Расходы на командировки: что изменилось с 1 сентября 2025 года

Новое положение о командировках: что изменилось
Командировка — это поездка сотрудника для выполнения служебного поручения по распоряжению работодателя вне места его постоянной работы (ст. 166 ТК).
Практически никаких ключевых новшеств Положение № 501 не принесло, но появились уточнения и технические правки.
Основные нюансы, на которые необходимо обратить внимание при работе с новым Положением:
1. Возмещение командировочных расходов сотруднику теперь возможно с разрешения или ведома руководителя (п. 9 Положения № 501).
Ранее требовалось только разрешение на возмещение расходов, совершенных в командировке. «С ведома» означает, что руководитель знает о предстоящих затратах и не возражает против них, даже без письменного разрешения.
Новая формулировка приведена в соответствие со ст. 168 ТК и больше не должна вызывать разночтений — вместо получения официально оформленного разрешения работник может просто уведомить своего работодателя о расходах. Конечно, это должны быть обоснованные расходы, связанные с производственной необходимостью и подтвержденные документально (квитанциями, чеками, счетами-фактурами и т. п.).
2. Введено понятие «проездные документы» для подтверждения маршрута служебной поездки, совершенной на личном или служебном транспорте (п. 6 Положения № 501).
Именно по проездным документам определяется фактическое время нахождения работника в командировке. Вернувшийся из служебной поездки работник должен указать фактический срок своего пребывания в месте командирования в служебной записке и приложить к ней:
путевой лист;
маршрутный лист;
счета, квитанции, кассовые чеки;
билеты (новый проездной документ, добавленный в перечень);
прочие документы, подтверждающие маршрут следования транспортного средства.
3. В новом Положении изменилась нумерация пунктов и расположение некоторых абзацев.
В остальном никаких отличий между новым и прежним положениями нет.
Как адаптироваться к новому Положению о командировках
Обновите свое внутреннее Положение о командировках, чтобы избежать разночтений с новым Положением № 501. Что для этого нужно:
Замените все ссылки, в которых упоминается Положение, утвержденное постановлением Правительства от 13.10.2008 № 749, на новое Положение, принятое правительственным постановлением от 16.04.2025 № 501.
В разделе о порядке и размерах возмещения расходов по командировкам приведите формулировки в соответствие с новыми положениями:
Укажите, что прочие расходы возмещаются работнику с разрешения или ведома руководителя. Так как работнику разрешено просто уведомлять о предстоящих платежах, понятие прочих расходов лучше конкретизировать, исключая непроизводственные траты.
В перечень документов, подтверждающих расходы на дорогу, добавьте билеты, если перечисляете виды таких документов в Положении, а в целом к перечню применяйте понятие «проездные документы».
Проверьте прочие локальные акты (Положение об оплате труда, трудовые договоры и т. п.) и, при необходимости, внесите в них аналогичные правки.
Расходы на командировку: что нужно учесть
Работодатель, направляя сотрудника в командировку, должен выдать ему:
деньги в подотчет для оплаты расходов на проезд и наем жилья;
суточные — средства для оплаты дополнительных затрат сотрудника в командировке.
Суточные выплачивайте (п. 9, 22 Положения № 501):
за все дни нахождения сотрудника в командировке, включая приходящиеся на нее выходные и праздничные нерабочие дни;
за дни нахождения в пути туда и обратно (в том числе время вынужденной остановки);
за дни нетрудоспособности работника, если он заболел в командировке.
Если работник ежедневно будет возвращаться из места командирования домой, суточные не платите.
Конкретный размер суточных установите в своем внутреннем Положении о командировках. При этом учтите, что страховыми взносами и НДФЛ не облагаются суточные в пределах (п. 1 ст. 217 НК):
700 руб. в день — при поездках по РФ;
2 500 руб. в день — при командировках за рубеж.
В течение трех рабочих дней после возвращения из командировки работник должен предоставить авансовый отчет с документами, подтверждающими траты, и вернуть неизрасходованные подотчетные деньги. По суточным отчитываться не нужно.
Если работник потратил на нужды, которые были согласованы с работодателем (или с его ведома), больше подотчетных денег, чем ему было выдано, возместите ему перерасход средств по нормам и в порядке, установленном внутренним Положением о командировках.
По зарубежным командировкам дополнительно возмещайте расходы (п. 20 Положения № 501):
на оформление визы, загранпаспорта и прочих документов;
на обязательную медицинскую страховку;
на различные сборы — аэродромные, консульские, транзитные и т. п.
За все дни нахождения работника в командировке, включая время в пути (с учетом вынужденных остановок), выплатите работнику его средний заработок. Оплачивайте каждый день его работы по графику. А если сотрудник брал в командировке больничный, за дни болезни вместо среднего заработка он получит пособие по временной нетрудоспособности.
Сверхурочную работу в командировке оплачивайте по общим правилам (ст. 152 ТК):
в полуторном размере за первые 2 часа;
в двойном размере за последующие часы.
Внутренним положением вы можете установить более высокую оплату за сверхурочный труд.
Можно ли направлять в командировку дистанционных сотрудников и возмещать им расходы
Если сотрудник работает удаленно, для него командировкой считается поездка в другую местность, отличную от той, где он трудится, при этом важно, что указано в его трудовом договоре (п. 3 ст. 312.6 ТК, письмо Роструда от 15.07.2021 № ПГ/19582-6-1):
Если в трудовом договоре указан населенный пункт, где фактически работает удаленщик (например, по месту жительства), командировкой считается поездка по распоряжению работодателя за пределы данного населенного пункта, а не внутри его границ.
Служебная поездка в офис работодателя признается командировкой, только если этот офис расположен вне населенного пункта, где работает дистанционный сотрудник.
Если поездки работника в офис предусмотрены в числе его обязанностей условиями трудового договора (например, раз в неделю или по определенным дням месяца и т. п.) — такие поездки командировкой не считаются.
Не признаются командировкой поездки дистанционного работника, которые он совершает по своему желанию без соответствующего распоряжения работодателя.
Удаленщику следует возмещать те же командировочные расходы, что и остальным работникам, в том числе (п. 9 Положения № 501):
суточные;
расходы по проезду до места командирования и обратно;
расходы по найму жилья в командировке;
другие расходы, которые произвел работник с разрешения или ведома работодателя.
