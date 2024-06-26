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Налоговые проверки

Онлайн-платформы и маркетплейсы. Налоговые риски

Торговля на таких площадках обещает многие преимущества: сокращение пути к конечному потребителю, бизнес «под крылом» известного бренда, гарантированная лояльность аудитории и т.п. И главное — рост доходов. Этому можно лишь радоваться — если не забывать о разумной налоговой оптимизации.
Онлайн-платформы и маркетплейсы. Налоговые риски
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Риск № 1. Неправильный выбор системы налогообложения

Многие налогоплательщики допускают эту ошибку, ориентируясь лишь на ставки налога.

Прочитали, например, что УСН — лучший режим налогообложения для онлайн-платформ и маркетплейсов, а там доступны две ставки: 6% и 15%. Ответ, казалось бы, очевиден: 6 меньше, чем 15, следовательно, выбираем 6%. Но в таком случае учитывается лишь доход, то есть полная сумма продаж без вычета комиссии посредника (онлайн-платформ и маркетплейсов).

А ставка 15% предусмотрена для объекта налогообложения «доходы минус расходы», так что можно будет уменьшить доход на необходимые траты, в том числе комиссию торговой площадки, аренду, продвижение и т.п.

Риск № 2. Неправильный выбор товара

Этот риск в некотором роде вытекает из предыдущего.

Теперь многие онлайн-площадки и маркетплейсы, в том числе Ozon и Wildberries, допускают к торговле самозанятых.

Прельстившись простотой работы на НПД и низкими ставками (4% для сделок с физлицами) самозанятые начинают торговать товарами не собственного производства (как положено, согласно ст. 4 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ), — а чужими товарами.

Если налоговая выявит этот факт, например, в результате контрольной закупки, то физическое лицо потеряет статус самозанятого, доход будет пересчитан по ставке 13%, может последовать штраф по ст. 129.13 НК, как за нарушение порядка и (или) сроков передачи сведений о произведенных расчетах при реализации (до 20% от суммы расчета, при повторном нарушении в течение шести месяцев — в размере 100% от суммы нелегального дохода).

Не менее серьезные штрафные санкции предусмотрены и случаях, когда выясняется, что продаются товары, подлежащие сертификации или декларированию. В таком случае, согласно действующему законодательству, физическое лицо могут привлечь к ответственности по ст. 14.43 КоАП — нарушение требований технических регламентов (штраф 1 000 руб.) и ст.14.4 КоАП — торговля товаром ненадлежащего качества или с нарушениями установленных норм (штраф от 1 000 руб., при повторном нарушении конфискация товара и штраф 50 000 руб.).

Часто самозанятые пытаются «сэкономить», не учитывая комиссию онлайн-площадки или маркетплейса при указании сумм налога. А ведь это — в чистом виде занижение налоговой базы, то есть ст. 122 НК, штрафы 20–40% от суммы неоплаченного налога. А если дела пошли так хорошо, что доходы приблизились к лимиту 2 400 000 руб. нарастающим итогом в год, тогда нужно регистрироваться как ИП и менять налоговый режим.  

Риск 3. Неоправданное дробление

«Упрощенка» — удобный и достаточно выгодный режим, к тому же можно не платить ряд налогов, в том числе НДС. Правда, если торговля пойдет активно, то запросто можно превысить лимит 200 млн руб. В 2024 году с учетом коэффициента-дефлятора — 265,8 млн руб. (приказ Минэкономразвития от 23.10.23 № 730).

В таком случае нужно перейти на общую систему налогообложения, но платить НДС не хочется никому, особенно при торговле. И тогда — нередко по советам «бывалых», — налогоплательщики идут на следующий шаг: просто регистрируют ИП на кого-то своего (мужа, жену, родителей и т.п.) и спокойно торгуют дальше.

Не стоит думать, что налоговики глупее нас с вами. Если вас не трогают месяц, два, три, это не значит, что «пронесло», это скорее всего, означает, что они просто ждут, чтобы размер предполагаемых доначислений достиг определенной суммы.

Ведь «выследить» взаимозависимых ИП просто, это давно уже поставлено на поток с помощью программных средств, которые определяют признаки взаимозависимости — родство, одни и те же бухгалтеры, IP-адреса, работники, наборы товаров и т.п. Далее осталось сложить доходы всех взаимозависимых ИП и определить НДС, подлежащий доплате (правомерность такого подхода подтвердил ВС, см. определение от 30.09.2019 № 307-ЭС19-8085).  

Работа по повышению налоговой эффективности бизнеса — это скрупулезный процесс, который затрагивает все сферы деятельности компании, и зачастую требует привлечения к работе профессиональных аудиторов, налоговых консультантов, оценщиков и других специалистов. Команда профессионалов компанииDAS Group поможет проанализировать работу вашей компании, разработать стратегию, составить четкий план оптимизации налогообложения.

Риск № 4. Кажущаяся анонимность

По не вполне понятным причинам многие бизнесмены по старинке думают, что что «онлайн» предполагает полную анонимность, то есть безопасность.

Налоговики, как правило, требуют доначислений так, как если бы факт дробления был уже доказан. Предприниматели полагают, что можно игнорировать претензии и запросы ФНС, и налоговые инспекторы прекратят свои требования.

Такого рода партизанщина — верный путь к тому, чтобы налоговики взялись за вас всерьез — например, включили в план выездных проверок. Если сумма претензий незначительна, а имущества для ареста нет, то не исключено, что налоговые инспекторы в самом деле до определенного времени оставят вас в покое. Если и претензии существенны, и имущество есть, то, как правило, принимаются следующие решения (исключая добровольной уплаты):

  • Сняться с регистрации как ИП — что совершенно бессмысленно, проверка может затронуть и бывшего ИП (определение КС от 25.01.2007 № 95-О-О).

  • «Эмигрировать» — в пределах страны.

Например, из любого региона страны в Москву, где «сытые» налоговики вряд ли сочтут вас заслуживающим внимания. Или в Калмыкию, где ставка по УСН при объекте «доходы» — 1%.

Однако, налоговики легко вскрывают факт того, что реально ИП находится в другом регионе, установив, например, что он входит в «клиент-банк» с IP другого субъекта РФ, не имеет офиса, квартиры, не оплачивает коммуналку, привлекает аутсорсеров по старому «месту жительства» и т.п.

Если выяснится, что «переезд» имел место лишь на бумаге, то могут последовать доначисления налогов, пеней, плюс штраф по ст. 122 НК. Показательный пример из практики: кейс А.А. Трофимова, № А83-14979/2021.

Подведем итоги

Налоговые риски при работе с онлайн-площадками и маркетплейсами лишь кажутся призрачными. Правда, налоговики в самом деле сейчас нацелены на более «крупную рыбу», но это не отменяет опасности попасть в поле их зрения. И, как только сумма доначислений будет «достойна» выездной проверки, она обязательно последует, вне зависимости от организационно-правовой формы бизнеса, а с ней — и доначисления, штрафы, пени.

Возникли сомнения в правильности выбранного налогового пути? Уже высказываются обвинения в дроблении? Или налоговая уже требует уплаты космических сумм? Не теряйте времени, обращайтесь к профессионалам DAS Group. Опытные юристы помогут разобраться в ситуации, оценят риски и определят оптимальный путь.

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