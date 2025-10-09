Сроки сдачи налоговой отчетности за 9 месяцев 2025 года: памятка для бухгалтера 

Сдача отчетности: общие правила
При подготовке и сдаче отчетности руководствуйтесь следующими правилами:
Используйте актуальные бланки. Из-за изменений в законодательстве чиновники часто обновляют формы отчетов. Если для заполнения бланков используете специальные программы для ведения учета и отчетности, следите за своевременным обновлением.
Контролируйте сроки. Если последний день для сдачи отчетности выпадает на выходной или праздник, то подать ее нужно в первый рабочий день после него. Поэтому в таблицах-памятках для бухгалтеров ниже мы привели дедлайны с учетом переносов.
Всегда сдавайте в электронном виде декларацию по НДС, отчет по прослеживаемым товарам, статистическую отчетность.
Следите за численностью персонала, так как от нее зависит обязанность предоставлять только по ТКС отчетность по работникам в ФНС и СФР, а также декларации по остальным налогам в ФНС.
Что сдают на УСН за 9 месяцев 2025 года
Базово в отношении компаний и предприятий, которые работают на упрощенке, Налоговый кодекс предусматривают сдачу только декларации по УСН — один раз в год по итогам прошедшего календарного года.
Но у бизнеса на УСН может быть и промежуточная отчетность:
Что сдавать
До какой даты нужно сдать
Журнал учета выставленных и полученных счетов фактур за III квартал 2025 года, если налогоплательщик освобожден от уплаты НДС, не является налоговым агентом по НДС, но выставлял или получал счета-фактуры в рамках деятельности в интересах другого лица
20.10.2025
Уведомление об авансовом платеже по УСН за 9 месяцев 2025 года
27.10.2025
Уведомление об исчисленных авансах по земельному, транспортному и имущественному налогах (за недвижимость, которая оценивается по кадастровой стоимости) за III квартал 2025 года
Декларация по НДС за III квартал 2025 года, если компания или ИП является плательщиком этого налога
Что сдают на ОСНО за 9 месяцев 2025 года
Состав отчетности компаний на ОСНО различается в зависимости от вида деятельности. Полный список выглядит так.
Что сдавать
До какой даты нужно сдать
Декларация по косвенным налогам, если налогоплательщик торгует со странами ЕАЭС, за сентябрь 2025 года
20.10.2025
Журнал учета выставленных и полученных счетов фактур за III квартал 2025 года, если налогоплательщик освобожден от уплаты НДС, не является налоговым агентом по НДС, но выставлял или получал счета-фактуры в рамках деятельности в интересах другого лица
Декларация по НДС за III квартал 2025 года
27.10.2025
Декларация по налогу на прибыль за III квартал 2025 года или за январь — сентябрь 2025 года для тех, кто платит ежемесячные авансы
Декларация по туристическому налогу за III квартал 2025
Декларация по водному налогу за III квартал 2025 года
Декларация по НДПИ за сентябрь 2025 года
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за III квартал 2025 года
Уведомление об исчисленных авансах по земельному, транспортному и имущественному налогах за III квартал 2025 года
Что сдают по работникам за 9 месяцев 2025 года
Компании и предприниматели, у которых есть наемные работники, и которые выплачивают по гражданско-правовым договорам гонорары физлицам без статуса ИП или самозанятого, выполняют функции налоговых агентов и страхователей. Поэтому они удерживают НДФЛ с выплат физлицам, начисляют на них страховые взносы, перечисляют в бюджет и отчитываются об этом перед ФНС.
Что сдавать
До какой даты нужно сдать
Уведомление о начисленном и удержанном НДФЛ с выплат физлицам с 23 по 30 сентября 2025 года
03.10.2025
Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2025 года
27.10.2025
6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года
Персонифицированные сведения по физлицам за сентябрь 2025 года
Помимо ФНС, работодатели и заказчики услуг физлиц без специальных налоговых статусов отчитываются еще в СФР и Росстат.
Что сдавать
До какой даты нужно сдать
Куда сдавать
П-4 (НЗ) за III квартал 2025 года
08.10.2025
Росстат
П-4 за сентябрь 2025 года и за III квартал для тех нанимателей, у кого численность физлиц меньше 15 человек, а доходы меньше
15.10.2025
Росстат
Раздел 2 формы ЕФС-1 (отчет по взносам на травматизм)
27.10.2025
СФР
Подраздел 1.1 раздела 1 ЕФС-1 за сентябрь 2025 года, если были кадровые переводы
Как накажут за нарушения при сдаче отчетности
Самое распространенное нарушение при сдаче налоговой отчетности — нарушение сроков:
1. Если речь идет о просрочке сдачи декларации по итогам налогового периода:
размер — 5% от суммы неуплаченного налога за каждый месяц просрочки;
минимум — 1 000 рублей;
максимум — 30% от неуплаченной суммы налога.
Минимальный штраф в 1 000 рублей ФНС выпишет:
если компания оплатила налог вовремя, но сдала декларацию с опозданием;
если пропустили срок сдачи нулевой декларации;
если на момент оплаты налога на ЕНС налогоплательщика была достаточная переплата, которая покрыла сумму налога по декларации;
если налогоплательщик заявил возмещение НДС или уменьшение по налогу на прибыль.
Важно: если опоздать со сдачей декларации на 20 дней, ФНС может заблокировать расчетный счет.
2. Для опозданий с декларациями по авансовым платежам и персонифицированным сведениям предусмотрен штраф в 200 рублей без блокировки счета за длительную просрочку.
3. Штраф за нарушение срока при сдаче 6-НДФЛ — 1 000 рублей за каждый полный и неполный месяц.
Если налогоплательщик, который подпадает под обязательную сдачу отчетности по ТКС, сдаст ее на бумаге, ФНС выпишет штраф 200 рублей. Исключение — декларация по НДС. На нее такое «облегченное» наказание не распространяется. Бумажную декларацию по НДС налоговая расценит как несданную.
