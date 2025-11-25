Инвентаризация–2025: как провести по новым правилам ФСБУ 28/2023 

Этап 3: подведение итогов и их отражение в учете

После того как комиссия проведет инвентаризацию и сдаст в бухгалтерию инвентаризационные описи, в которых перечислено все имущество, бухгалтер оформляет сличительную ведомость, в которой он фиксирует расхождения между учетными данными и фактическими.

По итогам инвентаризации в учете нужно отразить:

Обнаруженные излишки по справедливой, балансовой или балансовой стоимости похожих активов. Раньше их оценивали по рыночной стоимости.

Пересортицу — это когда один вид товара ошибочно записан как другой.

Утраченное или испорченное имущество, если это больше, чем норма естественной убыли.

Испорченное имущество, которое еще можно продать или использовать.

Важно: у инвентаризационной комиссии появилась новая обязанность — проводить оценку денежных средств на счетах, финансовых вложений, НМА, дебиторской задолженности, налоговых активов / обязательств и др. и документально подтверждать обоснованность этой оценки. Поэтому инвентаризационная комиссия должна подготовить документы-основания:

для возмещения недостач;

для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной;

для досписания или для доначисления объектов учета.

Часто подготовка к инвентаризации усложняется большим количеством не проведенных в учете накладных и УПД, хотя ценности уже давно лежат на складе или, наоборот, отгружены покупателю. А ошибки, которые случаются при ручном вводе, часто проявляются именно во время инвентаризации, усложняя и замедляя процесс ее проведения.

Реклама: ООО «Энтера», ИНН 7801649294, erid: 2W5zFGwB9Vz