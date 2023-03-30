Структура отчета – это уже детальный анализ формирования каждого промежуточного показателя от валового дохода при реализации до чистой прибыли после расчета с бюджетом.

Прибыльность или убыточность – веское основание для выводов собственников о целесообразности деятельности, вложений инвесторов на развитие и заинтересованности контролирующих структур.

Форма отчета о финансовых результатах за 2022 год

Бухгалтерская отчетность представляется хозяйствующими субъектами по четко обозначенному формату и способу подачи. Унифицированная форма отчета о финансовых результатах за 2022 год, обязательная для сдачи, утверждена приказом Минфина от 02.07.2010 года № 66н.

Предприятиям делегированы полномочия относительно:

степени детализации показателей , сопровождаемых введениями дополнительных строк и пояснениями произвольного формата;

выбора полного или сокращенного варианта субъектам малого бизнеса, закрепляемого в учетной политике.

В программе «1С:Бухгалтерия» по кнопке «Создать» регламентированный отчет о финансовых результатах формируется автоматически, при этом содержимое можно частично изменять в ручном режиме, в частности, детализировать интересующие показатели.

Отчетность составляется только в тысячах рублях с отменой ранее существовавшей единицы измерения в миллионах (приказ Минфина от 19.04.2019 года № 61н) и считается составленной после скрепления подписью руководителя предприятия как в электронном виде, так и на бумажном носителе (п. 8 ст. 13 закона о бухучете от 06.12.2011 года № 402-ФЗ).

Если ведение бухгалтерии передано аутсорсинговой компании, то отчет должны подписать руководители обеих организаций.

Сроки и способы представления финансовой отчетности

Сроки сдачи годовой бухотчетности в 2023 году не изменены и составляют три месяца после завершения отчетного периода (п. 5 ст. 18 закона № 402-ФЗ). Последний день подачи комплекта, включающего отчет о финансовых результатах, подаваемый в налоговую инспекцию – 31 марта без переноса. Для представления предусмотрен электронный формат через:

официальный сайт ФНС посредством настройки программного обеспечения;

оператора электронного документооборота по защищенным каналам связи.

Сервис «1С-отчетность» обеспечивает интеграцию как с платформами внешних сертифицированных операторов, так и с программными продуктами налоговых органов. Сервис осуществляет автоматическую генерацию отчетности в форматы, периодически обновляемые налоговой службой.

Поскольку электронная отчетность формирует единый федеральный ресурс, то отменена подача в другие государственные структуры, включая Росстат. Бумажный носитель разрешен только для заключительной бухотчетности ликвидированных и реорганизованных компаний.

Строки отчета о финансовых результатах: показатели и расшифровка

Если при заполнении баланса учитываются значения сальдо на синтетических счетах, то строки отчета о финансовых показателях содержат информацию об оборотах за отчетный период. Детальная расшифровка каждого показателя построчно представлена в таблице:

Код строки Наименование и расшифровка показателя Фигурирующие в формировании данных синтетические счета и алгоритм расчета для отражения в отчете 2110 Выручка – доходы от обычной предпринимательской деятельности Кредитовый оборот субсчета 90, предусмотренный для отражения дохода от реализации приобретенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг без косвенных налогов (НДС и акцизов) 2120 Себестоимость продаж – производственные затраты без учета сопутствующих расходов или цена покупных товаров без НДС, уплаченная поставщикам Основание для включения в расчет – сумма операций, отраженных проводками: Дт 90 Кт 20,40,43 – для производства и услуг Кт 41,45 – для торговли 2100 Валовая прибыль – финансовый результат между выручкой и затратами на производство или покупку товаров Арифметическая разница показателей доходов от реализации, документально подтвержденных подписанными двусторонними актами либо отметками в получении товаров по накладной, и себестоимости продаж 2210 Коммерческие расходы – затраты на сбыт, включая упаковку, перевозку и доставку, аренду складских помещений Сбытовая составляющая, отраженная бухгалтерской проводкой: Дт 90 Кт 44 2220 Управленческие расходы – затраты на содержание аппарата управления Дебетовый оборот, включающий услуги по содержанию помещений общехозяйственного назначения и платежи в бюджет по операциям, отраженным проводкой: Дт 90 Кт 26 2200 Прибыль (убыток) от продаж – финансовый результат от реализации Валовая прибыль за минусом коммерческих и управленческих расходов, фигурирующих в составе косвенных затрат, снижающих рентабельность 2310 2320 Доходы от участия в совместной деятельности, включая дивиденды по акциям, проценты по вкладам и депозитам, государственным ценным бумагам, выданным займам и кредитам Прочие неосновные доходы от участия в уставном капитале других субъектов хозяйствования, отраженные в учете проводками: Дт 73 – по доходам от предоставленных займов Кт 91 (субсчета по прочим доходам) Дт 76 – по прочим доходам от совместной деятельности 2330 Расходы от совместного участия – проценты, начисленные к уплате Фигурирующие в составе расходов проценты указываются в скобках, означающих в отчете показатель со знаком минус, отраженные в бухучете проводками: Дт 91 Кт 66,67 2340 Прочие внереализационные доходы Внереализационные поступления, числящиеся по кредитовому обороту счета 91, не нашедшие отражения в составе доходов 2350 Прочие внереализационные расходы Прочие затраты, не вошедшие в показатели предыдущих строк отчета 2300 Прибыль (убыток) до налогообложения Итог арифметического прибавления к финансовому результату, полученному от реализации, внереализационных доходов и вычитания расходов 2410 Налог на прибыль – показатель, отражаемый компаниями, применяющими общую систему налогообложения Математическая сумма налога на прибыль, полученного в налоговом учете и отсроченного налогового актива или обязательства по данным бухгалтерского учета 2411 Текущий налог на прибыль Налог, подлежащий уплате в бюджет за текущий период по сведениям, отраженным в налоговой декларации 2412 Отложенный налог на прибыль (СМП могут проигнорировать показатель) Сумма «опережения» или «отставания» начисленного платежа в бюджет по данным бухгалтерского и налогового учета, фигурирующая в составе отложенного налогового актива или обязательства 2460 Единый налог, уплачиваемый лицами, избравшими УСН Отражаемая упрощенцами сумма единого налога с начисленными финансовыми санкциями за несвоевременную уплату 2400 Чистая прибыль (убыток) по результатам отчетного периода Расчетная величина, определяемая путем арифметического уменьшения прибыли до налогообложения на величину единого налога для УСН или налога на прибыль для ОСНО

В бланке отчета о финансовых результатах специально предусмотрена графа для пояснений, обозначаемая построчно цифрой, соответствующей детализации показателя в пояснительной записке. Субъекты малого предпринимательства вправе пояснения не представлять, однако это целесообразно сделать при наличии нестандартных операций во избежание возникновения вопросов у проверяющих структур.

Образец заполнения отчета о финансовых результатах

По данным условного числового примера торговым предприятием, отнесенным к субъектам малого предпринимательства и применяющим общую налоговую систему, по результатам деятельности за 2022 год получены следующие показатели:

выручка с учетом НДС – 2,4 млн руб.;

уплаченная поставщикам цена реализованных товаров с НДС – 1,8 млн руб.;

коммерческие расходы – 60 тыс. руб.;

управленческие расходы – 110 тыс. руб.;

проценты, полученные от предоставления возвратной финансовой помощи – 50 тыс. руб.;

доход от списания кредиторской задолженности, оставшейся невостребованной в результате ликвидации контрагента – 200 тыс. руб.;

налог на прибыль по декларации – 150 тыс. руб.

Компания приняла решение об отказе от расчета отсроченных налоговых активов и обязательств, предусмотренных ПБУ 18/02, указав о сделанном выборе в учетной политике.

Заполненный отчет о финансовых результатах компании будет иметь вид (без учета строк с нулевыми показателями и проставленными в бланке прочерками):

Наименование показателя Числовое значение, (тыс. руб.) Алгоритм расчета и поиска в оборотах по синтетическим счетам Выручка в режиме «нетто» 2 000 2 400/1,2 Себестоимость продаж 1 500 1 800/1,2 Валовая прибыль 500 2 000 – 1 500 Коммерческие расходы 60 Оборот по счету 44 Управленческие расходы 110 Оборот по счету 26 Прибыль от продаж 330 500 – (60 + 110) Доходы от участия в совместной деятельности 50 Доходы от предоставления помощи на платной возвратной основе Прочие доходы 200 Прибыль от списания непогашенной кредиторской задолженности Прибыль до налогообложения 580 330 + (50 + 200) Налог на прибыль 150 Равенство текущему налогу, поскольку ОНА и ОНО компания не рассчитывает Чистая прибыль, оставшаяся в распоряжении организации 430 580 – 150

Между строками бухгалтерского баланса до его реформации и отчета о финансовых результатах предусмотрена увязка. При отсутствии распределения прибыли должно обеспечиваться равенство показателей строк 1370 формы № 1 и 2400 формы № 2.

Перед выгрузкой отчета в электронный формат программа «1С:Бухгалтерия» позволяет произвести проверку на наличие ошибок. При обнаружении неточностей и ошибочных записей программа даст соответствующие комментарии, а навигатор по ошибкам позволит внести исправления.

Операция доступна при выборе функции «Проверить» с последующим переходом к опции «Расшифровать», где по каждой ячейке отчета будут представлены пояснения о выявленных расхождениях и искажениях.

Поскольку налоговики уделяют бухгалтерскому отчету о финансовых результатах более пристальное внимание, чем балансу ввиду отражения значимых показателей, влияющих на платежи в бюджет, при составлении следует исключить любые ошибки или неточности. Во внутренних «скрижалях» ФНС созданы увязки между сведениями, отраженными в налоговой декларации и финансовом отчете.

При «отставании» налога на прибыль по данным налогового учета за счет временных или постоянных разниц (ПБУ 18/02) от аналогичного показателя по бухучету важно подобрать логичное обоснование, исключающее целенаправленное стремление, даже имеющее место в реальности, минимизировать базу для налогообложения.

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