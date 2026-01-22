Как изменить сведения в уведомлении об обработке персональных данных в 2026 году

В каких случаях нужно внести изменения

В одних случаях оператору нужно повторно подать первичное уведомление, в других — использовать корректирующее уведомление. Разберем на примерах.

Пример № 1. Роскомнадзор не принял уведомление о начале обработки персональных данных. Это говорит о том, что оператор допустил ошибку на этапе заполнения заявления. Например, неверно указал сведения о компании, цели обработки, категории субъектов или допустил по тексту другие ошибки, которые смогли обнаружить инспекторы.

Что делать: подать повторно первичное уведомление, исправив недочеты, на которые указал регулятор (по форме из приложения № 1 к приказу № 180). Подавать корректирующее уведомление не нужно, так как оператора не успели включить в реестр.

Пример № 2. В уведомлении указаны недостоверные сведения, но сведения об операторе внесены в реестр. Например, оператор указал не все цели обработки, для которых собирает и обрабатывает данные, или, наоборот, внес излишние цели. Роскомнадзор на этапе проверки не увидел несоответствия и внес оператора в реестр.

Что делать: подать корректирующее уведомление, исправив неточные или неполные сведения. Проактивные действия помогут организации избежать штрафов по ч. 1 и ч. 1.1 ст. 13.11 КоАП за нецелевую обработку персональных данных — до 500 тыс. руб. на организации и до 200 тыс. на ИП.

Важно! При заполнении первичного заявления проверяйте все пункты на полноту и достоверность сведений. С 30 мая 2025 года штрафы по ст. 13.11 КоАП выросли в несколько раз. Лучше использовать электронную форму заявления на портале Роскомнадзора — через авторизацию на «Госуслугах» или заполнить электронную форму на сайте РКН. В последнем случае пользователю понадобится УКЭП.