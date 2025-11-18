Страховые взносы за сотрудников в 2026 году: изменения, ставки, расчет

Работодатели — компании и ИП обязаны ежемесячно уплачивать за своих сотрудников в ИФНС страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ, а в СФР перечислять взносы на «травматизм».

Тарифы взносов одинаковы для работников по трудовым договорам и по договорам ГПХ.

В 2025 году в общем случае начисление взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ производится по единому тарифу (ст. 425 НК):

30% — с выплат, не превысивших с начала года размера единой предельной базы;

15,1% — с выплат свыше единой предельной базы.

Справочно:

Размер единой предельной базы в 2025 году — 2 759 000 рублей.

Федеральный МРОТ с 1 января 2025 — 22 440 рублей.

Для некоторых работодателей действуют пониженные тарифы страховых взносов (ст. 427 НК). Среди них ИП и компании, включенные в реестр субъектов МСП. Соцвзносы с зарплаты в 2025 году они начисляют по тарифу (пп. 17 п. 1, п. 2.4 ст. 427 НК):

30% — с части выплаты в пределах 1,5 МРОТ, то есть, с 33 660 руб. (22 440 х 1,5);

15% — с части выплаты, превышающей 1,5 МРОТ.

МСП на УСН с основной деятельностью из раздела ОКВЭД «Обрабатывающие производства», вместо тарифа 15% применяют льготный тариф 7,6%, кроме производителей напитков, табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, металлургических предприятий.

Компании из сферы IT и радиоэлектронной промышленности в 2025 году применяют льготный тариф 7,6% ко всей сумме дохода работника, включая превышение над лимитом базы (пп. 3, 18 п. 1, п. 2.2, 2.4 ст. 427 НК).

Если работа относится к вредному или опасному производству, сотрудники вправе выйти на пенсию досрочно. За них работодатели должны уплачивать дополнительные страховые взносы на ОПС по тарифам, установленным в ст. 428 НК. В зависимости от класса опасности, определенного спецоценкой условий труда (СОУТ), доптариф может составить от 0% до 8%.

Взносы на «травматизм» исчисляют по тарифам от 0,2% до 8,5%, исходя из класса профриска основного вида деятельности страхователя (закон от 26.10.2024 № 352-ФЗ). По договорам ГПХ взносы начисляют, если такая обязанность работодателя предусмотрена условиями договора.