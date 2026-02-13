Уведомление в Роскомнадзор: что нужно знать

Все начинается с подготовки документов и подачи уведомления в Роскомнадзор — это главное правило для операторов персональных данных (ст. 22 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Основные аспекты:

Основание для работы с персональными данными. Уведомление подают до начала обработки данных. Без письменного извещения Роскомнадзора работать с чужими данными нельзя. Ответ Роскомнадзора. РКН рассматривает обращение в течение 30 календарных дней и вносит заявителя в реестр операторов персональных данных. Если ведомство найдет ошибку или несоответствие, то вернет уведомление. Оператору нужно внести исправления в документ и подать его повторно. Пакет документов. Уведомление должно на 100% соответствовать пакету внутренних документов. В его составе — политика обработки ПДн и ЛНА (локальные нормативные акты). Количество документов варьируется: например, у ИП их может быть 10, у крупной компании — в несколько раз больше. Способ подачи. Предоставить заявление можно онлайн на сайте Роскомнадзора, принести на бумаге лично в территориальный орган или отправить Почтой России с описью вложения. Первый вариант — более быстрый, потребуется авторизация на «Госуслугах». Внесение правок. Уведомление о намерении осуществлять обработку ПДн подается один раз, но в случае изменений нужно подать корректирующее уведомление — онлайн или на бумаге.

Примечание: в 2025 году штрафы за отсутствие уведомления стали существенными — до 50 тыс. руб. на должностных лиц, до 300 тыс. руб. на организации и ИП.

Например, Роскомнадзор легко вычислит нарушителя — владельца сайта, который принимает онлайн-заявки от покупателей, но не включен в реестр. Для мониторинга сайтов РКН начал использовать ИИ-технологии. А еще инициировать проверки могут жалобы клиентов или конкурентов.