10 бесплатных курсов по кадровому делопроизводству 

«Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» от «Контур.Школы»: пробный курс для тестирования онлайн-обучения на платформе, на котором можно узнать о составлении локальных документов, приеме на работу, а также пройти тест и получить сертификат. «Бесплатные вебинары для кадровиков и HR» от «Контур.Школы»: вебинары от кадровых специалистов на актуальные темы: от массового подбора в условиях дефицита кадров до профилактики эмоционального выгорания у сотрудников. «Специалист отдела кадров» от проекта «Содействие занятости»: поддержка государства для тех, кто уже получил среднее профессионального или высшее образование, но хочет освоить новую специальность и получить удостоверение о повышении квалификации. «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений» от проекта «Содействие занятости»: обучение кадровому администрированию с практикой в «1С:Зарплата и управление персоналом» с получением диплома о профессиональной переподготовке. «Бесплатные видеоуроки по кадровому делу, делопроизводству» от «РУНО»: видеолекции на актуальные темы кадрового делопроизводства и разбор решений для нестандартных ситуаций в работе с персоналом.

Собрали бесплатные курсы по кадровому делопроизводству, которые можно изучать как самостоятельно, так и с обратной связью от экспертов. Эти курсы будут полезны как начинающим специалистам, так и опытным кадровикам, которым важно отслеживать изменения в законодательстве и повышать свою квалификацию.

1. «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» — «Контур.Школа»

Пробный курс по кадровому делопроизводству для тех, кто планирует онлайн-обучение и хочет оценить удобство формата.

Студенты изучат правила составления внутренних документов, таких как трудовые договоры и положение по оплате труда. А также смогут скачать и использовать в работе методические материалы, пройти тестирование и получить электронный сертификат.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеоуроки, тест для самопроверки.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: сертификат.

Программу курса можно изучить на его странице.

2. «Бесплатные вебинары для кадровиков и HR» — «Контур.Школа»

Подборка вебинаров по темам, актуальным для кадровиков и HR. Например, менеджер образовательных проектов для HR‑специалистов расскажет, как организовать массовый подбор персонала при дефиците кадров. Эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству пояснит правила работы с персональными данными сотрудников.

Также можно послушать советы по профилактике эмоционального выгорания и планированию карьеры кадрового специалиста.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: вебинары в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

3. «Специалист отдела кадров» — «Содействие занятости»

Обучение для граждан РФ со средним профессиональным или высшим образованием по федеральной программе. Обучение проходит онлайн, все учебные материалы доступны в любое время. Занятия проходят один-два раза в неделю, учиться можно на выходных или после работы.

В программе — основы кадрового делопроизводства, практика в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» и информация по взаимодействию с трудовой инспекцией.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: 1 месяц.

Формат: видеолекции, презентации, итоговая аттестация.

Доступ: после регистрации и утверждения заявки на обучение.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.

4. «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений» — «Содействие занятости»

Экспертом курса выступает директор «Алтайского центра оценки квалификаций» со стажем работы в области управления персоналом более 19 лет. Слушатели научатся вести кадровый учет, оформлять трудовые отношения, разрабатывать и вести документацию, связанную с управлением персоналом, а также работать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом».

В конце курса участники выполнят итоговый проект по разработке комплекта документов в области кадрового администрирования.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: до четырех месяцев.

Формат: видеолекции, презентации, итоговый проект.

Доступ: после регистрации и утверждения заявки на обучение.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.

Программу курса можно изучить на его странице.

5. «Бесплатные видеоуроки по кадровому делу, делопроизводству» — «РУНО»

Видеоуроки для тех, кто не готов приступить к длительному обучению, но хочет получить информацию по кадровому делопроизводству из профессиональных источников.

Преподаватели учебного центра читают лекции на различные темы: например, как самостоятельно провести кадровый аудит, как выявить поддельный больничный лист или как оформить суммированный учет рабочего времени.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: видеолекции.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: с нуля.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

6. «Серия практических вебинаров для кадровиков» — «Пульс Кадры»

В создании вебинаров приняли участие ведущие эксперты отрасли: главный редактор справочной системы «Кадры», специалист по защите персональных данных от HeadHunter, основатель и управляющий партнер онлайн-школы «HR-компас».

На вебинарах рассматриваются вопросы удержания и увольнения сотрудников, кадрового аудита и защиты персональных данных. Все участники смогут скачать образцы документов, чек-листы, шаблоны, инструкции по теме вебинара.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: вебинары в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для кадровых специалистов.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

7. «Бесплатные вебинары по трудовому законодательству» — SuperJob

Эксперты сайта SuperJob делятся знаниями в области трудового права и кадрового делопроизводства. База вебинаров регулярно пополняется новыми темами, а участие в будущих вебинарах можно запланировать заранее.

Программа охватывает вопросы кадрового делопроизводства и миграционного законодательства. Кроме того, можно ознакомиться с тематическими статьями и присоединиться к профильным сообществам в Telegram-каналах.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: вебинары в записи, статьи на сайте.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для кадровых специалистов.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

8. «Правовые ловушки при подборе персонала. Советы практика, как их избежать» — «Семинары для HR-ов»

Семинар проводит начальник отдела кадрового администрирования и трудовых отношений крупной торговой компании. В программе рассматриваются сложные аспекты подбора персонала. Например, участники узнают, каким должно быть объявление о вакансии, как правильно сформулировать отказ для неподходящего кандидата, как грамотно составить предложение о работе.

Если неудобно смотреть видео, можно скачать подробную презентацию семинара.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: семинар в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для кадровых специалистов.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

9. «Вебинары по кадровому делопроизводству» — «Учебный центр Исламова Пархата Эрнестовича»

Видеоматериалы для обучения специалистов отдела кадров по вопросам трудовых отношений и кадрового делопроизводства.

Вебинары охватывают такие темы, как материальная ответственность работника, оформление графика отпусков и порядок применения дисциплинарных взысканий.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: вебинары.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для кадровых специалистов.

Документ об окончании: нет.

Программу курса можно изучить на его странице.

10. «Бесплатное обучение на бухгалтера по зарплате» — «Высшая школа “Главбух”»

Курс посвящен вопросам начисления заработной платы. Участники научатся правильно устанавливать заработную плату, разбираться в видах оплаты труда — основной, компенсационной и стимулирующей.

Практическая часть курса включает работу с программами, такими как Excel, 1С и «Контур», для автоматизации процессов начисления и удержания заработной платы.

Иллюстрация: freepik/freepik

Продолжительность: в своем темпе.

Формат: вебинары в записи.

Доступ: после регистрации.

Порог входа: для кадровых специалистов.

Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.

Программу курса можно изучить на его странице.