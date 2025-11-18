ЦОК ОК БСН 17.11 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС — 4 квартал 2025 и изменения ставки 2026 →
Entera
Страховые взносы
Страховые взносы за сотрудников в 2026 году: изменения, ставки, расчет

Страховые взносы за сотрудников в 2026 году: изменения, ставки, расчет

С 2026 года обязательные страховые взносы с зарплаты многие работодатели будут начислять по новым правилам. Рассказываем, как взносы начисляются сейчас, и как платить страховые взносы за сотрудников с учетом изменений с 1 января 2026 года.

Самое главное:

  1. В 2026 году страхователей ждет новый МРОТ, новый предельный размер базы по взносам и новые тарифы.

  2. Основные изменения — в пониженных тарифах (таблица ставок на 2025 и 2026 год). Сравним на примерах, как увеличатся страховые взносы для некоторых льготных категорий.

  3. С 2026 года страховые взносы за руководителя начисляйте, даже если он работает бесплатно.

  4. Дополнительные взносы и «травматизм» — здесь изменений не будет.

Какие страховые взносы платит работодатель в 2025 году

Работодатели — компании и ИП обязаны ежемесячно уплачивать за своих сотрудников в ИФНС страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, а в СФР перечислять взносы на «травматизм».

Тарифы взносов одинаковы для работников по трудовым договорам и по договорам ГПХ.

В 2025 году в общем случае начисление взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ производится по единому тарифу (ст. 425 НК):

  • 30% — с выплат, не превысивших с начала года размера единой предельной базы;

  • 15,1% с выплат свыше единой предельной базы.

Справочно:

  • Размер единой предельной базы в 2025 году — 2 759 000 рублей.

  • Федеральный МРОТ с 1 января 2025 — 22 440 рублей.

Для некоторых работодателей действуют пониженные тарифы страховых взносов (ст. 427 НК). Среди них ИП и компании, включенные в реестр субъектов МСП. Соцвзносы с зарплаты в 2025 году они начисляют по тарифу (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):

  • 30% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ, то есть, с 33 660 руб. (22 440 х 1,5);

  • 15% — с части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ.

МСП на УСН с основной деятельностью из раздела ОКВЭД «Обрабатывающие производства», вместо тарифа 15% применяют льготный тариф 7,6%, кроме производителей напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, металлургических предприятий.

Компании из сферы IT и радиоэлектронной промышленности в 2025 году применяют льготный тариф 7,6% ко всей сумме дохода работника, включая превышение над лимитом базы (пп. 3, 18 п. 1, п. 2.2, 2.4 ст. 427 НК).

Если работа относится к вредному или опасному производству, сотрудники вправе выйти на пенсию досрочно. За них работодатели должны уплачивать дополнительные страховые взносы на ОПС по тарифам, установленным в ст. 428 НК. В зависимости от класса опасности, определенного спецоценкой условий труда (СОУТ), доптариф может составить от 0% до 8%.

Взносы на «травматизм» исчисляют по тарифам от 0,2% до 8,5%, исходя из класса профриска основного вида деятельности страхователя (закон от 26.10.2024 № 352-ФЗ). По договорам ГПХ взносы начисляют, если такая обязанность работодателя предусмотрена условиями договора.

Чтобы ускорить обработку первичных документов и исключить ошибки при вводе данных в программу учета, подключите облачный мультисервис Entera. Сервис позволяет загружать первичку автоматически: он распознает документы по сканированному изображению или фотографии и передает их в вашу учетную программу.

Попробовать бесплатно

Как изменится размер страховых взносов за работников в 2026 году

В 2026 году будут действовать новые значения МРОТ и предельной базы по страховым взносам:

  • Размер единой предельной базы в 2026 году — 2 979 000 рублей.

  • МРОТ с 1 января 2026 — 27 093 рубля.

Законопроект № 1026190-8, уже принятый в первом чтении, с 1 января 2026 года внесет существенные изменения в положения НК о страховых взносах.

Основной единый тариф взносов останется прежним: 

  • 30% — будет начисляться с выплат, не превышающих с начала года предельной базы; 

  • 15,1% — с выплат сверх предельной базы.

Мультисервис Entera распознает первичные документы с максимальной точностью и вводит их в программу учета за 2 минуты. Отсканируйте QR-код чека камерой смартфона и все данные автоматически подгрузятся из ОФД, исключая ошибки при вводе. Также, первичку можно загружать из email и ЭДО.

Пониженные тарифы в 2026 году

Главные изменения касаются пониженных ставок.

1. Малый и средний бизнес

Для большинства субъектов МСП отменят льготный тариф 15% — с 2026 года они станут платить взносы по обычной ставке 30% без учета МРОТ.

Пониженный тариф 15% с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ (в 2026 году это 40 639,50 руб.) для субъектов МСП оставят только представителям приоритетных отраслей — производство, обработка, транспорт, электроника и т. п. 

Правительство должно утвердить перечень кодов ОКВЭД конкретных видов деятельности, на которые будет распространяться льгота. При этом должны соблюдаться условия:

  • основной код ОКВЭД в ЕГРЮЛ / ЕГРИП соответствует приоритетным видам деятельности из правительственного перечня;

  • доходы от такой деятельности составляют минимум 70% в общем объеме выручки.

Для МСП основной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД из раздела «Обрабатывающие производства», ставка 7,6% для выплат свыше 1,5 МРОТ сохранится.

Пример 1. Повышение тарифа для МСП. Инженеру ООО «Строитель» Кравцову начисляется зарплата 90 000 рублей в месяц. С этой суммы работодатель ежемесячно начисляет и уплачивает за Кравцова страховые взносы. ООО «Строитель» является субъектом МСП, основной вид деятельности которого не относится к приоритетным отраслям.

Рассмотрим, как изменится размер взносов в 2026 году:

1. В 2025 году сумма страховых взносов с учетом пониженного тарифа составляет (с учетом МРОТ 22 440 руб.):

  • (22 440 х 1,5) х 30% + (90 000 — 22 440 х 1,5) х 15% = 10 098 + 8 451 = 18 549 руб. в месяц.

  • 18 549 х 12 мес. = 222 588 руб. — сумма взносов за 2025 год.

2. В 2026 году взносы по общему тарифу с заработка Кравцова составят:

  • 90 000 х 30% = 27 000 руб. в месяц.

  • 27 000 х 12 мес. = 324 000 руб. — сумма взносов за 2026 год

С начала 2026 года компании из-за отмены льготного тарифа придется ежемесячно уплачивать за Кравцова на 8 451 руб. больше, чем в 2025 году (27 000 — 18 549). А в целом страховые взносы за работника за весь 2026 год вырастут на 101 412 руб. (324 000 — 222 588).

2. Сфера информационных технологий

Для организаций IT-сферы льготный тариф 7,6% повысят до 15% в части выплат, не превышающих предельную базу. Тариф 7,6% сохранится лишь для части дохода, превышающего предельную базу.

Пример 2. Повышение тарифа для IT-сферы. Сотруднику IT-компании Мухину ежемесячно начисляется зарплата 120 000 рублей. Компания использует пониженный тариф при начислении страховых взносов. Сравним, как изменится нагрузка при росте тарифа:

1. В 2025 году ежемесячные взносы за Мухина составляют:

  • 120 000 х 7,6% = 9 120 руб. в месяц

  • Всего за 2025 год: 9 120 х 12 мес. = 109 440 руб.

2. В 2026 году размер ежемесячного страхового взноса вырастет в связи с ростом тарифа до 15%:

  • 120 000 х 15% = 18 000 руб.

  • Всего за 2026 год: 18 000 х 12 мес. = 216 000 руб.

По сравнению с 2025 годом размер страховых взносов с заработка Мухина в 2026 году вырастет почти вдвое: на 8 880 руб. в месяц (18 000 — 9 120) или на 106 560 руб. в год (216 000 — 109 440).

3. Сфера радиоэлектронной промышленности

Для компаний радиоэлектронной промышленности тариф взносов снизят:

  • 7,6% — тариф для выплат, не превышающих предельную базу;

  • 0% — тариф, применяемый к выплатам, превышающим предельную базу по взносам.

Применять эти пониженные тарифы можно будет с 1 числа месяца, в котором компанию включили в реестр организаций, работающих в сфере радиоэлектронной промышленности, при условии, что доля доходов от такой деятельности составляет не менее 70% в общем объеме доходов компании (п. 14 ст. 427 НК).

Как изменятся пониженные тарифы страховых взносов за работников в 2026 году:

Рисунок. Таблица с изменениями пониженных тарифов страховых взносов за работников в 2026 году
Рисунок. Таблица с изменениями пониженных тарифов страховых взносов за работников в 2026 году

Дополнительные тарифы взносов в 2026 году

Дополнительные тарифы страховых взносов в 2026 году не изменятся (п. 3 ст. 428 НК):

Класс опасности (по результатам СОУТ)

Подкласс условий труда

Тариф

Опасный (4)

4

8%

Вредный (3)

3.4

7%

3.3

6%

3.2

4%

3.1

2%

Допустимый (2)

2

0%

Оптимальный (1)

1

0%

Если СОУТ не проводили, доптарифы будут такими (п. 1, 2 ст. 428 НК):

Вид работ

Тариф

Работы по «Списку № 2», «малым спискам», указанные в п. 218 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013

6%

Работы по «Списку № 1», указанные в п. 1 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013

9%

Взносы за руководителей в 2026 году

Если в 2025 году можно не начислять страховые взносы за единственного участника ООО, работающего в нем руководителем и не получающего зарплату, то с 1 января 2026 года для коммерческих компаний планируется ввести обязанность начисления взносов, исходя из базы в размере не ниже одного федерального МРОТ.

То есть, начислять страховые взносы придется:

  • если гендиректор получает «символическую» зарплату ниже размера МРОТ;

  • если он трудится бесплатно.

Размер страховых взносов за руководителя при полностью отработанном месяце будет составлять:

  • 27 093 х 30% = 8 127,90 руб.

В месяцах, отработанных не полностью, расчет будет пропорционален числу календарных дней, в которых руководителем осуществлялись полномочия.

Всего за 2026 год: 8 127,90 х 12 мес. = 97 534,80 руб.

Если с гендиректором не заключен трудовой договор, компания на УСН не сможет признать уплаченные за него взносы в расходах.

Тарифы взносов на «травматизм» в 2026 году

В 2026 году изменений по взносам на соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний («травматизм») не ожидается. Тарифы останутся на прежнем уровне:

Класс профриска

Тариф, %

Класс профриска

Тариф, %

I

0,2

XVII

2,1

II

0,3

XVIII

2,3

III

0,4

XIX

2,5

IV

0,5

XX

2,8

V

0,6

XXI

3,1

VI

0,7

XXII

3,4

VII

0,8

XXIII

3,7

VIII

0,9

XXIV

4,1

IX

1,0

XXV

4,5

X

1,1

XXVI

5,0

XI

1,2

XXVII

5,5

XII

1,3

XXVIII

6,1

XIII

1,4

XXIX

6,7

XIV

1,5

XXX

7,4

XV

1,7

XXXI

8,1

XVI

1,9

XXXII

8,5

Как МСП подготовиться к новым тарифам взносов

  1. Просчитайте, на сколько вырастут затраты на страховые взносы и налоговая нагрузка в целом, и учтите эти расходы в бюджете на 2026 год.

  2. Проверьте все свои коды ОКВЭД, заявленные при госрегистрации. Если обнаружите среди них тот, который относится к приоритетным отраслям, а объем дохода по этому виду деятельности позволит сделать его основным в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, возможно, вы сможете применять в 2026 году льготный тариф взносов.

  3. Если расходы вырастут существенно, задумайтесь об оптимизации и смелее используйте аутсорсинг. Зачастую, это выгоднее, чем содержание целого штата сотрудников на зарплате. Аутсорсинговым компаниям оплачиваются лишь их услуги, начислять зарплаты и страховые взносы работодателю не нужно.

Используйте мультисервис Entera для ввода данных из любых первичных документов:

  • Сервис распознает более 20 типов документов, включая счета-фактуры, УПД, кассовые чеки, накладные, акты и другие. 

  • Настройки возможны под любую учетную политику.

  • Все контрагенты автоматически проверяются по базе ЕГРЮЛ, исключая ошибки при вводе. 

  • Отсканированные документы и электронные файлы из ЭДО систематизируются и хранятся в надежно защищенном архиве, доступном в любое время.

Желаете попробовать?

Оставьте заявку и бесплатно внесите в 1С любые 10 документов во время тестового периода пользования Entera

Принимаю оферту и даю согласие на сбор персональных данных и их распространение

Читайте также:

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFJkmkDE

Информации об авторе

Entera

Entera

6 643 подписчика30 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет