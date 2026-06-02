С 1 марта 2026 года вступила в силу новая редакция приказа МЧС № 596 — ключевого документа, который определяет, по каким программам учатся ответственные за пожарную безопасность лица в России. Параллельно с 1 сентября 2025 года действует приказ МЧС № 1120 — новый порядок проведения противопожарных инструктажей. Кто не привел документы и обучение сотрудников в соответствие с этими актами — рискует получить штраф по ст. 20.4 КоАП до 400 000 рублей.
Нормативная база, на которую ссылается инспектор Госпожнадзора
Обучение по пожарной безопасности в 2026 году опирается на четыре действующих нормативных акта. Знать их обязан каждый руководитель.
Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (в редакции от 03.02.2025). Устанавливает общие правила поведения на объектах защиты, порядок организации обучения мерам пожарной безопасности. Документ действует до 31 декабря 2026 года включительно.
Приказ МЧС от 16.12.2024 № 1120 действует с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года. Определяет порядок, виды и сроки проведения противопожарных инструктажей, требования к содержанию программ, а также категории лиц, обязанных проходить обучение по ДПО. Признал утратившим силу прежний приказ МЧС № 806 от 18.11.2021.
Приказ МЧС от 05.09.2021 № 596 (в редакции приказа МЧС № 530 от 25.06.2025) «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности». Новая редакция действует с 1 марта 2026 года до 1 марта 2028 года.
Статья 20.4 КоАП — административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности (в редакции от 28.05.2022 № 141-ФЗ).
Что изменилось с 1 марта 2026 года
Главные изменения в приказе № 596:
Утратил силу пункт 2 Приказа — типовая программа для отдельной категории. Теперь действуют четыре типовые программы вместо пяти.
Изменен состав слушателей программы повышения квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (Приложение № 1). К освоению допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование: руководители органов власти и местного самоуправления, общественных объединений, юридических лиц, граждане (включая ИП), являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом, либо назначенные ими ответственные лица.
Минимальная продолжительность повышения квалификации — 16 часов, из которых не менее 4 часов отведено практической части.
Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Четыре действующие типовые программы приказа № 596
После изменений 2026 года приказ № 596 утверждает четыре типовые программы:
Повышение квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты с одновременным пребыванием 50 и более человек, а также на объектах повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности (Приложение № 1).
Повышение квалификации для главных специалистов технического и производственного профиля (и исполняющих их обязанности) на тех же объектах (Приложение № 3).
Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (Приложение № 4).
Профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (Приложение № 5).
Обучиться по актуальным программам пожарной безопасности
Штрафы по ст. 20.4 КоАП: актуальная редакция
Размеры штрафов установлены ст. 20.4 КоАП в редакции закона от 28.05.2022 № 141-ФЗ.
Нарушение
Должностное лицо
ИП
Юридическое лицо
Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1)
20 000 — 30 000 руб.
40 000 — 60 000 руб.
300 000 — 400 000 руб.
Те же действия в условиях особого противопожарного режима (ч. 2)
30 000 — 60 000 руб.
60 000 — 80 000 руб.
400 000 — 800 000 руб.
Повторное нарушение на объекте высокого/значительного/чрезвычайно высокого риска (ч. 2.1)
30 000 — 60 000 руб.
60 000 — 80 000 руб. или приостановка до 30 суток
400 000 — 800 000 руб. или приостановка до 30 суток
Нарушение, повлекшее пожар с легким или средним вредом здоровью либо уничтожение имущества (ч. 6)
80 000 — 100 000 руб.
90 000 — 110 000 руб. или приостановка до 30 суток
700 000 — 800 000 руб. или приостановка до 30 суток
Нарушение, повлекшее пожар с тяжким вредом здоровью или смертью человека (ч. 6.1)
—
—
1 000 000 — 2 000 000 руб. или приостановка до 90 суток
Допуск к работе сотрудника, не прошедшего обучение или инструктаж, квалифицируется по ч. 1 ст. 20.4 КоАП. То же касается отсутствия программ противопожарных инструктажей и непрохождения обучения по ДПО ответственными лицами.
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Кто обязан проходить обучение по ДПО
Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, определены Приложением № 4 к приказу МЧС № 1120 и соответствуют программам, утвержденным приказом № 596:
руководители организаций, индивидуальные предприниматели и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности — повышение квалификации;
главные специалисты технического и производственного профиля (и должностные лица, исполняющие их обязанности) на объектах с одновременным пребыванием 50 и более человек, а также на объектах повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности — повышение квалификации;
лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа — повышение квалификации;
специалисты по противопожарной профилактике — профессиональная переподготовка.
К освоению программ ДПО допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.
Кто проводит противопожарный инструктаж
Согласно п. 6 Приложения № 1 к приказу МЧС № 1120, противопожарные инструктажи проводят лица, прошедшие обучение по ДПО в области пожарной безопасности, либо имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».
Само обучение по ДПО проводит только организация с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Обучение, проведенное нелицензированной организацией, юридически незаконно — даже если выдано удостоверение.
При проверке Госпожнадзор запрашивает:
лицензию учебного центра, в котором проходил обучение работник;
сведения о внесении удостоверения в ФИС ФРДО (Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»);
соответствие программы обучения актуальной редакции приказа № 596.
Пошаговый алгоритм для работодателя
Шаг 1. Приказом по организации назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность.
Шаг 2. Разработать или актуализировать программы всех видов противопожарных инструктажей под требования приказа МЧС № 1120 (с учетом приложений 2 и 3). При необходимости — пройти процедуру согласования программ.
Шаг 3. Направить руководителя, ответственных лиц и лиц, проводящих инструктаж, на обучение по ДПО в лицензированный учебный центр.
Шаг 4. Провести вводный, первичный, повторный и при необходимости целевой противопожарные инструктажи с работниками. Порядок и сроки определяет руководитель организации с учетом структуры объекта защиты и численности персонала.
Шаг 5. Организовать проверку знаний и умений работников по программам противопожарного инструктажа.
Шаг 6. Завести журнал учета противопожарных инструктажей (рекомендуемый образец — в приложении к Порядку, утвержденному приказом МЧС № 1120).
Шаг 7. Повторять повышение квалификации по ДПО — в сроки, установленные программой образовательной организации (как правило, не реже 1 раза в 5 лет). Инструктажи — в сроки, определенные работодателем в соответствии с приказом № 1120.
Шаг 8. Проверить локальные нормативные акты. Программы инструктажей не должны содержать ссылок на утративший силу приказ МЧС № 806.
По вопросам проведения обучения по пожарной безопасности обращайтесь к специалистам Центра охраны труда «Решение». Мы поможем вам, если необходимо, пройти все эти 8 шагов и минимизировать риски штрафов.
Дистанционное обучение: работает легитимно
Приказ № 596 прямо разрешает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программ повышения квалификации и профпереподготовки. Это эффективное и рациональное решение для бизнеса по всей России: сотрудник проходит обучение без отрыва от работы.
Главные критерии выбора учебного центра:
действующая лицензия на образовательную деятельность;
обязательное внесение выданных удостоверений в ФИС ФРДО;
соответствие программ актуальной редакции приказа № 596.
FAQ: вопросы, которые задают чаще всего
Кто должен проходить обучение по пожарной безопасности в 2026 году? По ДПО — руководители и ИП, ответственные за ПБ, главные технические и производственные специалисты на крупных и взрывопожароопасных объектах, лица, проводящие инструктажи. Все остальные работники проходят противопожарные инструктажи внутри организации.
Можно ли провести обучение силами своей организации? Только инструктажи. Обучение по ДПО (повышение квалификации, профпереподготовка) проводит исключительно организация с лицензией на образовательную деятельность.
Какова минимальная продолжительность повышения квалификации? Не менее 16 часов, из них практической части — не менее 4 часов (п. 4 Приложения № 1 к приказу № 596).
Какова продолжительность профпереподготовки «Специалист по пожарной профилактике»? Не менее 250 часов (типовая программа Приложения № 5 к приказу № 596).
Можно ли пройти обучение дистанционно? Да. Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) определяет образовательная организация самостоятельно. Прямо допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Что грозит за допуск работника без обучения? Квалификация по ч. 1 ст. 20.4 КоАП: штраф на должностное лицо — 20 000–30 000 руб., на ИП — 40 000–60 000 руб., на юридическое лицо — 300 000–400 000 руб.
Сколько стоит обучение по пожарной безопасности? Стоимость обучения зависит от объема заявки. Для получения точного расчета обратитесь к менеджеру нашего Центра, оставив заявку на сайте.
Что делать прямо сейчас
Самостоятельная разработка программ инструктажей по актуальным редакциям нормативных актов, направление сотрудников в правильные категории ДПО, контроль за внесением удостоверений в ФИС ФРДО — все это требует времени и понимания юридических нюансов. Ошибка в категории слушателя или ссылка на утративший силу приказ № 806 превращают потраченные деньги в нулевой результат при проверке.
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