УПД с 2026 года: как подготовиться к переходу

Самое главное:
С 2026 года перестанут работать электронные акты и товарные накладные.
Тем, кто перевел документооборот в ЭДО, вместо актов и накладных нужно использовать УПД 5.03.
Акты и накладные на бумаге в 2026 году продолжат действовать без изменений.
Для внедрения электронных УПД в 2025 году нужно обновить учетную программу, обучить работников, обновить внутренние регламенты и учетную политику.
Протестируйте отправку и прием электронных УПД до конца 2025 года.
Что меняется с 1 января 2026 года
С 1 января 2026 года вступает в силу приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@. Это значит, что компании и предприниматели больше не смогут использовать в электронном документообороте накладные ТОРГ-12 и акты, утвержденные приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и ММВ-7-10/552@ соответственно. Эти формы документов не будут работать, загрузить в ЭДО и отправить их контрагенту не получится.
Для ЭДО единственным отгрузочным документом останется только УПД — XML файл в формате 5.03, утвержденный приказом ФНС от 19.03.2023 № ЕД-7-26/970@.
Важно: бумажные накладные, акты выполненных работ и оказания услуг не отменяются. Можно и дальше обмениваться неформализованными электронными документами, если все участники сделки согласны. Главное, чтобы в таком документе были все реквизиты первичного учетного документа.
Внедрение мультисервиса Entera упрощает адаптацию к непривычным для бухгалтера документам, избавляет от необходимости распечатывать документ и вводить номенклатуру с листа: сервис читает и распознает наименования прямо из ЭДО.
Что такое УПД
Универсальный передаточный документ (УПД) — это гибкий инструмент, который объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа. Организации и ИП применяют УПД при оформлении поставок, услуг, работ и передачи имущественных прав.
Использование УПД избавляет от необходимости выставлять отдельный счет-фактуру. Возможны два основных сценария применения УПД:
Полная замена. УПД выступает как первичный документ, включающий в себя данные счета-фактуры, то есть заменяет и счет-фактуру, и накладную или акт.
Частичная замена. УПД функционирует как первичный документ, фиксирующий отгрузку товара или оказание услуг. Оформляется без счета-фактуры и заменяет только накладную или акт.
Важно: УПД нельзя использовать в тех случаях, когда обязательным является только выставление счета-фактуры, например, при поступлении аванса.
Для кого с 2026 года УПД станет обязательным
Использование электронных УПД в 2026 году вместо электронных накладных и актов станет обязательным для тех, кто:
использует юридически значимый ЭДО с КЭП;
работает через аккредитованных в ФНС операторов ЭДО;
применяет XML-форматы ТОРГ-12 и актов.
На УПД формата 5.03 можно не переходить, если:
организация использует преимущественно бумажные документы и не планирует переходить на цифровой документооборот;
не использует в ЭДО документы, которые с 2026 года перестанут работать.
Но нужно понимать, что переход на электронные УПД:
Это шаг к приведению документов к единому образу и стандарту для простоты их чтения и обработки.
Обеспечивает прозрачность для ФНС, и, как следствие, упрощает процедуру взаимодействия с налоговым органом.
Снижает расходы на бумагу и картриджи, а также на оборудование помещений и содержание архива.
Позволяет ускорить обработку первичных документов.
С переходом на электронные УПД и Entera вы сможете разгрузить бухгалтера, а также ускорить процесс оприходования товаров и услуг, так как за один раз сервис потоком обрабатывает 150 документов.
Entera распознает документы в 12 форматах, полученные по ЭДО, электронной почте, QR-кодам, со сканера и даже фото — в том числе если качество исходника — низкое, а шрифт — мелкий. Параллельно сервис проверяет реквизиты контрагентов и арифметические расчеты, а задвоение позиций исключено за счет гибких настроек по сопоставлению и созданию номенклатур.
Затем Entera передает данные в бухгалтерскую базу и формирует проводки по счетам в соответствии с учетной политикой компании, а у бухгалтера останется время на аналитическую работу и повышение квалификации.
Если нужно вести несколько юридических лиц или ИП, Entera может работать одновременно со всеми, а для удобства в программе можно создать папки под каждую фирму и разграничить доступ работников.
Entera формирует и хранит электронный архив документов, который не требует отдельного хранилища и его легко скачать в любой момент.
Как подготовиться к переходу на УПД в 2026 году
Тем, кто подпадает под обязательное применение УПД в 2026 году, ФНС рекомендует подготовиться заранее, чтобы бизнес не простаивал из-за остановки потока документов.
Вот пошаговый план, что нужно сделать в 2025 году:
Шаг 1. Проведите аудит используемых документов и контрагентов по ЭДО
Оцените:
соотношение объема бумажных и электронных документов;
объем электронных накладных, актов и УПД;
количество контрагентов, с кем обмениваетесь документами в ЭДО.
Проанализируйте, какие документы требуют замены и с кем из поставщиков и покупателей возможно перейти на ЭДО.
Шаг 2. Обновите учетную программу
Проверьте, поддерживает ли ваша 1С или другая программа УПД в формате 5.03. При необходимости обновите или подключите сервисы для синхронизации документооборота и возможности отправлять, а также принимать документы в учетной программе.
Шаг 3. Пересмотрите внутренние процессы и обучите работников
Проанализируйте путь документа: кто и в какой последовательности его издает, согласовывает и подписывает. Возможно, придется скорректировать внутренние регламенты работы и обучить сотрудников работе с электронным документооборотом.
Если у вас еще нет электронного архива, создайте его и назначьте ответственного за его ведение. Например, это может быть архив, встроенный в учетную программу, или облачный сервис.
Шаг 4. Пробно отправьте или получите УПД
В тестовом режиме обменяйтесь с контрагентами УПД. При возникновении ошибок проанализируйте их. Например, причинами сбоя могут быть неточности в карточке контрагента.
Шаг 5. Обновите учетную политику
Исключите из нее упоминания про электронные акты и накладные ТОРГ-12, если компания их использовала.
Чтобы ускорить обработку первичных документов, подключите мультисервис Entera. Сервис не только введет данные, но и перепроверит реквизиты в документах. А если сомневаетесь, подойдет ли сервис для ваших задач, воспользуйтесь бесплатным доступом.
