десять-пятнадцать объектов разных типов, проверить стабильность работы в реальных условиях и убедиться, что данные корректно попадают в учётную систему. Это занимает несколько часов, но выявляет проблемы пока их легко исправить.
Как RFID работает вместе с учётной системой
Метка и считыватель — только физическая часть процесса. Полноценно система работает тогда, когда считанные данные мгновенно попадают в учётную систему и обновляют карточку объекта без участия бухгалтера. Именно интеграция с 1С превращает набор меток в рабочий инструмент учёта, а не просто набор наклеек на технике.
При инвентаризации с «Учётом 15» сотрудник обходит помещения с RFID-считывателем, и приложение в реальном времени сопоставляет считанные метки с данными в 1С и фиксирует соответствия, излишки и недостачи. Инвентаризационная опись формируется автоматически по результатам обхода — без промежуточных таблиц и ручного переноса данных. Бухгалтер получает готовый документ с корректными данными: без опечаток в инвентарных номерах, без позиций, пропущенных из-за нечитаемого кода, и без расхождений, которые потом нужно объяснять проверяющим.
Заключение
RFID-технология решает три системные проблемы, возникающие при инвентаризации основных средств в ручном режиме. Первая — зависимость от человеческого фактора при вводе данных: опечатки, пропуски, неверное прочтение серийных номеров. Вторая — физические ограничения штрихкодового метода: необходимость прямой видимости, чувствительность к загрязнениям и повреждениям наклеек. Третья — значительные временные затраты при работе с большим количеством объектов, особенно если имущество расположено в нескольких помещениях или на разных этажах. RFID устраняет все три ограничения одновременно, потому что радиосигнал не требует контакта с меткой, а идентификация происходит автоматически.
При этом эффективность RFID напрямую зависит от качества внедрения. Выбор метки под тип поверхности (особенно для металла), правильное размещение на объекте, тестирование в «мёртвых» зонах и интеграция с учётной системой — это обязательные этапы, без которых технология не даст ожидаемого результата. Программное решение «Учёт 15» от компании Клеверенс обеспечивает полный цикл работы: от программирования меток до автоматического формирования инвентаризационной описи по итогам обхода. Данные синхронизируются напрямую с учётной системой, исключая промежуточный ручной перенос.
Для бухгалтера переход на RFID означает смену самой логики инвентаризации. Вместо аврального мероприятия, требующего остановки работы, привлечения комиссии и многочасовой сверки, инвентаризация становится рутинной операцией. Сотрудник с терминалом обходит помещения, система фиксирует всё имущество автоматически, а бухгалтер получает готовую опись с подсвеченными расхождениями. Никаких объяснений проверяющим, никаких служебных записок «почему не сошлось». Только точные данные и спокойная работа.
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