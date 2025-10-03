Создать виртуальную карту онлайн бесплатно: пошаговая инструкция

Пошаговая инструкция для создания виртуальной иностранной карты (на примере WantToPay)

1. Перейдите на сервис и зарегистрируйтесь. Откройте WantToPay и пройдите быструю регистрацию. Весь процесс управления картой проходит в боте.

2. Выберите тип карты и тариф. Доступны несколько вариантов:

Prepaid — предоплаченная карта для разовых платежей, не пополняется.

Easy — пополняемая карта для регулярных оплат.

Smart — расширенный функционал, включая оплату через телефон.

3. Учитывайте особенности верификации (KYC). Базовые виртуальные карты можно оформить без документов, но для карт с бесконтактной оплатой и в отдельных случаях (например, по требованию мерчанта) может понадобиться пройти идентификацию личности.

4. Оплатите выпуск карты. Стоимость зависит от тарифа. Например, карта Visa Easy стоит около 990 ₽ при выпуске.

5. Получите реквизиты и биллинг-адрес. Сразу после выпуска вы увидите номер карты, срок действия и CVC/CVV-код. Биллинг-адрес также отображается в интерфейсе сервиса.

6. Пополните карту. Пополнение возможно в рублях с автоматической конвертацией в выбранную валюту (USD или EUR) по внутреннему курсу WantToPay.

7. Подтвердите оплату через 3-D Secure при необходимости. Коды подтверждения для карт Easy приходят прямо в чат-бот. У предоплаченных карт подтверждение обычно проходит автоматически.

8. Добавьте карту в мобильный кошелек (Опционально). Некоторые тарифы поддерживают добавление в Apple Pay или другие кошельки — проверьте это при выборе тарифа.

9. Сделайте тестовую оплату и настройте контроль. Оплатите недорогую подписку или покупку, чтобы убедиться в корректной работе карты. Все операции можно отслеживать в разделе «Транзакции» бота.

Важные нюансы: