Модуль КЭДО для «1С» — настройка кадрового документооборота

Вы узнаете, есть ли возможность интеграции КЭДО с «1С». На конкретных примерах поймете, в чем основная польза для кадровых специалистов.
Зачем нужен модуль КЭДО в «1С»
Модуль КЭДО — это расширение, которое позволяет передавать документы на подписание и отслеживать их статусы в режиме одного окна в «1С». Оно связывает учетную систему с сервисом кадрового электронного документооборота.
Модуль КЭДО HRlink выступает как умное дополнение к кадровому учету в «1С». Он не требует доработок и встраивается в процессы за 15 минут.
Как работает модуль:
Кадровый специалист формирует документ в «1С».
Нажимает кнопку «Отправить на подпись».
Сотрудник получает уведомление о документе и подписывает его в сервисе КЭДО за один клик.
Кадровый специалист в «1С» видит, как изменился статус документа на «Подписан».
Преимущества модуля КЭДО HRlink в «1С»
Задача модуля — упростить работу с кадровыми документами и по максимуму автоматизировать ручные операции. Он дополняет привычные сценарии, расширяет функциональность и экономит время кадровых специалистов и бухгалтеров.
Управление процессами в режиме единого окна. Кадровые специалисты и бухгалтеры работают в привычных интерфейсах «1С». Им не нужно осваивать незнакомую систему и переключаться между окнами.
Автоматизация ручных операций. Кадровый специалист создает приказы на основе заявлений сотрудников. Данные подтягиваются — не нужно ничего вводить вручную. Также есть возможность настройки регламентных заданий для автоматической отправки документов на подписание.
Контроль статусов. Кадровые специалисты и бухгалтеры отслеживают статусы документов в «1С».
Разграничение прав. Модуль КЭДО учитывает настройки доступа в «1С»: специалисты видят только те документы и заявления, к которым у них есть права.
Возможности модуля КЭДО HRlink в «1С»
1. Массовая пакетная печать и отправка документов сразу по нескольким формам. В кадровой работе часто нужно обработать десятки однотипных документов: расчетные листки, уведомления о начале отпуска, авансовые отчеты. Если отправлять их по одному, уйдет много времени. Модуль КЭДО HRlink позволяет сделать это пакетно прямо из «1С».
Функция помогает кадровому специалисту выделить документы по всем нужным сотрудникам и отправить их на подписание в HRlink. Это экономит десятки рабочих часов и ускоряет процессы.
2. Контроль статусов подписания документов. Кадровому специалисту важно понимать, на каком этапе находится документ. Без интеграции это требует постоянных переключений между системами. Благодаря бесшовной интеграции с HRlink статусы отображаются в привычных реестрах «1С». Кадровый специалист видит, что уже подписано, а что еще в работе. При необходимости может отправить напоминания сотрудникам, на которых зависло согласование.
3. Формирование приказов на основе заявлений. Когда сотрудник подает заявление через HRlink, информация об этом отображается в «1С». Кадровый специалист может тут же сформировать приказ на его основе — все данные подставляются автоматически, что сводит риск ошибок к нулю. А затем отправить на подписание одной кнопкой.
4. Настройка регламентных заданий и периодичности их выполнения. В кадровом учете существуют повторяющиеся задачи, например, отправка расчетных листков или уведомлений о предстоящем отпуске. Интеграция с HRlink позволяет создавать регламентные задания и автоматически отправлять документы. Вы один раз настраиваете периодичность, например, расчетные листки — раз в месяц, а уведомления об отпуске — за две недели до его начала. Далее система будет самостоятельно формировать и передавать документы на подпись без вашего участия.
5. Выгрузка авансовых отчетов из «1С:Бухгалтерия» в HRlink для подписания. Сотрудники ездят в командировки: покупают билеты и бронируют гостиницы, получают суточные и оплачивают питание. Компания должна возместить расходы на основе чеков. Бухгалтер формирует авансовый отчет в «1С». А бесшовная интеграция с HRlink позволяет сразу отправить его на подписание нажатием одной кнопки. Это снижает нагрузку на отдел и минимизирует рутинные операции.
Интеграция позволяет бухгалтерам и кадровым специалистам закрыть весь цикл работы с электронными документами от создания до подписания. И все это в привычной учетной системе.
Модуль КЭДО HRlink в «1С»: особенности использования
Разберем, как все работает на примере. Сотрудник хочет взять отпуск без сохранения заработной платы. Если в компании реализована бесшовная интеграция HRlink и «1С», процесс выглядит так:
1. Сотрудник подает заявление через HRlink с телефона или компьютера. Благодаря встроенным шаблонам это занимает не больше пары минут — достаточно указать даты, остальные данные подтягиваются автоматически.
2. Информация о поданном заявлении отображается в «1С».
3. Кадровый специалист формирует приказ на основании заявления нажатием одной кнопки. И отправляет обратно в HRlink на подписание.
4. Сотрудник получает уведомление о необходимости подписать документ. Переходит по ссылке и ставит подпись.
5. Подписанный документ возвращается кадровому специалисту в «1С».
Без КЭДО
С модулем КЭДО в «1С»
Требования для КЭДО в «1С»
Модуль КЭДО HRlink совместим с разными конфигурациями учетной системы:
«1С:ЗУП 3.1», «1С:ЗУП 2.5»;
«1С:Фреш»;
«1С:Бухгалтерия»;
«1С:ERP».
HRlink усиливает возможности «1С» и упрощает жизнь отдела кадров
Модуль КЭДО HRlink упрощает управление документооборотом, не ломая привычные процессы кадрового учета и администрирования.
❌ Кадровый учет в «1С» без HRlink
✅ Кадровый учет в «1С» с HRlink
Отправляете документы сотрудникам по одному — тратите время на каждую форму отдельно.
Массовая пакетная печать и отправка документов сразу по нескольким формам экономят часы работы и ускоряют процессы.
Многоэтапные подписания растягиваются на недели — документы теряются или «застревают» на согласующих.
Гибкие маршруты автоматизируют многоэтапные согласования и экономят до 80% времени.
Бумажный архив занимает место, рабочие часы тратятся на подшивание документов.
Документы хранятся в электронном архиве — всегда под рукой и доступны 24/7.
Составляете график отпусков в таблицах и долго согласовываете.
Сотрудники планируют и согласовывают отпуска в HRlink, нагрузка на отдел снижается.
Печатаете расчетные листы, вручаете их лично или отправляете по почте, рискуя раскрыть конфиденциальные данные.
Отправка расчетных листов сотрудникам онлайн в личный кабинет защищает данные и фиксирует получение.
Мы собрали бесплатный гайд «Как подготовить “1С” к переходу на КЭДО». Из него вы узнаете:
как выстроить цифровой путь сотрудника от этапа оформления;
как настроить передачу данных кандидатов в «1С:ЗУП»;
как автоматизировать работу с документами в «1С:ЗУП»;
как ускорить подготовку авансовых отчетов.
Получить гайд «Как подготовить “1С” к переходу на КЭДО»
Реклама: ООО «Инновации в управлении кадрами», ИНН 7801683312, erid:
Начать дискуссию