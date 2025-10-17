Как получить банковскую гарантию и рассчитать ее стоимость

Для участия в тендерах, госзакупках или крупных подрядных проектах компании сегодня почти всегда требуется банковская гарантия. Это обязательное условие заключения контракта: без нее бизнес просто не допускают к конкурсу.

Главные вопросы, которые волнуют предпринимателей: как быстро получить банковскую гарантию и сколько это будет стоить? Разберем процесс шаг за шагом.

Как получить банковскую гарантию: пошагово

Подготовка документов. Обычно нужны ИНН, учредительные документы, бухгалтерская отчетность и сведения о текущих обязательствах компании. Подача заявки. Это можно сделать напрямую в банк или через специализированный сервис, что обычно удобнее и быстрее. Рассмотрение заявки банками. Финансовые организации оценивают платежеспособность и надежность компании. Выдача гарантии. При одобрении оформляется документ, который в обязательном порядке регистрируется в государственном реестре.

Такой алгоритм позволяет пройти путь от заявки до получения гарантии за считанные дни. Подробнее о сложных случаях оформления можно прочитать в материале как получить банковскую гарантию в сложном случае.

От чего зависит стоимость банковской гарантии

Стоимость зависит от нескольких факторов:

Сумма контракта. Чем выше обязательства, тем дороже гарантия.

Срок действия. Длительная гарантия обходится дороже, чем краткосрочная.

Финансовое состояние компании. Стабильные компании получают более выгодные тарифы.

Условия конкретного банка. У разных кредитных организаций тарифы могут отличаться в 2–3 раза.

Примеры расчета стоимости

Чтобы ориентироваться в цифрах, стоит помнить:

Для контракта на сумму около 1 млн рублей средняя стоимость банковской гарантии составит порядка 1–1,5% (от 10 до 15 тыс. рублей).

Для контракта на 10 млн рублей расходы обычно составляют от 0,8% до 1,2% (80–120 тыс. рублей).

Это усредненные показатели, и точный расчет всегда зависит от параметров сделки и выбранного банка.

Инструкция для получения банковской гарантии 10 шагов, которые помогут подготовиться к работе с банком, чтобы получить банковскую гарантию на обеспечение исполнения контракта Подробнее

Почему выгодно оформлять дистанционно онлайн

Сегодня все больше компаний предпочитают оформить банковскую гарантию онлайн. Это дает ряд преимуществ:

процесс занимает меньше времени, чем при обращении в банк;

сокращается количество бумажных формальностей;

можно заранее рассчитать стоимость банковской гарантии прямо на сайте сервиса.

Бизнесу это позволяет действовать быстрее и без лишней бюрократии. Узнать подробнее и подать заявку можно на странице получить банковскую гарантию.

Без банковской гарантии бизнес не сможет участвовать в большинстве тендеров и заключать выгодные контракты. Чтобы не упустить возможности, важно оформить документ вовремя и на выгодных условиях.

Рассчитать стоимость банковской гарантии и оформить ее онлайн можно на странице услуги. Это просто, удобно и экономит время вашего бизнеса.

Реклама: ООО «ФКЦ», ИНН 9701169724, erid: 2W5zFJvjo9z