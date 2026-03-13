КПП Общ моб
Майнинг криптовалют в России: что нужно знать в 2026 году

Еще несколько лет назад майнинг криптовалют в России существовал фактически в серой зоне. Тысячи людей добывали цифровые монеты дома или на промышленных фермах, но четкого правового статуса у этой деятельности не было.

Ситуация изменилась в 2024 году, когда был принят федеральный закон, легализующий добычу криптовалют. Теперь майнинг официально разрешен, но работает по строгим правилам. Разберемся, как сегодня устроен майнинг в России, кто может им заниматься и какие налоги придется платить.

Что такое майнинг

Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютеров. Упрощенно его можно представить как решение сложных математических задач. Когда компьютер майнера находит правильное решение, в блокчейн добавляется новый блок транзакций, а участник сети получает вознаграждение в виде криптовалюты. Так появляются новые монеты и одновременно поддерживается работа всей системы.

Главная характеристика майнингового оборудования — хешрейт, то есть количество вычислений в секунду. Чем он выше, тем больше вероятность добыть новый блок.

Раньше криптовалюту можно было майнить на обычных видеокартах, но сегодня основным оборудованием стали ASIC-майнеры — специализированные устройства, созданные исключительно для добычи криптовалют. Их мощность значительно выше, но и стоят они дороже.

Легален ли майнинг в России

С 1 ноября 2024 года в России действует закон № 221-ФЗ, который официально разрешил добычу криптовалют. Фактически государство признало майнинг отдельным видом экономической деятельности.

Главная цель закона — вывести отрасль из серой зоны и создать понятные правила для крупных игроков рынка. И очевидно, это вполне удается реализовать. Сегодня заниматься майнингом могут:

  • компании и индивидуальные предприниматели, если они зарегистрированы в специальном реестре ФНС;

  • физические лица, если их энергопотребление не превышает установленный лимит.

Таким образом, домашний майнинг в России по-прежнему возможен, но только в пределах определенных ограничений.

Ограничение по электроэнергии

Для физических лиц установлен лимит энергопотребления — 6000 кВт·ч в месяц. Если майнер превышает этот показатель, он обязан зарегистрироваться как предприниматель или создать юридическое лицо и официально вести деятельность. Это правило позволяет государству отделить бытовой майнинг от промышленного. И хотя этот лимит был установлен еще в 2024 году, он остается актуальным и в 2026. 

Где в России запрещено майнить

Несмотря на легализацию отрасли, добыча криптовалют разрешена не везде. Правительство запретило майнинг в ряде регионов из-за проблем с энергоснабжением. Полный запрет (до 15 марта 2031 года) действует в следующих субъектах:

  • Дагестан.

  • Ингушетия.

  • Кабардино-Балкария.

  • Карачаево-Черкесия.

  • Северная Осетия.

  • Чечня.

  • Донецкая и Луганская народные республики.

  • Херсонская и Запорожская области.

  • Юг Иркутской области (29 муниципальных образований).

Кроме того, в Бурятии (в 19 районах и г. Улан-Удэ) и Забайкальском крае (в 14 районах, 14 муниципальных округах, г. Чита) майнинг запрещен в периоды пикового энергопотребления с 15 ноября по 15 марта. Такие ограничения нужны, чтобы избежать перегрузки электросетей.

Реестр майнеров

Компании и предприниматели, которые хотят легально добывать криптовалюту, должны зарегистрироваться в специальной системе ФНС «МайнингРеестр». После регистрации они получают право:

При этом информация о майнерах не является публичной, доступ к ней имеют только государственные органы.

Какие обязанности у майнеров

Закон ввел для участников рынка несколько обязательных требований. Майнеры должны:

  • сообщать государству данные о добытой криптовалюте;

  • передавать адреса криптокошельков;

  • предоставлять информацию по запросам ФНС, Росфинмониторинга и других ведомств.

Это позволяет государству контролировать оборот цифровых активов и бороться с незаконными финансовыми операциями.

Налоги на криптовалюту

С 2025 года в России действует новая система налогообложения для майнинга (закон № 418-ФЗ). Главное правило: операции с криптовалютой не облагаются НДС. Для индустрии это важное решение, которое снижает налоговую нагрузку. Но доходы от майнинга все равно облагаются налогами.

Для физических лиц

Доход облагается НДФЛ по прогрессивной шкале:

  • 13% — при доходе до 2,4 млн рублей в год.

  • 15% — от 2,4 до 5 млн рублей.

  • 18% — от 5 до 20 млн рублей.

  • 20% — от 20 до 50 млн рублей. 

  • 22% — свыше 50 млн. рублей.

Главный нюанс, о котором важно помнить: повышенная ставка (15%, 18% и т.д.) берется не со всего дохода целиком, а только с той суммы, которая превысила очередной порог. Например, если вы заработали 3 млн рублей, вы заплатите 13% с первых 2,4 млн и 15% — с оставшихся 600 тысяч.

В 2026 году физические лица обязаны подавать декларацию 3-НДФЛ с полным раскрытием источников дохода.

Для компаний

Юридические лица платят налог на прибыль — 25%. При этом расходы на электроэнергию, оборудование и обслуживание можно учитывать при расчете налоговой базы. Важно помнить, что майнинг можно вести только на общей системе налогообложения. Специальные режимы вроде УСН или патента использовать нельзя.

Штрафы и ограничения

12 марта 2026 года в Госдуме одобрили законопроект, вводящий серьезные штрафы за нарушения. Например, за майнинг в запрещенных регионах будут штрафовать граждан на 100–150 тыс. руб., а компании — до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности сроком на 90 суток с конфискацией оборудования. За повторное нарушение штрафы кратно возрастут.

Таблица 1:

Категория

2025 год

2026 год

Общее регулирование (штрафование)

Штрафов не было, действовал закон о легализации № 221-ФЗ от 08.08.2024, вступивший в силу 01.11.2024. 

Одобрен Госдумой законопроект №1124554-8 (12.03.2026), устанавливающий конкретные штрафы

Майнинг в запрещенных зонах (для физлиц)

Штрафы не применялись

100–150 тыс. рублей с конфискацией оборудования 

Майнинг в запрещенных зонах (для ИП и юрлиц)

Штрафы не применялись

  • до 800 тыс. для ИП

  • 1–2 млн. рублей для юрлиц или приостановка деятельности до 90 суток

Майнинг без права на деятельность и без регистрации в реестре ФНС (для юрлиц)

Штрафы не применялись

5–10 млн. рублей 

Майнинг с превышением лимита 6000 кВт (для физлиц без регистрации)

Штрафы не применялись

до 200 тыс. рублей

Повторное нарушение (в течение года)

Штрафы не применялись

  • 1–1,5 млн. рублей (для физлиц)

  • 5–10 млн. рублей (для юрлиц)

Хищение электроэнергии (ст. 7.19 КоАП)

  • 10–15 тыс. рублей (для физлиц)

  • 100-200 тыс. рублей (для юрлиц)

  • уголовная ответственность при крупном ущербе до 5 лет

Сохраняется как общая норма

Повторное нарушение (хищение электроэнергии)

15–30 тыс. рублей (для физлиц)

300–400 тыс. рублей (для юрлиц)

Сохраняется как общая норма

В начале декабря ушедшего года вице-премьер Александр Новак заявил, что в 2026 году правительство России планирует ввести уголовную ответственность за нелегальный майнинг. И уже в конце декабря 2025 года Минюст внесло предложение наказывать за нелегальный майнинг вплоть до лишения свободы до 5 лет. В документе, подготовленном ведомством, указано, что подобные санкции предлагается применять в случае особо крупного ущерба или в связи с действиями, приведшими к извлечению дохода в крупном размере (от 13,5 млн рублей). 

Можно ли расплачиваться криптовалютой

Несмотря на легализацию майнинга, криптовалюта в России по-прежнему не признается законным платежным средством. Это означает, что:

  • компании не могут принимать криптовалюту за товары и услуги;

  • запрещена реклама криптовалют и криптообменных сервисов.

Однако существует одно исключение, а именно разрешены внешнеторговые расчеты в криптовалюте. Такой механизм рассматривается как способ обхода международных финансовых ограничений.

Сколько можно заработать на майнинге

Доходность майнинга зависит от нескольких факторов:

  • стоимости криптовалюты;

  • мощности оборудования;

  • цены на электроэнергию.

Россия считается одной из выгодных стран для майнинга благодаря относительно дешевому электричеству. По оценкам отраслевых аналитиков, себестоимость добычи одного биткоина в России составляет около 3–3,5 млн рублей. Если рыночная цена значительно выше, майнинг становится прибыльным. Но важно учитывать дополнительные расходы: покупку оборудования, его обслуживание, охлаждение, аренду помещений и налоги.

Однако следует помнить, что с 1 января 2026 года в России вступили в силу изменения в налоговой системе, в частности, повышение ставки НДС до 22%, пересмотр упрощенной системы налогообложения, отмена льгот по страховым взносам и тд. Эти изменения затронут и сферу майнинга, повлияв на конечную себестоимость из-за роста издержек по всей цепочке. По словам Антона Гонтарева, коммерческого директора группы компаний Intelion, уровень роста таких издержек составит 3–5%. 

Риски майнинга

Несмотря на потенциальную прибыль, майнинг остается сложным и рискованным бизнесом. Основные риски:

  • Волатильность рынка. Цена криптовалют может резко меняться. Падение курса способно сделать добычу убыточной.

  • Устаревание оборудования. ASIC-майнеры обычно актуальны 3–4 года, после чего их эффективность снижается.

  • Проблемы с электричеством. Высокая нагрузка на сеть может привести к перегревам или поломкам.

  • Банковские ограничения. Некоторые банки могут внимательно проверять операции клиентов, связанные с криптовалютами.

Перспективы отрасли

После легализации рынок майнинга в России постепенно меняется. Если раньше значительную часть добычи составляли небольшие фермы в квартирах и гаражах, то теперь индустрия движется в сторону крупных дата-центров.

В регионах с избытком электроэнергии, например, рядом с крупными электростанциями, появляются масштабные майнинговые проекты. Так, в данный момент реализуется крупный энергетический проект в Казани. Проект строится вблизи ТЭЦ-3 и предполагает возведение двух парогазовых установок мощностью по 480 МВт каждая. Объем инвестиций оценивается в 120 млрд рублей и этот проект уже вовсю обсуждается как аналог подобных проектов в США с участием Илона Маска. 

Государство также усиливает контроль за отраслью. Налоговая служба и Банк России получают больше данных о майнерах, чтобы оценивать риски для финансовой системы.

Итог

Майнинг криптовалют в России в 2026 году — это уже не полулегальная деятельность, а полноценный бизнес с четкими правилами. Однако в 2026 году произошли некоторые изменения, которые надо обязательно учитывать. И главное изменение в 2026 году — это переход от регулирования без конкретных санкций к контролю с ощутимыми штрафами. Если в 2025 году нелегального майнера могли наказать только за воровство энергии по общей статье, то после принятия нового законопроекта его смогут оштрафовать на весомую сумму с конфискацией оборудования и вплоть до уголовной ответственности (см. таблицу 1).

Также следует помнить о повышении ставки НДС с 20% в 2025 году до 22% с 1 января 2026 года, а также иных изменений в налоговой системе, которые пусть напрямую и не относятся к сфере майнинга, однако будут влиять на конечную себестоимость. 

При грамотном подходе майнинг может приносить стабильный доход, особенно в регионах с дешевой электроэнергией. Однако это сложная технологическая отрасль, где успех зависит не только от оборудования, но и от грамотного учета рисков.

Данная статья носит исключительно информационный характер, не является рекомендацией или призывом к действию. Администрация сайта не несет ответственности за решения Пользователя сайта.

