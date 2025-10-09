Сроки сдачи налоговой отчетности за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера 

Как накажут за нарушения при сдаче отчетности

Самое распространенное нарушение при сдаче налоговой отчетности — нарушение сроков:

1. Если речь идет о просрочке сдачи декларации по итогам налогового периода:

размер — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки;

минимум — 1 000 рублей;

максимум — 30% от неуплаченной суммы налога.

Минимальный штраф в 1 000 рублей ФНС выпишет:

если компания оплатила налог вовремя, но сдала декларацию с опозданием;

если пропустили срок сдачи нулевой декларации;

если на момент оплаты налога на ЕНС налогоплательщика была достаточная переплата, которая покрыла сумму налога по декларации;

если налогоплательщик заявил возмещение НДС или уменьшение по налогу на прибыль.

Важно: если опоздать со сдачей декларации на 20 дней, ФНС может заблокировать расчетный счет.

2. Для опозданий с декларациями по авансовым платежам и персонифицированным сведениям предусмотрен штраф в 200 рублей без блокировки счета за длительную просрочку.

3. Штраф за нарушение срока при сдаче 6-НДФЛ — 1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц.

Если налогоплательщик, который подпадает под обязательную сдачу отчетности по ТКС, сдаст ее на бумаге, ФНС выпишет штраф 200 рублей. Исключение — декларация по НДС. На нее такое «облегченное» наказание не распространяется. Бумажную декларацию по НДС налоговая расценит как несданную.

Также отчетность может содержать ошибки, из-за которых ФНС откажет в приеме. Чтобы минимизировать риск ошибок, вызванных некорректным вводом первичных документов, используйте Entera. Это облачный мультисервис для автоматической загрузки документов, который распознает документ по фотографии или сканированному изображению и передает в учетную программу.

Entera помогает упростить работу бухгалтера и ускорить процесс обработки первички. Это возможно, так как мультисервис:

Справляется с документами, которые отсканированы некачественно, и корректно распознает номенклатуру, даже если исходник — кассовый чек.

Проверяет контрагента прямо во время распознавания документа. Вам не придется искать подноготную о поставщике или покупателе в стороннем сервисе.

Проверяет арифметику в документах.

Работает с документами, полученными через разные источники — электронную почту, ЭДО, через QR-коды.

Позволяет отразить данные распознанных документов на счетах учета в соответствии с учетной политикой.

Использование Entera — это забота о бухгалтере, который:

Не будет портить зрение, вычитывая каждый документ, в котором номенклатура забита мелким шрифтом.

Сможет уделять больше времени стратегическим задачам бизнеса, обучению и повышению квалификации.

Сможет вести дополнительный участок и не станет «заложником» первички.

Читайте также:

Желаете попробовать? Оставьте заявку и бесплатно внесите в 1С любые 10 документов во время тестового периода пользования Entera Отправить

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFHASeQY