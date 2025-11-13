УПД с 2026 года: как подготовиться к переходу

Что меняется с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года вступает в силу приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@. Это значит, что компании и предприниматели больше не смогут использовать в электронном документообороте накладные ТОРГ-12 и акты, утвержденные приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-10/551@ и ММВ-7-10/552@ соответственно. Эти формы документов не будут работать, загрузить в ЭДО и отправить их контрагенту не получится.

Для ЭДО единственным отгрузочным документом останется только УПД — XML файл в формате 5.03, утвержденный приказом ФНС от 19.03.2023 № ЕД-7-26/970@.

Важно: бумажные накладные, акты выполненных работ и оказания услуг не отменяются. Можно и дальше обмениваться неформализованными электронными документами, если все участники сделки согласны. Главное, чтобы в таком документе были все реквизиты первичного учетного документа.