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Охрана труда
Обучение по пожарной безопасности в 2026 году: что изменилось, кого направлять на ДПО и сколько стоит халатность

Обучение по пожарной безопасности в 2026 году: что изменилось, кого направлять на ДПО и сколько стоит халатность

Разбираем по фактам — со ссылками на действующие нормативные акты: какие документы регулируют обучение по пожарной безопасности, кого и куда направлять, какие штрафы реально применяются и что нужно сделать прямо сейчас.

С 1 марта 2026 года вступила в силу новая редакция приказа МЧС № 596 — ключевого документа, который определяет, по каким программам учатся ответственные за пожарную безопасность лица в России. Параллельно с 1 сентября 2025 года действует приказ МЧС № 1120 — новый порядок проведения противопожарных инструктажей. Кто не привел документы и обучение сотрудников в соответствие с этими актами — рискует получить штраф по ст. 20.4 КоАП до 400 000 рублей.

Нормативная база, на которую ссылается инспектор Госпожнадзора

Обучение по пожарной безопасности в 2026 году опирается на четыре действующих нормативных акта. Знать их обязан каждый руководитель.

Что изменилось с 1 марта 2026 года

Главные изменения в приказе № 596:

  • Утратил силу пункт 2 Приказа — типовая программа для отдельной категории. Теперь действуют четыре типовые программы вместо пяти.

  • Изменен состав слушателей программы повышения квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности (Приложение № 1). К освоению допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование: руководители органов власти и местного самоуправления, общественных объединений, юридических лиц, граждане (включая ИП), являющиеся собственниками имущества, лица, уполномоченные владеть или распоряжаться имуществом, либо назначенные ими ответственные лица.

  • Минимальная продолжительность повышения квалификации — 16 часов, из которых не менее 4 часов отведено практической части.

  • Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. Допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Четыре действующие типовые программы приказа № 596

После изменений 2026 года приказ № 596 утверждает четыре типовые программы:

  1. Повышение квалификации для лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты с одновременным пребыванием 50 и более человек, а также на объектах повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности (Приложение № 1).

  2. Повышение квалификации для главных специалистов технического и производственного профиля (и исполняющих их обязанности) на тех же объектах (Приложение № 3).

  3. Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа (Приложение № 4).

  4. Профессиональная переподготовка для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (Приложение № 5).

Обучиться по актуальным программам пожарной безопасности

Штрафы по ст. 20.4 КоАП: актуальная редакция

Размеры штрафов установлены ст. 20.4 КоАП в редакции закона от 28.05.2022 № 141-ФЗ.

Нарушение

Должностное лицо

ИП

Юридическое лицо

Нарушение требований пожарной безопасности (ч. 1)

20 000 — 30 000 руб.

40 000 — 60 000 руб.

300 000 — 400 000 руб.

Те же действия в условиях особого противопожарного режима (ч. 2)

30 000 — 60 000 руб.

60 000 — 80 000 руб.

400 000 — 800 000 руб.

Повторное нарушение на объекте высокого/значительного/чрезвычайно высокого риска (ч. 2.1)

30 000 — 60 000 руб.

60 000 — 80 000 руб. или приостановка до 30 суток

400 000 — 800 000 руб. или приостановка до 30 суток

Нарушение, повлекшее пожар с легким или средним вредом здоровью либо уничтожение имущества (ч. 6)

80 000 — 100 000 руб.

90 000 — 110 000 руб. или приостановка до 30 суток

700 000 — 800 000 руб. или приостановка до 30 суток

Нарушение, повлекшее пожар с тяжким вредом здоровью или смертью человека (ч. 6.1)

1 000 000 — 2 000 000 руб. или приостановка до 90 суток

Допуск к работе сотрудника, не прошедшего обучение или инструктаж, квалифицируется по ч. 1 ст. 20.4 КоАП. То же касается отсутствия программ противопожарных инструктажей и непрохождения обучения по ДПО ответственными лицами.

По вопросам проведения обучения по пожарной безопасности обращайтесь к специалистам Центра охраны труда «Решение»

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Кто обязан проходить обучение по ДПО

Категории лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности, определены Приложением № 4 к приказу МЧС № 1120 и соответствуют программам, утвержденным приказом № 596:

  • руководители организаций, индивидуальные предприниматели и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности — повышение квалификации;

  • главные специалисты технического и производственного профиля (и должностные лица, исполняющие их обязанности) на объектах с одновременным пребыванием 50 и более человек, а также на объектах повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности — повышение квалификации;

  • лица, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа — повышение квалификации;

  • специалисты по противопожарной профилактике — профессиональная переподготовка.

К освоению программ ДПО допускаются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и/или высшее образование.

Кто проводит противопожарный инструктаж

Согласно п. 6 Приложения № 1 к приказу МЧС № 1120, противопожарные инструктажи проводят лица, прошедшие обучение по ДПО в области пожарной безопасности, либо имеющие среднее профессиональное или высшее образование по специальности «Пожарная безопасность» или направлению подготовки «Техносферная безопасность» по профилю «Пожарная безопасность».

Само обучение по ДПО проводит только организация с лицензией на осуществление образовательной деятельности. Обучение, проведенное нелицензированной организацией, юридически незаконно — даже если выдано удостоверение.

При проверке Госпожнадзор запрашивает:

  • лицензию учебного центра, в котором проходил обучение работник;

  • сведения о внесении удостоверения в ФИС ФРДО (Федеральная информационная система «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»);

  • соответствие программы обучения актуальной редакции приказа № 596.

Пошаговый алгоритм для работодателя

  • Шаг 1. Приказом по организации назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность.

  • Шаг 2. Разработать или актуализировать программы всех видов противопожарных инструктажей под требования приказа МЧС № 1120 (с учетом приложений 2 и 3). При необходимости — пройти процедуру согласования программ.

  • Шаг 3. Направить руководителя, ответственных лиц и лиц, проводящих инструктаж, на обучение по ДПО в лицензированный учебный центр.

  • Шаг 4. Провести вводный, первичный, повторный и при необходимости целевой противопожарные инструктажи с работниками. Порядок и сроки определяет руководитель организации с учетом структуры объекта защиты и численности персонала.

  • Шаг 5. Организовать проверку знаний и умений работников по программам противопожарного инструктажа.

  • Шаг 6. Завести журнал учета противопожарных инструктажей (рекомендуемый образец — в приложении к Порядку, утвержденному приказом МЧС № 1120).

  • Шаг 7. Повторять повышение квалификации по ДПО — в сроки, установленные программой образовательной организации (как правило, не реже 1 раза в 5 лет). Инструктажи — в сроки, определенные работодателем в соответствии с приказом № 1120.

  • Шаг 8. Проверить локальные нормативные акты. Программы инструктажей не должны содержать ссылок на утративший силу приказ МЧС № 806.

По вопросам проведения обучения по пожарной безопасности обращайтесь к специалистам Центра охраны труда «Решение». Мы поможем вам, если необходимо, пройти все эти 8 шагов и минимизировать риски штрафов.

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Дистанционное обучение: работает легитимно

Приказ № 596 прямо разрешает применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации программ повышения квалификации и профпереподготовки. Это эффективное и рациональное решение для бизнеса по всей России: сотрудник проходит обучение без отрыва от работы. 

Главные критерии выбора учебного центра:

  • действующая лицензия на образовательную деятельность;

  • обязательное внесение выданных удостоверений в ФИС ФРДО;

  • соответствие программ актуальной редакции приказа № 596.

FAQ: вопросы, которые задают чаще всего

  • Кто должен проходить обучение по пожарной безопасности в 2026 году? По ДПО — руководители и ИП, ответственные за ПБ, главные технические и производственные специалисты на крупных и взрывопожароопасных объектах, лица, проводящие инструктажи. Все остальные работники проходят противопожарные инструктажи внутри организации.

  • Можно ли провести обучение силами своей организации? Только инструктажи. Обучение по ДПО (повышение квалификации, профпереподготовка) проводит исключительно организация с лицензией на образовательную деятельность.

  • Какова минимальная продолжительность повышения квалификации? Не менее 16 часов, из них практической части — не менее 4 часов (п. 4 Приложения № 1 к приказу № 596).

  • Какова продолжительность профпереподготовки «Специалист по пожарной профилактике»? Не менее 250 часов (типовая программа Приложения № 5 к приказу № 596).

  • Можно ли пройти обучение дистанционно? Да. Формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) определяет образовательная организация самостоятельно. Прямо допускается применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

  • Что грозит за допуск работника без обучения? Квалификация по ч. 1 ст. 20.4 КоАП: штраф на должностное лицо — 20 000–30 000 руб., на ИП — 40 000–60 000 руб., на юридическое лицо — 300 000–400 000 руб.

  • Сколько стоит обучение по пожарной безопасности? Стоимость обучения зависит от объема заявки. Для получения точного расчета обратитесь к менеджеру нашего Центра, оставив заявку на сайте.

Что делать прямо сейчас

Самостоятельная разработка программ инструктажей по актуальным редакциям нормативных актов, направление сотрудников в правильные категории ДПО, контроль за внесением удостоверений в ФИС ФРДО — все это требует времени и понимания юридических нюансов. Ошибка в категории слушателя или ссылка на утративший силу приказ № 806 превращают потраченные деньги в нулевой результат при проверке.

Центр охраны труда «Решение» — лицензированный учебный центр (лицензия № 07677). Обучаем по всем актуальным программам пожарной безопасности 2026 года:

  • Профессиональная переподготовка «Специалист по пожарной профилактике» — 250 часов, дистанционно, по всей России, диплом выдается бессрочно.

  • Повышение квалификации для руководителей, ИП, ответственных лиц, главных специалистов технического и производственного профиля, лиц, проводящих инструктаж.

  • Удостоверения установленного образца с внесением в ФИС ФРДО.

  • Финансовая ответственность за качество обучения прописана в договоре.

  • Более 500 учебных программ, портал работает 24/7, начало обучения сразу после оплаты.

Доступны комплексные пакеты для микропредприятий, малого и среднего бизнеса со скидкой до 20%.

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