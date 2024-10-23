10 бесплатных курсов по кадровому делопроизводству 

Собрали бесплатные курсы по кадровому делопроизводству, на которых можно познакомиться с основными обязанностями кадровиков, требованиями к оформлению документации и законодательной базой. Также в подборку включили платные курсы, на которых можно приобрести более полные навыки и знания для старта в профессии.
«Кадровое делопроизводство» от Eduson Academy.
«Специалист по кадровому делопроизводству» от НИИДПО.
«Начальник отдела кадров» от НАДПО.
«Начальник отдела кадров. Повышение квалификации» от Moscow Business School.
«Профессиональная переподготовка по кадровому делопроизводству» от АПОК.
Как мы сформировали рейтинг
Я изучила курсы по кадровому делопроизводству от 50 онлайн-школ и проанализировала отзывы на них на различных платформах: «Отзовик», «Яндекс», «ИнфоХит». Составила подборку с программами, которые имеют высокий рейтинг минимум в двух агрегаторах.
ТОП-5 бесплатных курсов по кадровому делопроизводству
«Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» от «Контур.Школы»: пробный курс для тестирования онлайн-обучения на платформе, на котором можно узнать о составлении локальных документов, приеме на работу, а также пройти тест и получить сертификат.
«Бесплатные вебинары для кадровиков и HR» от «Контур.Школы»: вебинары от кадровых специалистов на актуальные темы: от массового подбора в условиях дефицита кадров до профилактики эмоционального выгорания у сотрудников.
«Специалист отдела кадров» от проекта «Содействие занятости»: поддержка государства для тех, кто уже получил среднее профессионального или высшее образование, но хочет освоить новую специальность и получить удостоверение о повышении квалификации.
«Кадровый учет: администрирование трудовых отношений» от проекта «Содействие занятости»: обучение кадровому администрированию с практикой в «1С:Зарплата и управление персоналом» с получением диплома о профессиональной переподготовке.
«Бесплатные видеоуроки по кадровому делу, делопроизводству» от «РУНО»: видеолекции на актуальные темы кадрового делопроизводства и разбор решений для нестандартных ситуаций в работе с персоналом.
Собрали бесплатные курсы по кадровому делопроизводству, которые можно изучать как самостоятельно, так и с обратной связью от экспертов. Эти курсы будут полезны как начинающим специалистам, так и опытным кадровикам, которым важно отслеживать изменения в законодательстве и повышать свою квалификацию.
1. «Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» — «Контур.Школа»
Пробный курс по кадровому делопроизводству для тех, кто планирует онлайн-обучение и хочет оценить удобство формата.
Студенты изучат правила составления внутренних документов, таких как трудовые договоры и положение по оплате труда. А также смогут скачать и использовать в работе методические материалы, пройти тестирование и получить электронный сертификат.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеоуроки, тест для самопроверки.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: сертификат.
Программу курса можно изучить на его странице.
2. «Бесплатные вебинары для кадровиков и HR» — «Контур.Школа»
Подборка вебинаров по темам, актуальным для кадровиков и HR. Например, менеджер образовательных проектов для HR‑специалистов расскажет, как организовать массовый подбор персонала при дефиците кадров. Эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству пояснит правила работы с персональными данными сотрудников.
Также можно послушать советы по профилактике эмоционального выгорания и планированию карьеры кадрового специалиста.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
3. «Специалист отдела кадров» — «Содействие занятости»
Обучение для граждан РФ со средним профессиональным или высшим образованием по федеральной программе. Обучение проходит онлайн, все учебные материалы доступны в любое время. Занятия проходят один-два раза в неделю, учиться можно на выходных или после работы.
В программе — основы кадрового делопроизводства, практика в программе «1С:Зарплата и управление персоналом» и информация по взаимодействию с трудовой инспекцией.
Продолжительность: 1 месяц.
Формат: видеолекции, презентации, итоговая аттестация.
Доступ: после регистрации и утверждения заявки на обучение.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
4. «Кадровый учет: администрирование трудовых отношений» — «Содействие занятости»
Экспертом курса выступает директор «Алтайского центра оценки квалификаций» со стажем работы в области управления персоналом более 19 лет. Слушатели научатся вести кадровый учет, оформлять трудовые отношения, разрабатывать и вести документацию, связанную с управлением персоналом, а также работать в программе «1С:Зарплата и управление персоналом».
В конце курса участники выполнят итоговый проект по разработке комплекта документов в области кадрового администрирования.
Продолжительность: до четырех месяцев.
Формат: видеолекции, презентации, итоговый проект.
Доступ: после регистрации и утверждения заявки на обучение.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: диплом о профессиональной переподготовке.
Программу курса можно изучить на его странице.
5. «Бесплатные видеоуроки по кадровому делу, делопроизводству» — «РУНО»
Видеоуроки для тех, кто не готов приступить к длительному обучению, но хочет получить информацию по кадровому делопроизводству из профессиональных источников.
Преподаватели учебного центра читают лекции на различные темы: например, как самостоятельно провести кадровый аудит, как выявить поддельный больничный лист или как оформить суммированный учет рабочего времени.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: видеолекции.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: с нуля.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
6. «Серия практических вебинаров для кадровиков» — «Пульс Кадры»
В создании вебинаров приняли участие ведущие эксперты отрасли: главный редактор справочной системы «Кадры», специалист по защите персональных данных от HeadHunter, основатель и управляющий партнер онлайн-школы «HR-компас».
На вебинарах рассматриваются вопросы удержания и увольнения сотрудников, кадрового аудита и защиты персональных данных. Все участники смогут скачать образцы документов, чек-листы, шаблоны, инструкции по теме вебинара.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для кадровых специалистов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
7. «Бесплатные вебинары по трудовому законодательству» — SuperJob
Эксперты сайта SuperJob делятся знаниями в области трудового права и кадрового делопроизводства. База вебинаров регулярно пополняется новыми темами, а участие в будущих вебинарах можно запланировать заранее.
Программа охватывает вопросы кадрового делопроизводства и миграционного законодательства. Кроме того, можно ознакомиться с тематическими статьями и присоединиться к профильным сообществам в Telegram-каналах.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: вебинары в записи, статьи на сайте.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для кадровых специалистов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
8. «Правовые ловушки при подборе персонала. Советы практика, как их избежать» — «Семинары для HR-ов»
Семинар проводит начальник отдела кадрового администрирования и трудовых отношений крупной торговой компании. В программе рассматриваются сложные аспекты подбора персонала. Например, участники узнают, каким должно быть объявление о вакансии, как правильно сформулировать отказ для неподходящего кандидата, как грамотно составить предложение о работе.
Если неудобно смотреть видео, можно скачать подробную презентацию семинара.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: семинар в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для кадровых специалистов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
9. «Вебинары по кадровому делопроизводству» — «Учебный центр Исламова Пархата Эрнестовича»
Видеоматериалы для обучения специалистов отдела кадров по вопросам трудовых отношений и кадрового делопроизводства.
Вебинары охватывают такие темы, как материальная ответственность работника, оформление графика отпусков и порядок применения дисциплинарных взысканий.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: вебинары.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для кадровых специалистов.
Документ об окончании: нет.
Программу курса можно изучить на его странице.
10. «Бесплатное обучение на бухгалтера по зарплате» — «Высшая школа “Главбух”»
Курс посвящен вопросам начисления заработной платы. Участники научатся правильно устанавливать заработную плату, разбираться в видах оплаты труда — основной, компенсационной и стимулирующей.
Практическая часть курса включает работу с программами, такими как Excel, 1С и «Контур», для автоматизации процессов начисления и удержания заработной платы.
Продолжительность: в своем темпе.
Формат: вебинары в записи.
Доступ: после регистрации.
Порог входа: для кадровых специалистов.
Документ об окончании: удостоверение о повышении квалификации.
Программу курса можно изучить на его странице.
ТОП-5 платных курсов по кадровому делопроизводству
Рассмотрели пять курсов по кадровому делопроизводству для начинающих специалистов. По завершении обучения можно работать в отделах кадров и HR-департаментах компаний, на позициях менеджеров по управлению персоналом и специалистов по трудовому праву. Также курсы подойдут специалистам, которые уже работают в кадровой сфере, но хотят повысить квалификацию.
1. «Кадровое делопроизводство» — Eduson Academy
Цена: в рассрочку 2528 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: можно отправлять вопросы куратору.
О чем курс
Эксперт курса — преподаватель и методист в консалтинговых компаниях, бизнес-школах MBS и SRC, учебных заведениях МИРК и МГТУ им. Баумана.
Курс состоит из 29 интерактивных уроков, 2 практических заданий и дополнительного модуля по основам Excel для специалистов кадрового делопроизводства.
Выпускники курса могут вести кадровый учет, разбираются в трудовом законодательстве и выстраивают эффективный документооборот. А также получают конспекты и шаблоны для работы. После выполнения итогового задания выдается удостоверение о повышении квалификации.
2. «Специалист по кадровому делопроизводству» — НИИДПО
Цена: 33 600 рублей или в рассрочку от 2800 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: кураторское сопровождение, общение с преподавателем на вебинарах и на форуме.
О чем курс
Профессиональная переподготовка с присвоением квалификации «Специалист по кадровому делопроизводству». Программа курса разработана на основании государственного профессионального стандарта. Слушатели научатся вести кадровое делопроизводство, разрабатывать профстандарты и администрировать кадровые процессы.
Курс включает практику в 1С и бонусный урок по Excel. Доступ к лекциям курса остается навсегда. Выпускники получат диплом московского вуза с государственной лицензией, а также сертификат компетенций с перечнем освоенных трудовых функций.
3. «Начальник отдела кадров» — НАДПО
Цена: 34 900 рублей или в рассрочку от 3490 рублей в месяц.
Обратная связь: кураторское сопровождение, онлайн-консультации с преподавателем.
О чем курс
В программе — изучение законодательной базы кадрового администрирования, психологии и управления персоналом, кадрового делопроизводства.
Обучение проходит в формате видеолекций, воркшопов, разбора кейсов, живых дискуссий и практических упражнений в парах или небольших группах.
Студентам предоставляется помощь в трудоустройстве от HR-эксперта, доступ к сервисам «ЛитРес» и «Библиклуб». После успешного выполнения итогового тестирования выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с квалификацией «Менеджер по кадровому администрированию и документообороту».
4. «Начальник отдела кадров. Повышение квалификации» — Moscow Business School
🎁 По промокоду GDEKURS доступна скидка 5% на обучение.
Цена: 63 900 рублей или в рассрочку 5325 руб рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
Преподаватели курса — эксперт в области управления персоналом и трудового права, а также член Национального союза кадровиков.
Обучение длится четыре дня. За это время участники научатся организовывать кадровый документооборот и готовиться к проверкам со стороны Государственной инспекции труда. Также на практике разберут сложные случаи увольнений.
В стоимость курса входит комплект электронных авторских материалов и участие в закрытом бизнес-клубе. Выпускники получат сертификат Moscow Business School или удостоверение о повышении квалификации.
5. «Профессиональная переподготовка по кадровому делопроизводству» — АПОК
Цена: 29 990 рублей или в рассрочку 2499 рублей в месяц на 12 месяцев.
Обратная связь: в зависимости от тарифа.
О чем курс
19 программ по основным и специализированным направлениям для кадровых работников, включая управление персоналом, воинский учет, внутренний аудит, правовое сопровождение организаций и организационную психологию.
Обучение доступно для слушателей с высшим и средним профессиональным образованием. Продолжительность курса варьируется от 250 до 800 академических часов в зависимости от выбранного тарифа.
По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации «Специалист по управлению персоналом».
Как мы отбирали курсы для статьи
Чтобы не ошибиться при выборе обучения, нужно сравнить между собой все варианты по важным критериям. Например, можно ли оплатить тот или иной курс в рассрочку или какой документ получают выпускники. В подборке учли следующие параметры:
Порог входа на курс. Программа обучения обычно рассчитана на определенный уровень знаний слушателей. Тот, кто впервые сталкивается с профессией, может выбрать обучение с нуля, а опытные специалисты — повышение квалификации.
Формат обратной связи. Подобрали курсы, которые включают возможность задать уточняющие вопросы по пройденному материалу, оценку выполненных заданий или поддержку в чате группы.
Стоимость курса полностью и в рассрочку. Стоимость зависит от продолжительности и формата обучения, наличия обратной связи и содержания курса. Возможность оплаты в рассрочку помогает принять решение о начале обучения тем, кто не готов заплатить полную стоимость единовременно.
Реальный результат обучения на курсе. После завершения обучения выпускники могут пойти работать по специальности, получить повышение или другую должность, а также принять решение о продолжении обучения.
Документ об окончании. В зависимости от сложности и продолжительности программы выпускники могут получить как сертификат о прохождении обучения, так и диплом о профессиональной переподготовке.
Какой бесплатный курс по кадровому делопроизводству выбрать
Бесплатные курсы подойдут начинающим специалистам, решившим сменить сферу деятельности. Они позволят познакомиться с профессией кадрового менеджера, изучить требования к оформлению документации и основы трудового законодательства. Для получения базовых знаний по специальности можно выбрать один из предложенных курсов:
«Актуальные вопросы кадрового делопроизводства» от «Контур.Школы»: пробный курс для тестирования онлайн-обучения на платформе, на котором можно узнать о составлении локальных документов, приеме на работу, а также пройти тест и получить сертификат.
«Бесплатные вебинары для кадровиков и HR» от «Контур.Школы»: вебинары от кадровых специалистов на актуальные темы: от массового подбора в условиях дефицита кадров до профилактики эмоционального выгорания у сотрудников.
«Специалист отдела кадров» от проекта «Содействие занятости»: поддержка государства для тех, кто уже получил среднее профессионального или высшее образование, но хочет освоить новую специальность и получить удостоверение о повышении квалификации.
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