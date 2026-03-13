Майнинг криптовалют в России: что нужно знать в 2026 году

Ситуация изменилась в 2024 году, когда был принят федеральный закон, легализующий добычу криптовалют. Теперь майнинг официально разрешен, но работает по строгим правилам. Разберемся, как сегодня устроен майнинг в России, кто может им заниматься и какие налоги придется платить.
Что такое майнинг
Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютеров. Упрощенно его можно представить как решение сложных математических задач. Когда компьютер майнера находит правильное решение, в блокчейн добавляется новый блок транзакций, а участник сети получает вознаграждение в виде криптовалюты. Так появляются новые монеты и одновременно поддерживается работа всей системы.
Главная характеристика майнингового оборудования — хешрейт, то есть количество вычислений в секунду. Чем он выше, тем больше вероятность добыть новый блок.
Раньше криптовалюту можно было майнить на обычных видеокартах, но сегодня основным оборудованием стали ASIC-майнеры — специализированные устройства, созданные исключительно для добычи криптовалют. Их мощность значительно выше, но и стоят они дороже.
Легален ли майнинг в России
С 1 ноября 2024 года в России действует закон № 221-ФЗ, который официально разрешил добычу криптовалют. Фактически государство признало майнинг отдельным видом экономической деятельности.
Главная цель закона — вывести отрасль из серой зоны и создать понятные правила для крупных игроков рынка. И очевидно, это вполне удается реализовать. Сегодня заниматься майнингом могут:
компании и индивидуальные предприниматели, если они зарегистрированы в специальном реестре ФНС;
физические лица, если их энергопотребление не превышает установленный лимит.
Таким образом, домашний майнинг в России по-прежнему возможен, но только в пределах определенных ограничений.
Ограничение по электроэнергии
Для физических лиц установлен лимит энергопотребления — 6000 кВт·ч в месяц. Если майнер превышает этот показатель, он обязан зарегистрироваться как предприниматель или создать юридическое лицо и официально вести деятельность. Это правило позволяет государству отделить бытовой майнинг от промышленного. И хотя этот лимит был установлен еще в 2024 году, он остается актуальным и в 2026.
Где в России запрещено майнить
Несмотря на легализацию отрасли, добыча криптовалют разрешена не везде. Правительство запретило майнинг в ряде регионов из-за проблем с энергоснабжением. Полный запрет (до 15 марта 2031 года) действует в следующих субъектах:
Дагестан.
Ингушетия.
Кабардино-Балкария.
Карачаево-Черкесия.
Северная Осетия.
Чечня.
Донецкая и Луганская народные республики.
Херсонская и Запорожская области.
Юг Иркутской области (29 муниципальных образований).
Кроме того, в Бурятии (в 19 районах и г. Улан-Удэ) и Забайкальском крае (в 14 районах, 14 муниципальных округах, г. Чита) майнинг запрещен в периоды пикового энергопотребления с 15 ноября по 15 марта. Такие ограничения нужны, чтобы избежать перегрузки электросетей.
Реестр майнеров
Компании и предприниматели, которые хотят легально добывать криптовалюту, должны зарегистрироваться в специальной системе ФНС «МайнингРеестр». После регистрации они получают право:
добывать криптовалюту;
предоставлять инфраструктуру для размещения майнингового оборудования.
При этом информация о майнерах не является публичной, доступ к ней имеют только государственные органы.
Какие обязанности у майнеров
Закон ввел для участников рынка несколько обязательных требований. Майнеры должны:
сообщать государству данные о добытой криптовалюте;
передавать адреса криптокошельков;
предоставлять информацию по запросам ФНС, Росфинмониторинга и других ведомств.
Это позволяет государству контролировать оборот цифровых активов и бороться с незаконными финансовыми операциями.
Exchagent: международное консалтинговое агентство
Трансграничные расчеты, валютные рынки и ведение бизнеса. Консультации бесплатны, мы открыты к сотрудничеству и предлагаем конкретные решения под Ваши задачи
Налоги на криптовалюту
С 2025 года в России действует новая система налогообложения для майнинга (закон № 418-ФЗ). Главное правило: операции с криптовалютой не облагаются НДС. Для индустрии это важное решение, которое снижает налоговую нагрузку. Но доходы от майнинга все равно облагаются налогами.
Для физических лиц
Доход облагается НДФЛ по прогрессивной шкале:
13% — при доходе до 2,4 млн рублей в год.
15% — от 2,4 до 5 млн рублей.
18% — от 5 до 20 млн рублей.
20% — от 20 до 50 млн рублей.
22% — свыше 50 млн. рублей.
Главный нюанс, о котором важно помнить: повышенная ставка (15%, 18% и т.д.) берется не со всего дохода целиком, а только с той суммы, которая превысила очередной порог. Например, если вы заработали 3 млн рублей, вы заплатите 13% с первых 2,4 млн и 15% — с оставшихся 600 тысяч.
В 2026 году физические лица обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ с полным раскрытием источников дохода.
Для компаний
Юридические лица платят налог на прибыль — 25%. При этом расходы на электроэнергию, оборудование и обслуживание можно учитывать при расчете налоговой базы. Важно помнить, что майнинг можно вести только на общей системе налогообложения. Специальные режимы вроде УСН или патента использовать нельзя.
Штрафы и ограничения
12 марта 2026 года в Госдуме одобрили законопроект, вводящий серьезные штрафы за нарушения. Например, за майнинг в запрещенных регионах будут штрафовать граждан на 100–150 тыс. руб., а компании — до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности сроком на 90 суток с конфискацией оборудования. За повторное нарушение штрафы кратно возрастут.
Таблица 1:
Категория
2025 год
2026 год
Общее регулирование (штрафование)
Штрафов не было, действовал закон о легализации № 221-ФЗ от 08.08.2024, вступивший в силу 01.11.2024.
Одобрен Госдумой законопроект №1124554-8 (12.03.2026), устанавливающий конкретные штрафы
Майнинг в запрещенных зонах (для физлиц)
Штрафы не применялись
100–150 тыс. рублей с конфискацией оборудования
Майнинг в запрещенных зонах (для ИП и юрлиц)
Штрафы не применялись
Майнинг без права на деятельность и без регистрации в реестре ФНС (для юрлиц)
Штрафы не применялись
5–10 млн. рублей
Майнинг с превышением лимита 6000 кВт (для физлиц без регистрации)
Штрафы не применялись
до 200 тыс. рублей
Повторное нарушение (в течение года)
Штрафы не применялись
Хищение электроэнергии (ст. 7.19 КоАП)
Сохраняется как общая норма
Повторное нарушение (хищение электроэнергии)
15–30 тыс. рублей (для физлиц)
300–400 тыс. рублей (для юрлиц)
Сохраняется как общая норма
В начале декабря ушедшего года вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2026 году правительство России планирует ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг. И уже в конце декабря 2025 года Минюст внесло предложение наказывать за нелегальный майнинг вплоть до лишения свободы до 5 лет. В документе, подготовленном ведомством, указано, что подобные санкции предлагается применять в случае особо крупного ущерба или в связи с действиями, приведшими к извлечению дохода в крупном размере (от 13,5 млн рублей).
Можно ли расплачиваться криптовалютой
Несмотря на легализацию майнинга, криптовалюта в России по-прежнему не признается законным платежным средством. Это означает, что:
компании не могут принимать криптовалюту за товары и услуги;
запрещена реклама криптовалют и криптообменных сервисов.
Однако существует одно исключение, а именно разрешены внешнеторговые расчеты в криптовалюте. Такой механизм рассматривается как способ обхода международных финансовых ограничений.
Сколько можно заработать на майнинге
Доходность майнинга зависит от нескольких факторов:
стоимости криптовалюты;
мощности оборудования;
цены на электроэнергию.
Россия считается одной из выгодных стран для майнинга благодаря относительно дешевому электричеству. По оценкам отраслевых аналитиков, себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около 3–3,5 млн рублей. Если рыночная цена значительно выше, майнинг становится прибыльным. Но важно учитывать дополнительные расходы: покупку оборудования, его обслуживание, охлаждение, аренду помещений и налоги.
Однако следует помнить, что с 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в налоговой системе, в частности, повышение ставки НДС до 22%, пересмотр упрощенной системы налогообложения, отмена льгот по страховым взносам и тд. Эти изменения затронут и сферу майнинга, повлияв на конечную себестоимость из-за роста издержек по всей цепочке. По словам Антона Гонтарева, коммерческого директора группы компаний Intelion, уровень роста таких издержек составит 3–5%.
Риски майнинга
Несмотря на потенциальную прибыль, майнинг остается сложным и рискованным бизнесом. Основные риски:
Волатильность рынка. Цена криптовалют может резко меняться. Падение курса способно сделать добычу убыточной.
Устаревание оборудования. ASIC-майнеры обычно актуальны 3–4 года, после чего их эффективность снижается.
Проблемы с электричеством. Высокая нагрузка на сеть может привести к перегревам или поломкам.
Банковские ограничения. Некоторые банки могут внимательно проверять операции клиентов, связанные с криптовалютами.
Exchagent: международное консалтинговое агентство
Трансграничные расчеты, валютные рынки и ведение бизнеса. Консультации бесплатны, мы открыты к сотрудничеству и предлагаем конкретные решения под Ваши задачи
Перспективы отрасли
После легализации рынок майнинга в России постепенно меняется. Если раньше значительную часть добычи составляли небольшие фермы в квартирах и гаражах, то теперь индустрия движется в сторону крупных дата-центров.
В регионах с избытком электроэнергии, например, рядом с крупными электростанциями, появляются масштабные майнинговые проекты. Так, в данный момент реализуется крупный энергетический проект в Казани. Проект строится вблизи ТЭЦ-3 и предполагает возведение двух парогазовых установок мощностью по 480 МВт каждая. Объем инвестиций оценивается в 120 млрд рублей и этот проект уже вовсю обсуждается как аналог подобных проектов в США с участием Илона Маска.
Государство также усиливает контроль за отраслью. Налоговая служба и Банк России получают больше данных о майнерах, чтобы оценивать риски для финансовой системы.
Итог
Майнинг криптовалют в России в 2026 году — это уже не полулегальная деятельность, а полноценный бизнес с четкими правилами. Однако в 2026 году произошли некоторые изменения, которые надо обязательно учитывать. И главное изменение в 2026 году — это переход от регулирования без конкретных санкций к контролю с ощутимыми штрафами. Если в 2025 году нелегального майнера могли наказать только за воровство энергии по общей статье, то после принятия нового законопроекта его смогут оштрафовать на весомую сумму с конфискацией оборудования и вплоть до уголовной ответственности (см. таблицу 1).
Также следует помнить о повышении ставки НДС с 20% в 2025 году до 22% с 1 января 2026 года, а также иных изменений в налоговой системе, которые пусть напрямую и не относятся к сфере майнинга, однако будут влиять на конечную себестоимость.
При грамотном подходе майнинг может приносить стабильный доход, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. Однако это сложная технологическая отрасль, где успех зависит не только от оборудования, но и от грамотного учета рисков.
Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.
Начать дискуссию