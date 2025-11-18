Страховые взносы за сотрудников в 2026 году: изменения, ставки, расчет

Самое главное:
В 2026 году страхователей ждет новый МРОТ, новый предельный размер базы по взносам и новые тарифы.
Основные изменения — в пониженных тарифах (таблица ставок на 2025 и 2026 год). Сравним на примерах, как увеличатся страховые взносы для некоторых льготных категорий.
С 2026 года страховые взносы за руководителя начисляйте, даже если он работает бесплатно.
Дополнительные взносы и «травматизм» — здесь изменений не будет.
Какие страховые взносы платит работодатель в 2025 году
Работодатели — компании и ИП обязаны ежемесячно уплачивать за своих сотрудников в ИФНС страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, а в СФР перечислять взносы на «травматизм».
Тарифы взносов одинаковы для работников по трудовым договорам и по договорам ГПХ.
В 2025 году в общем случае начисление взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ производится по единому тарифу (ст. 425 НК):
30% — с выплат, не превысивших с начала года размера единой предельной базы;
15,1% — с выплат свыше единой предельной базы.
Справочно:
Размер единой предельной базы в 2025 году — 2 759 000 рублей.
Федеральный МРОТ с 1 января 2025 — 22 440 рублей.
Для некоторых работодателей действуют пониженные тарифы страховых взносов (ст. 427 НК). Среди них ИП и компании, включенные в реестр субъектов МСП. Соцвзносы с зарплаты в 2025 году они начисляют по тарифу (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):
30% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ, то есть, с 33 660 руб. (22 440 х 1,5);
15% — с части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ.
МСП на УСН с основной деятельностью из раздела ОКВЭД «Обрабатывающие производства», вместо тарифа 15% применяют льготный тариф 7,6%, кроме производителей напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, металлургических предприятий.
Компании из сферы IT и радиоэлектронной промышленности в 2025 году применяют льготный тариф 7,6% ко всей сумме дохода работника, включая превышение над лимитом базы (пп. 3, 18 п. 1, п. 2.2, 2.4 ст. 427 НК).
Если работа относится к вредному или опасному производству, сотрудники вправе выйти на пенсию досрочно. За них работодатели должны уплачивать дополнительные страховые взносы на ОПС по тарифам, установленным в ст. 428 НК. В зависимости от класса опасности, определенного спецоценкой условий труда (СОУТ), доптариф может составить от 0% до 8%.
Взносы на «травматизм» исчисляют по тарифам от 0,2% до 8,5%, исходя из класса профриска основного вида деятельности страхователя (закон от 26.10.2024 № 352-ФЗ). По договорам ГПХ взносы начисляют, если такая обязанность работодателя предусмотрена условиями договора.
Чтобы ускорить обработку первичных документов и исключить ошибки при вводе данных в программу учета, подключите облачный мультисервис Entera. Сервис позволяет загружать первичку автоматически: он распознает документы по сканированному изображению или фотографии и передает их в вашу учетную программу.
Как изменится размер страховых взносов за работников в 2026 году
В 2026 году будут действовать новые значения МРОТ и предельной базы по страховым взносам:
Размер единой предельной базы в 2026 году — 2 979 000 рублей.
МРОТ с 1 января 2026 — 27 093 рубля.
Законопроект № 1026190-8, уже принятый в первом чтении, с 1 января 2026 года внесет существенные изменения в положения НК о страховых взносах.
Основной единый тариф взносов останется прежним:
30% — будет начисляться с выплат, не превышающих с начала года предельной базы;
15,1% — с выплат сверх предельной базы.
Мультисервис Entera распознает первичные документы с максимальной точностью и вводит их в программу учета за 2 минуты. Отсканируйте QR-код чека камерой смартфона и все данные автоматически подгрузятся из ОФД, исключая ошибки при вводе. Также, первичку можно загружать из email и ЭДО.
Пониженные тарифы в 2026 году
Главные изменения касаются пониженных ставок.
1. Малый и средний бизнес
Для большинства субъектов МСП отменят льготный тариф 15% — с 2026 года они станут платить взносы по обычной ставке 30% без учета МРОТ.
Пониженный тариф 15% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ (в 2026 году это 40 639,50 руб.) для субъектов МСП оставят только представителям приоритетных отраслей — производство, обработка, транспорт, электроника и т. п.
Правительство должно утвердить перечень кодов ОКВЭД конкретных видов деятельности, на которые будет распространяться льгота. При этом должны соблюдаться условия:
основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ / ЕГРИП соответствует приоритетным видам деятельности из правительственного перечня;
доходы от такой деятельности составляют минимум 70% в общем объеме выручки.
Для МСП основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД из раздела «Обрабатывающие производства», ставка 7,6% для выплат свыше 1,5 МРОТ сохранится.
Пример 1. Повышение тарифа для МСП. Инженеру ООО «Строитель» Кравцову начисляется зарплата — 90 000 рублей в месяц. С этой суммы работодатель ежемесячно начисляет и уплачивает за Кравцова страховые взносы. ООО «Строитель» является субъектом МСП, основной вид деятельности которого не относится к приоритетным отраслям.
Рассмотрим, как изменится размер взносов в 2026 году:
1. В 2025 году сумма страховых взносов с учетом пониженного тарифа составляет (с учетом МРОТ 22 440 руб.):
(22 440 х 1,5) х 30% + (90 000 — 22 440 х 1,5) х 15% = 10 098 + 8 451 = 18 549 руб. в месяц.
18 549 х 12 мес. = 222 588 руб. — сумма взносов за 2025 год.
2. В 2026 году взносы по общему тарифу с заработка Кравцова составят:
90 000 х 30% = 27 000 руб. в месяц.
27 000 х 12 мес. = 324 000 руб. — сумма взносов за 2026 год
С начала 2026 года компании из-за отмены льготного тарифа придется ежемесячно уплачивать за Кравцова на 8 451 руб. больше, чем в 2025 году (27 000 — 18 549). А в целом страховые взносы за работника за весь 2026 год вырастут на 101 412 руб. (324 000 — 222 588).
2. Сфера информационных технологий
Для организаций IT-сферы льготный тариф 7,6% повысят до 15% в части выплат, не превышающих предельную базу. Тариф 7,6% сохранится лишь для части дохода, превышающего предельную базу.
Пример 2. Повышение тарифа для IT-сферы. Сотруднику IT-компании Мухину ежемесячно начисляется зарплата 120 000 рублей. Компания использует пониженный тариф при начислении страховых взносов. Сравним, как изменится нагрузка при росте тарифа:
1. В 2025 году ежемесячные взносы за Мухина составляют:
120 000 х 7,6% = 9 120 руб. в месяц
Всего за 2025 год: 9 120 х 12 мес. = 109 440 руб.
2. В 2026 году размер ежемесячного страхового взноса вырастет в связи с ростом тарифа до 15%:
120 000 х 15% = 18 000 руб.
Всего за 2026 год: 18 000 х 12 мес. = 216 000 руб.
По сравнению с 2025 годом размер страховых взносов с заработка Мухина в 2026 году вырастет почти вдвое: на 8 880 руб. в месяц (18 000 — 9 120) или на 106 560 руб. в год (216 000 — 109 440).
3. Сфера радиоэлектронной промышленности
Для компаний радиоэлектронной промышленности тариф взносов снизят:
7,6% — тариф для выплат, не превышающих предельную базу;
0% — тариф, применяемый к выплатам, превышающим предельную базу по взносам.
Применять эти пониженные тарифы можно будет с 1 числа месяца, в котором компанию включили в реестр организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности, при условии, что доля доходов от такой деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов компании (п. 14 ст. 427 НК).
Как изменятся пониженные тарифы страховых взносов за работников в 2026 году:
Дополнительные тарифы взносов в 2026 году
Дополнительные тарифы страховых взносов в 2026 году не изменятся (п. 3 ст. 428 НК):
Класс опасности (по результатам СОУТ)
Подкласс условий труда
Тариф
Опасный (4)
4
8%
Вредный (3)
3.4
7%
3.3
6%
3.2
4%
3.1
2%
Допустимый (2)
2
0%
Оптимальный (1)
1
0%
Если СОУТ не проводили, доптарифы будут такими (п. 1, 2 ст. 428 НК):
Вид работ
Тариф
Работы по «Списку № 2», «малым спискам», указанные в п. 2–18 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013
6%
Работы по «Списку № 1», указанные в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013
9%
Взносы за руководителей в 2026 году
Если в 2025 году можно не начислять страховые взносы за единственного участника ООО, работающего в нем руководителем и не получающего зарплату, то с 1 января 2026 года для коммерческих компаний планируется ввести обязанность начисления взносов, исходя из базы в размере не ниже одного федерального МРОТ.
То есть, начислять страховые взносы придется:
если гендиректор получает «символическую» зарплату ниже размера МРОТ;
если он трудится бесплатно.
Размер страховых взносов за руководителя при полностью отработанном месяце будет составлять:
27 093 х 30% = 8 127,90 руб.
В месяцах, отработанных не полностью, расчет будет пропорционален числу календарных дней, в которых руководителем осуществлялись полномочия.
Всего за 2026 год: 8 127,90 х 12 мес. = 97 534,80 руб.
Если с гендиректором не заключен трудовой договор, компания на УСН не сможет признать уплаченные за него взносы в расходах.
Тарифы взносов на «травматизм» в 2026 году
В 2026 году изменений по взносам на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм») не ожидается. Тарифы останутся на прежнем уровне:
Класс профриска
Тариф, %
Класс профриска
Тариф, %
I
0,2
XVII
2,1
II
0,3
XVIII
2,3
III
0,4
XIX
2,5
IV
0,5
XX
2,8
V
0,6
XXI
3,1
VI
0,7
XXII
3,4
VII
0,8
XXIII
3,7
VIII
0,9
XXIV
4,1
IX
1,0
XXV
4,5
X
1,1
XXVI
5,0
XI
1,2
XXVII
5,5
XII
1,3
XXVIII
6,1
XIII
1,4
XXIX
6,7
XIV
1,5
XXX
7,4
XV
1,7
XXXI
8,1
XVI
1,9
XXXII
8,5
Как МСП подготовиться к новым тарифам взносов
Просчитайте, на сколько вырастут затраты на страховые взносы и налоговая нагрузка в целом, и учтите эти расходы в бюджете на 2026 год.
Проверьте все свои коды ОКВЭД, заявленные при госрегистрации. Если обнаружите среди них тот, который относится к приоритетным отраслям, а объем дохода по этому виду деятельности позволит сделать его основным в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, возможно, вы сможете применять в 2026 году льготный тариф взносов.
Если расходы вырастут существенно, задумайтесь об оптимизации и смелее используйте аутсорсинг. Зачастую, это выгоднее, чем содержание целого штата сотрудников на зарплате. Аутсорсинговым компаниям оплачиваются лишь их услуги, начислять зарплаты и страховые взносы работодателю не нужно.
Используйте мультисервис Entera для ввода данных из любых первичных документов:
Сервис распознает более 20 типов документов, включая счета-фактуры, УПД, кассовые чеки, накладные, акты и другие.
Настройки возможны под любую учетную политику.
Все контрагенты автоматически проверяются по базе ЕГРЮЛ, исключая ошибки при вводе.
Отсканированные документы и электронные файлы из ЭДО систематизируются и хранятся в надежно защищенном архиве, доступном в любое время.
Желаете попробовать?
Оставьте заявку и бесплатно внесите в 1С любые 10 документов во время тестового периода пользования Entera
Читайте также:
Единый транспортный документ: что это, кто должен применять с 1 сентября 2025 года.
Премирование и депремирование работников: новые правила с 1 сентября 2025.
Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFJkmkDE
Начать дискуссию