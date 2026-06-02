Кто проводит противопожарный инструктаж

Согласно п. 6 Приложения № 1 к приказу МЧС № 1120, противопожарные инструктажи проводят лица, прошедшие обучение по ДПО в области пожарной безопасности, либо имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».

Само обучение по ДПО проводит только организация с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Обучение, проведенное нелицензированной организацией, юридически незаконно — даже если выдано удостоверение.

При проверке Госпожнадзор запрашивает: