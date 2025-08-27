Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве юридического лица: как мы отбили субсидиарку в размере более 10 миллионов

С таким вызовом столкнулась наша клиентка Валентина — опытный бухгалтер и владелица «Центра бухгалтерского учета и налогообложения». После банкротства ее бывшего клиента конкурсный управляющий обвинил ее в одобрении сомнительных сделок и непередаче документов, требуя привлечь к субсидиарной ответственности. На кону стояли репутация и личные активы.
Как нам удалось отбить претензии, развеять доводы управляющего и показать суду реальную картину — рассказываем в этом кейсе. История о том, что «от банкротства и субсидиарки не зарекайся», даже если ты не руководитель.
Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве юридического лица: «знакомство с главной героиней»
Знакомьтесь, Валентина — профессиональный бухгалтер и владелица компании «Центр бухгалтерского учета и налогообложения». Работает добросовестно, с постоянными клиентами и репутацией надежного специалиста. Но однажды она получает определение суда: ее вызывают ответчиком и пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Как оказалось, собственный бизнес едва не сыграл с ней злую шутку. Запасайтесь попкорном, история начинается.
«Пан или пропал»
Планируя бизнес, Валентина регистрирует ООО «ПАН». Со временем компания ей становится не нужна. И тут один из клиентов, господин Мордвинов, решает расширить свой бизнес и предлагает купить «ПАНа». Интересы совпали, сделка состоялась.
Новый владелец переименовывает фирму в ООО СТК «Лидер», включает ее в группу компаний с ООО МПК «Лидер» и активно начинает работу.
Вскоре Мордвинов просит Валентину провести транзитный платеж через ее «Центр бухгалтерского учета и налогообложения» («ЦБ»), так как счета МПК «Лидер» были заблокированы. Валентина, имея с ним деловое сотрудничество и хорошие отношения, соглашается: получает средства по договору займа на «ЦБ» и переводит их Мордвинову и его супруге.
Позже кредитор МПК «Лидер», ООО ЭКЦ «Нагатино», подает иск к «ЦБ» о возврате займа. Однако суд установил, что платежи были транзитными, компания Валентины ничего не получила, а долг был переведен на СТК «Лидер». «Нагатино» отказалось от требований, получив часть денег от Мордвинова.
Вскоре СТК «Лидер» вслед за МПК «Лидер» оказался в банкротстве. И уже в этой процедуре конкурсный управляющий подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей СТК. Здесь и началась настоящая «игра умов».
Партия конкурсного управляющего
В заявлении конкурсный управляющий указал не только Мордвинова, но и Валентину как бывшего руководителя и участника правопредшественника должника (ООО «ПАН»), а также как лицо, ведшее бухгалтерию компании и имевшее доступ к ее документам.
Первое основание. Ущерб должнику и кредиторам от перевода долга
По версии управляющего, соглашение о переводе долга между МПК «Лидер» и аффилированной СТК «Лидер» изначально заключалось без намерения погашать обязательства. Перечисление средств по займу на счет «ЦБ» якобы подтверждает связь сторон и участие Валентины в прикрытии притворной сделки, что, по мнению управляющего, делает ее соучастником «схемы».
Второе основание. Непередача бухгалтерских документов
Управляющему не передали бухгалтерию, что, по его словам, мешало выявить активы (по балансу около 37 млн руб.), взыскать дебиторку и оспорить сделки. Поскольку по закону ответственность за хранение документов несет руководитель или фактический бухгалтер, управляющий обвинил Валентину как лицо, чья компания обслуживала должника.
Субсидиарная ответственность бухгалтера при банкротстве юридического лица: основные сложности при защите
«Дружба дружбой, а табачок врозь»
Когда начинаются проблемы, каждый за себя. Так вышло и с нашей клиенткой: Мордвинов В.А. игнорировал дело, не появлялся в суде первой инстанции, и весь «удар» приняла на себя хрупкая Валентина.
«Раз, два, три, виновата, значит, ты»
Арбитражный управляющий выстраивал против нее целую цепочку:
Валентина — бывший руководитель и участник правопредшественника должника;
она оплачивала долги за должника по соглашению о переводе долга;
через свое ООО «ЦБ» оказывала бухгалтерские услуги.
Грозовые тучи сгущались, пришло время для нашей шахматной партии.
Защита от субсидиарной ответственности
Наша партия
Ход 1. Доказываем, что Валентина не теневой бенефициар
Доказывать отсутствие факта — задача непростая, но мы справились.
Обесцениваем связь с СТК «Лидер». Мы не отрицали, что Валентина была руководителем и участником предшественника должника — ООО «ПАН». Но подчеркнули: при ней компания не вела деятельности и сдавалa нулевую отчетность.
После передачи фирмы Мордвинову:
сменилось название на ООО СТК «Лидер» (у него уже была компания МПК «Лидер» с аналогичным профилем, входящая в ту же группу);
изменился ОКВЭД, и компания работала уже по новому коду;
пошли обороты по счетам, что подтверждали бухгалтерский баланс и налоговая отчетность.
Иными словами, пустая фирма после смены владельца ожила и начала вести активный бизнес. Валентина же управленческих решений в СТК «Лидер» не принимала, а ее связь с компанией ограничивалась бухгалтерским обслуживанием через собственное ООО «ЦБ».
Разбираем связь с МПК «Лидер»
Мы показали суду, что роль Валентины в транзите денег была чисто технической. По просьбе Мордвинова, сославшегося на блокировку счетов МПК «Лидер», ООО «ЦБ» приняло займ от ООО ЭКЦ «Нагатино» и в тот же день, по письменным распоряжениям Мордвинова, перевело деньги частным лицам, в основном ему самому и его супруге.
Мы подчеркнули, что «ЦБ» лишь транзитная площадка, а все займы, на которые ссылался управляющий, изначально заключались ЭКЦ «Нагатино» с другими компаниями и не имели отношения к должнику. Без соглашения о переводе долга, к которому Валентина не причастна, эти сделки вообще бы не касались должника.
Ход 2. «Отбить субсидиарку» за перевод долга
Соглашение о переводе долга подписывал и согласовывал исключительно Мордвинов. Чтобы привлечь Валентину к ответственности, управляющему нужно было доказать ее участие в сделке и связь между этим участием и банкротством фирмы (пп.1 п. 2 ст. 61.11 ФЗ о банкротстве), чего сделано не было.
Особое недоумение вызвала позиция кредитора, ООО ЭКЦ «Нагатино»: возврат займа изначально не планировался, ведь МПК «Лидер» уже ликвидировано, а у СТК «Лидер» с 2018 года нет средств. Соглашение о переводе долга они заключали напрямую с Мордвиновым, тем самым осознанно взяв на себя риск непогашения.
Возникает закономерный вопрос: какие тогда претензии могут быть к Валентине?
Ход 3. Доказать, что Валентина за хранение и учет бухгалтерской документации не отвечала
В отзыве мы указали, что Валентина возглавляла правопредшественника должника, ООО «ПАНа», еще в 2018 году, когда сдавалась нулевая отчетность и компания фактически не вела деятельность. Последним же руководителем был Мордвинов В.А., поэтому к моменту введения процедуры банкротства никакой документации у Валентины не было.
Разберем предмет доказывания. Управляющему нужно подтвердить:
факт непередачи документов;
связь между этим и затруднением банкротных процедур.
Поскольку Валентина руководила только на старте компании, у нее могли быть лишь учредительные документы. Все передала Мордвинову, и повлиять на банкротство они никак не могли — это мы и пояснили в суде.
По бухгалтерии должника ООО «ЦБ» мы тоже дали разъяснения. Да, компания дистанционно оказывала бухуслуги, но по договору не хранила документы, а использовала лишь часть для сдачи отчетности в налоговую. Валентина не имела ЭЦП должника, статуса главбуха и просто выполняла услуги. Отчетность же сдавал лично Мордвинов В.А. Какие претензии к Валентине?
Суд согласился с нашими доводами и отказал управляющему в полном объеме.
Совет: если вы уходите с должности директора или главбуха, не спешите хлопать дверью, подпишите акт приема-передачи бухгалтерских документов. Его отсутствие может обернуться субсидиарной ответственностью.
