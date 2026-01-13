Как оператору персональных данных зарегистрироваться в Роскомнадзоре в 2026 году: подробное руководство для бизнеса

Какое уведомление подают операторы персональных данных

Работа операторов персональных данных (операторы ПДн) находится под контролем государственного регулятора — Роскомнадзора. Полномочия ведомства описаны в ст. 23 закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Операторы не могут совершать действия с персональными данными физлиц — от сбора до уничтожения — без предварительного информирования РКН. Законное основание на обработку ПДн дает уведомление (заявление) в адрес уполномоченного органа.

Только для трех категорий операторов действует исключение — они не подают заявление в Роскомнадзор (ч. 2 ст. 22 закона № 152-ФЗ):

Включены в ГИС ПДн и их деятельность направлена на обеспечение госбезопасности и соблюдения общественного порядка. Данные физлиц обрабатываются без средств автоматизации (учет на бумажных носителях). Обработка данных выполняется для устойчивого функционирования транспортного комплекса и безопасности в этой сфере.

Уведомление о начале обработки — это первый шаг начинающего оператора. Действующие Операторы ПДн обязаны вовремя актуализировать данные, указанные в уведомлении (при изменении сведений об организации или ИП — подать корректирующее уведомление).

Что дает подача уведомления в Роскомнадзор:

Открывает путь к законной обработке персональных данных физлиц — клиентов, покупателей, сотрудников, пациентов, контрагентов и т.п.. Компанию или ИП включают в реестр операторов ПДн. Это можно использовать как элемент маркетинга и повышения лояльности субъектов ПДн — например, разместить на сайте «плашку» о том, что находитесь в официальном реестре Роскомнадзора. Исключает штрафы за обработку персональных данных без уведомления — до 300 тыс. рублей на предпринимателей и юрлиц по ч. 10 ст. 13.11 КоАП.

Ключевое требование: подайте уведомление в Роскомнадзор до начала обработки персональных данных физлиц. И только потом приступайте к законной деятельности Оператора ПДн.