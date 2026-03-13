Майнинг криптовалют в России: что нужно знать в 2026 году

Что такое майнинг

Майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью вычислительных мощностей компьютеров. Упрощенно его можно представить как решение сложных математических задач. Когда компьютер майнера находит правильное решение, в блокчейн добавляется новый блок транзакций, а участник сети получает вознаграждение в виде криптовалюты. Так появляются новые монеты и одновременно поддерживается работа всей системы.

Главная характеристика майнингового оборудования — хешрейт, то есть количество вычислений в секунду. Чем он выше, тем больше вероятность добыть новый блок.

Раньше криптовалюту можно было майнить на обычных видеокартах, но сегодня основным оборудованием стали ASIC-майнеры — специализированные устройства, созданные исключительно для добычи криптовалют. Их мощность значительно выше, но и стоят они дороже.