В условиях высоких финансовых рисков и роста числа процедур банкротства среди юридических лиц возрастает значимость персональной ответственности управленцев и контролирующих лиц. Все чаще к дополнительной ответственности привлекают и главного бухгалтера: если раньше эту должность считали технической, связанной лишь с ведением учета, то сегодня бухгалтер рискует стать фигурантом судебного преследования и утратить личные активы.

Субсидиарная ответственность бухгалтера — это правовой инструмент, обеспечивающий защиту интересов кредиторов и удовлетворение их требований к должнику.

Суть механизма — возложение дополнительной имущественной ответственности на лиц, имевших фактическое влияние на управленческие решения должника, и чьи действия или бездействие привели к его финансовым проблемам. К кругу таких контролирующих должника лиц (КДЛ) относятся не только руководители и участники фирмы, но и лица, отвечающие за ее финансовую деятельность, в том числе главный бухгалтер.

Привлечение главного бухгалтера к ответственности связано с его ролью в управлении компанией. Согласно статье 61.10 закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», КДЛ — это лицо, имевшее право давать организации обязательные указания или иным образом определять ее действия, включая заключение сделок.