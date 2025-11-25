Инвентаризация–2025: как провести по новым правилам ФСБУ 28/2023 

Самое главное:
С 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2025 «Инвентаризация» стал обязательным к применению.
Чтобы провести годовую инвентаризацию, нужно издать приказ о проведении инвентаризации и приказ о создании инвентаризационной комиссии.
Для проведения инвентаризации должно присутствовать более 80% членов комиссии.
Новый ФСБУ добавил новые способы проверки имущества — фото- и видеосъемку.
Расхождения между учетными и фактическими данными нужно зафиксировать в сличительной ведомости.
Что такое инвентаризация
Инвентаризация — это проверка наличия и состояния имущества и обязательств организации путем их сопоставления с данными бухгалтерского учета. Проще говоря, это сверка того, что есть фактически, с тем, что должно быть по документам.
Основные цели инвентаризации:
выявление фактического наличия имущества;
проверка соответствия данных учета реальному положению дел;
выявление недостач и излишков;
оценка состояния имущества;
проверка полноты и правильности отражения в учете обязательств;
контроль за соблюдением условий хранения и использования имущества.
Инвентаризацию проводят в отношении:
материальных ценностей — сырья, материалов, готовой продукции, товаров, зданий, оборудования, транспортных средств и т. д.
наличных денег в кассе и безналичных средств на счетах в банках;
финансовых вложений — ценных бумаг, депозитов;
дебиторской и кредиторской задолженности;
произведения искусства, антиквариаты, если они находятся на балансе организации;
бланки строгой отчетности — топливных карт, перевозочных документов, билетов и пр.
Что изменилось в инвентаризации в 2025 году
С 1 апреля 2025 года вступило в силу обязательное применение положений ФСБУ 28/2025 «Инвентаризация», перейти на который компании и предприятия могли добровольно начиная с апреля 2023 года. Новый ФСБУ не распространяется на организации бюджетного сектора и в отношении учета драгоценных металлов и камней.
До 1 апреля 2025 года бизнес и учреждения руководствовались приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н и приказом Минфина от 13.06.1995 № 49.
Новый ФСБУ 28/2025 по сравнению с приказом № 49:
описывает больше ситуаций, когда инвентаризация обязательна;
допускает наличие нескольких инвентаризационных комиссий, в том числе сторонних;
предъявляет требования к их численному составу;
расширил перечень способов проведения проверки;
пересмотрел подход к учету излишков и прочее.
Далее мы поэтапно разберем процедуру проведения инвентаризации с учетом нововведений ФСБУ 28/2023.
Этап 1: подготовка
Подготовка к инвентаризации включает:
издание приказа о проведении инвентаризации;
издание приказа об утверждении инвентаризационной комиссии;
подготовку помещений, где будет проходить проверка, а также измерительных приборов, если это необходимо;
подготовку инвентаризационных описей или актов,
Издайте приказ о проведении инвентаризации
Форма приказа — свободная или унифицированная ИНВ-22. В тексте приказа укажите:
причину проведения инвентаризации;
сроки проведения проверки;
ценности, какие предстоит инвентаризировать.
ФСБУ 28/2023 установил, что обязательно нужно проводить инвентаризацию:
перед формированием годовой отчетности;
когда компания передает активы, отдает их в аренду, управление или безвозмездное пользование, а также когда получает их назад или избавляется от них;.
при смене материально ответственного работника;.
если поменялся бригадир или более половины состава бригады;
если выяснилось, что имущество потеряно или испорчено;
при чрезвычайных ситуациях, например, пожар или стихийное бедствие;
при реорганизации компании, кроме формы преобразования;
при закрытии компании.
Сроки проведения инвентаризации различаются в зависимости от причины ее проведения:
Ситуация
Сроки и периодичность
Годовая инвентаризация
При передаче или возврате активов
Инвентаризацию проводят на день непосредственно перед передачей или возвратом имущества
При смене МОЛ, бригадира или выбытии более половины бригады
Инвентаризацию проводят на дату, когда оформляют передачу дел
При обнаружении порчи или утраты
Проверку нужно провести сразу по факту обнаружения
При реорганизации или ликвидации юридического лица
Инвентаризацию нужно закончить до составления передаточного акта, разделительного или ликвидационного баланса
При пожарах, авариях, стихийных бедствиях
Проверить наличие и пересчитать остатки нужно сразу после окончания ЧП
Издайте приказ об утверждении инвентаризационной комиссии
Важно: теперь можно передать проведение инвентаризации аудиторской организации по договору. Если компания выбрала такой способ проведения инвентаризации, то в приказе о комиссии можно указать название фирмы, в которой заключен договор.
Если компания проводит инвентаризацию самостоятельно, то при издании приказа о формировании комиссии нужно следовать требованиям ФСБУ 28/2023:
Можно создать несколько комиссий для проверки различных активов, например, одна комиссия инвентаризирует запасы, другая — основные средства, третья — НМА, четвертая — финансовые вложения и т. д.
Включать в состав комиссии МОЛ по прежнему запрещено.
Численность членов комиссии должна быть не менее пяти человек, а результаты инвентаризации признаются недействительными, если в ней не участвовала как минимум пятая часть состава.
В небольших компаниях инвентаризацию могут проводить главбух и руководитель или только руководитель.
Ревизионная комиссия проводит проверку, если это предусмотрено уставом, а небольшим компаниям можно делегировать ей полномочия по инвентаризации.
Этап 2: инвентаризация
Приступать к проверке можно только в том случае, если в день ее проведения присутствуют более 80% членов комиссии. Например, если приказом утверждена комиссия из пяти человек, то отсутствие одного из них делает проведение инвентаризации невозможным. В этом случае нужно перенести проверку на другой день.
Если численность присутствующих членов комиссии позволяет провести инвентаризацию, то они приступают проверке. В ФСБУ 28/2023 способов проверить фактическое наличие ценностей стало больше: к осмотру, подсчету, обмерам и взвешиванию добавились фото- и видеосъемка.
Инвентаризация обязательств заключается в проверке расчетов с поставщиками, покупателя, ФНС, работниками и прочими дебиторами и кредиторами, а также корректности отражения их в учете.
Этап 3: подведение итогов и их отражение в учете
После того как комиссия проведет инвентаризацию и сдаст в бухгалтерию инвентаризационные описи, в которых перечислено все имущество, бухгалтер оформляет сличительную ведомость, в которой он фиксирует расхождения между учетными данными и фактическими.
По итогам инвентаризации в учете нужно отразить:
Обнаруженные излишки по справедливой, балансовой или балансовой стоимости похожих активов. Раньше их оценивали по рыночной стоимости.
Пересортицу — это когда один вид товара ошибочно записан как другой.
Утраченное или испорченное имущество, если это больше, чем норма естественной убыли.
Испорченное имущество, которое еще можно продать или использовать.
Важно: у инвентаризационной комиссии появилась новая обязанность — проводить оценку денежных средств на счетах, финансовых вложений, НМА, дебиторской задолженности, налоговых активов / обязательств и др. и документально подтверждать обоснованность этой оценки. Поэтому инвентаризационная комиссия должна подготовить документы-основания:
для возмещения недостач;
для признания дебиторской задолженности сомнительной или безнадежной;
для досписания или для доначисления объектов учета.
