Расходы на командировки: что изменилось с 1 сентября 2025 года

Новое положение о командировках: что изменилось

Командировка — это поездка сотрудника для выполнения служебного поручения по распоряжению работодателя вне места его постоянной работы (ст. 166 ТК).

Практически никаких ключевых новшеств Положение № 501 не принесло, но появились уточнения и технические правки.

Основные нюансы, на которые необходимо обратить внимание при работе с новым Положением:

1. Возмещение командировочных расходов сотруднику теперь возможно с разрешения или ведома руководителя (п. 9 Положения № 501).

Ранее требовалось только разрешение на возмещение расходов, совершенных в командировке. «С ведома» означает, что руководитель знает о предстоящих затратах и не возражает против них, даже без письменного разрешения.

Новая формулировка приведена в соответствие со ст. 168 ТК и больше не должна вызывать разночтений — вместо получения официально оформленного разрешения работник может просто уведомить своего работодателя о расходах. Конечно, это должны быть обоснованные расходы, связанные с производственной необходимостью и подтвержденные документально (квитанциями, чеками, счетами-фактурами и т. п.).

2. Введено понятие «проездные документы» для подтверждения маршрута служебной поездки, совершенной на личном или служебном транспорте (п. 6 Положения № 501).

Именно по проездным документам определяется фактическое время нахождения работника в командировке. Вернувшийся из служебной поездки работник должен указать фактический срок своего пребывания в месте командирования в служебной записке и приложить к ней:

путевой лист;

маршрутный лист;

счета, квитанции, кассовые чеки;

билеты (новый проездной документ, добавленный в перечень);

прочие документы, подтверждающие маршрут следования транспортного средства.

3. В новом Положении изменилась нумерация пунктов и расположение некоторых абзацев.

В остальном никаких отличий между новым и прежним положениями нет.