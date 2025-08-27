Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве юридического лица: как мы отбили субсидиарку в размере более 10 миллионов

«Пан или пропал»

Планируя бизнес, Валентина регистрирует ООО «ПАН». Со временем компания ей становится не нужна. И тут один из клиентов, господин Мордвинов, решает расширить свой бизнес и предлагает купить «ПАНа». Интересы совпали, сделка состоялась.

Новый владелец переименовывает фирму в ООО СТК «Лидер», включает ее в группу компаний с ООО МПК «Лидер» и активно начинает работу.

Вскоре Мордвинов просит Валентину провести транзитный платеж через ее «Центр бухгалтерского учета и налогообложения» («ЦБ»), так как счета МПК «Лидер» были заблокированы. Валентина, имея с ним деловое сотрудничество и хорошие отношения, соглашается: получает средства по договору займа на «ЦБ» и переводит их Мордвинову и его супруге.

Позже кредитор МПК «Лидер», ООО ЭКЦ «Нагатино», подает иск к «ЦБ» о возврате займа. Однако суд установил, что платежи были транзитными, компания Валентины ничего не получила, а долг был переведен на СТК «Лидер». «Нагатино» отказалось от требований, получив часть денег от Мордвинова.

Вскоре СТК «Лидер» вслед за МПК «Лидер» оказался в банкротстве. И уже в этой процедуре конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей СТК. Здесь и началась настоящая «игра умов».