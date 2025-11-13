ЦОК КПП ОСНО 13.11 Мобильная
УПД с 2026 года: как подготовиться к переходу

В 2026 году электронные накладные и акты исчезнут, а УПД останется единственным документом на отгрузку. Подготовиться к этим изменениям нужно уже сейчас. Иначе вы рискуете заморозить документооборот и, как следствие, исказить отчетность.

Самое главное:

  • С 2026 года перестанут работать электронные акты и товарные накладные.

  • Тем, кто перевел документооборот в ЭДО, вместо актов и накладных нужно использовать УПД 5.03.

  • Акты и накладные на бумаге в 2026 году продолжат действовать без изменений.

  • Для внедрения электронных УПД в 2025 году нужно обновить учетную программу, обучить работников, обновить внутренние регламенты и учетную политику.

  • Протестируйте отправку и прием электронных УПД до конца 2025 года.

Что меняется с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года вступает в силу приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@. Это значит, что компании и предприниматели больше не смогут использовать в электронном документообороте накладные ТОРГ-12 и акты, утвержденные приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и ММВ-7-10/552@ соответственно. Эти формы документов не будут работать, загрузить в ЭДО и отправить их контрагенту не получится. 

Для ЭДО единственным отгрузочным документом останется только УПД — XML файл в формате 5.03, утвержденный приказом ФНС от 19.03.2023 № ЕД-7-26/970@.

Важно: бумажные накладные, акты выполненных работ и оказания услуг не отменяются. Можно и дальше обмениваться неформализованными электронными документами, если все участники сделки согласны. Главное, чтобы в таком документе были все реквизиты первичного учетного документа.

Что такое УПД

Универсальный передаточный документ (УПД) — это гибкий инструмент, который объединяет реквизиты счета-фактуры и первичного документа. Организации и ИП применяют УПД при оформлении поставок, услуг, работ и передачи имущественных прав.

Использование УПД избавляет от необходимости выставлять отдельный счет-фактуру. Возможны два основных сценария применения УПД:

  • Полная замена. УПД выступает как первичный документ, включающий в себя данные счета-фактуры, то есть заменяет и счет-фактуру, и накладную или акт.

  • Частичная замена. УПД функционирует как первичный документ, фиксирующий отгрузку товара или оказание услуг. Оформляется без счета-фактуры и заменяет только накладную или акт.

Важно: УПД нельзя использовать в тех случаях, когда обязательным является только выставление счета-фактуры, например, при поступлении аванса.

Для кого с 2026 года УПД станет обязательным

Использование электронных УПД в 2026 году вместо электронных накладных и актов станет обязательным для тех, кто:

  • использует юридически значимый ЭДО с КЭП;

  • работает через аккредитованных в ФНС операторов ЭДО;

  • применяет XML-форматы ТОРГ-12 и актов.

На УПД формата 5.03 можно не переходить, если:

  • организация использует преимущественно бумажные документы и не планирует переходить на цифровой документооборот;

  • не использует в ЭДО документы, которые с 2026 года перестанут работать.

Но нужно понимать, что переход на электронные УПД:

  • Это шаг к приведению документов к единому образу и стандарту для простоты их чтения и обработки.

  • Обеспечивает прозрачность для ФНС, и, как следствие, упрощает процедуру взаимодействия с налоговым органом.

  • Снижает расходы на бумагу и картриджи, а также на оборудование помещений и содержание архива.

  • Позволяет ускорить обработку первичных документов. 

Как подготовиться к переходу на УПД в 2026 году 

Тем, кто подпадает под обязательное применение УПД в 2026 году, ФНС рекомендует подготовиться заранее, чтобы бизнес не простаивал из-за остановки потока документов.

Вот пошаговый план, что нужно сделать в 2025 году:

Шаг 1. Проведите аудит используемых документов и контрагентов по ЭДО

Оцените:

  • соотношение объема бумажных и электронных документов;

  • объем электронных накладных, актов и УПД;

  • количество контрагентов, с кем обмениваетесь документами в ЭДО.

Проанализируйте, какие документы требуют замены и с кем из поставщиков и покупателей возможно перейти на ЭДО.

Шаг 2. Обновите учетную программу

Проверьте, поддерживает ли ваша 1С или другая программа УПД в формате 5.03. При необходимости обновите или подключите сервисы для синхронизации документооборота и возможности отправлять, а также принимать документы в учетной программе.

Шаг 3. Пересмотрите внутренние процессы и обучите работников

Проанализируйте путь документа: кто и в какой последовательности его издает, согласовывает и подписывает. Возможно, придется скорректировать внутренние регламенты работы и обучить сотрудников работе с электронным документооборотом.

Если у вас еще нет электронного архива, создайте его и назначьте ответственного за его ведение. Например, это может быть архив, встроенный в учетную программу, или облачный сервис.

Шаг 4. Пробно отправьте или получите УПД

В тестовом режиме обменяйтесь с контрагентами УПД. При возникновении ошибок проанализируйте их. Например, причинами сбоя могут быть неточности в карточке контрагента.

Шаг 5. Обновите учетную политику

Исключите из нее упоминания про электронные акты и накладные ТОРГ-12, если компания их использовала.

Читайте также:

