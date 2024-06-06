Способы повышения налоговой эффективности бизнеса

Основная цель создания и функционирования любой коммерческой организации — это получение прибыли. Но при ужесточении внешних факторов получать стабильную прибыль становится все сложнее. В такие сложные времена остро встает вопрос о повышении налоговой эффективности бизнеса и законном снижении налогового бремени. Рассмотрим несколько способов.

Что такое налоговая эффективность бизнеса

Эффективность бизнеса — это соотношение вложений к полученным результатам. Чем выше результат и ниже вложения, тем эффективнее деятельность компании.

А налоговая эффективность подразумевает, что компания, не нарушая правовых норм, платит в бюджет наименьшую сумму налогов, установленную законом.

Как повысить налоговую эффективность бизнеса

Способов повышения налоговой эффективности бизнеса сейчас немало, но большинство из них зависят от отраслевых особенностей. Часть способов направлена на повышение налоговой эффективности в будущем, часть применяется ретроспективно. Ряд вариантов связан исключительно с капитальными вложениями в бизнес.

1. Изучите учетную политику и ищите скрытые резервы снижения налогов

Разработку тех или иных способов повышения налоговой эффективности стоит начать с изучения действующей учетной политики компании, в которой можно найти пробелы и недочеты, приводящие к излишней уплате налога:

Проверьте, применяются ли в компании резервы (по сомнительным долгам, по гарантийному ремонту и обслуживанию, под предстоящие ремонты основных средств, по отпускам и т.д.). Использование резервов позволяет увеличить расходную часть по налогу на прибыль на некоторое время, так как они учитываются в расходах равномерно в течение года. Получается, что временно сохраняются оборотные средства, которые можно направить как на развитие бизнеса, так и на текущую деятельность.

Выясните порядок распределения расходов на прямые и косвенные. Это важно, так как косвенные расходы учитываются при расчете налога на прибыль полностью в периоде их осуществления, а прямые затраты следует учитывать по мере продажи товаров (работ, услуг), частью которых они являются (п. 2 ст. 318 НК). Если в налоговом периоде доход не признан, то и соответствующие прямые расходы не списываются. Они остаются в виде незавершенного производства и ожидают момента признания дохода, к которому относятся.

То есть, налоговая эффективность будет выше в том случае, когда состав косвенных расходов больше, чем состав прямых.

Проверьте, пользуется ли компания амортизационной премией . Такая премия позволяет намного раньше списать в расходы по налогу на прибыль часть стоимости основного средства.

Рассмотрите вопрос возможности применения повышенных коэффициентов амортизации для эффективной налоговой оптимизации. Снижение налога на прибыль происходит благодаря увеличению расходов за счет амортизационных отчислений, что уменьшает налоговую базу. Перечень объектов, подходящих для применения ускоренной амортизации в налоговом учете, приведен в статье 259.3 НК.

Обратите внимание — осуществляется ли переоценка имущества. Ведь путем переоценки можно снизить налоговую базу по налогу на имущество по объектам ОС, по которым налог считается от среднегодовой стоимости. Только необходимо помнить, что единожды проведя переоценку, компания должна будет делать эту процедуру регулярно, но не чаще 1 раза в год (это становится обязанностью).

Проанализировать вашу учетную политику, выявить в ней скрытые налоговые резервы помогут специалисты компании DAS Group. Они помогут вам разобраться с нормативно-правовой базой и подскажут, как оптимизировать налогообложение в каждом конкретном случае.

2. Учитывайте региональный фактор налоговой эффективности.

При разработке способов повышения налоговой эффективности, когда это применимо к конкретному бизнесу, важно принимать во внимание региональный фактор. Процесс построения, развития компании должен плотно соприкасаться с изучением регионального налогового законодательства.

Законодательство субъектов может устанавливать дифференцированные ставки по некоторым налогам, предусматривать различные виды льгот.

Например, законами субъектов для отдельных категорий налогоплательщиков может снижаться ставка налога на прибыль, уплачиваемого в бюджет региона. Региональные ставки налога на имущество также могут значительно отличаться от общей ставки и т.д (ст. 284, 380 НК).

Один из самых часто применяемых региональных механизмов увеличения налоговой эффективности — использование инвестиционного налогового вычета. Применение данного вычета позволяет не просто увеличить расходную часть, а уменьшить именно размер налога на прибыль, отчисляемого в региональный бюджет. В состав вычета включают определенную часть расходов (ст. 286.1 НК):

расходы на приобретение, достройку и модернизацию ОС;

расходы на дооборудование, реконструкцию, техническое перевооружение;

расходов на капвложения по соглашениям о реализации инвестпроектов;

расходы на создание объектов транспортной, коммунальной, социальной инфраструктур;

денежные перечисления по договорам финансирования деятельности по созданию объектов инфраструктуры;

затраты на НИОКР;

расходы на оплату работ / услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации программ для ЭВМ и баз данных;

и другие расходы.

3. Проверьте кадастровую стоимость имущества.

Налоговая база по ряду объектов недвижимого имущества рассчитывается исходя из кадастровой стоимости (п. 2 ст. 375 НК). При проверке нередко оказывается, что эта цена завышена в разы.

Одним из способов повышения налоговой эффективности бизнеса является пересмотр кадастровой стоимости, механизм которого предусмотрен законом.

Подается соответствующее заявление в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Если с Комиссией вопрос уладить не получится, то дальнейшее оспаривание происходит через суд. Обратиться в суд можно сразу, минуя комиссию (ст. 22 закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ).

4. Своевременно изучаем все изменения налогового законодательства.

Со времен пандемии, с учетом санкций и геополитической обстановки Правительством стали приниматься точечные поправки налогового законодательства, а фактически льготы, которые должны помочь бизнесу удержаться на плаву.

Ряд таких поправок, в частности, связанных с редомициляцией, с возращением бизнеса, доходов, имущества в РФ, освобождает от уплаты налога на прибыль и НДФЛ.

Например, огромный массив льгот в настоящее время существует для IT компаний. Причем, ФНС в письме от 17.03.2022 № СД-4-2/3289@ четко указала, что выделение IT-подразделений в отдельные юридические лица не может квалифицироваться как применение схемы уклонения от налогообложения.

Работа по повышению налоговой эффективности бизнеса — это скрупулезный процесс, который затрагивает все сферы деятельности компании, и зачастую требует привлечения к работе профессиональных аудиторов, налоговых консультантов, оценщиков и других специалистов. Команда профессионалов компании DAS Group поможет проанализировать работу вашей компании, разработать стратегию, составить четкий план оптимизации налогообложения.

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