Модуль КЭДО для «1С» — настройка кадрового документооборота

Возможности модуля КЭДО HRlink в «1С»

1. Массовая пакетная печать и отправка документов сразу по нескольким формам. В кадровой работе часто нужно обработать десятки однотипных документов: расчетные листки, уведомления о начале отпуска, авансовые отчеты. Если отправлять их по одному, уйдет много времени. Модуль КЭДО HRlink позволяет сделать это пакетно прямо из «1С».

Функция помогает кадровому специалисту выделить документы по всем нужным сотрудникам и отправить их на подписание в HRlink. Это экономит десятки рабочих часов и ускоряет процессы.

2. Контроль статусов подписания документов. Кадровому специалисту важно понимать, на каком этапе находится документ. Без интеграции это требует постоянных переключений между системами. Благодаря бесшовной интеграции с HRlink статусы отображаются в привычных реестрах «1С». Кадровый специалист видит, что уже подписано, а что еще в работе. При необходимости может отправить напоминания сотрудникам, на которых зависло согласование.

Статусы документов в «1С»

3. Формирование приказов на основе заявлений. Когда сотрудник подает заявление через HRlink, информация об этом отображается в «1С». Кадровый специалист может тут же сформировать приказ на его основе — все данные подставляются автоматически, что сводит риск ошибок к нулю. А затем отправить на подписание одной кнопкой.

4. Настройка регламентных заданий и периодичности их выполнения. В кадровом учете существуют повторяющиеся задачи, например, отправка расчетных листков или уведомлений о предстоящем отпуске. Интеграция с HRlink позволяет создавать регламентные задания и автоматически отправлять документы. Вы один раз настраиваете периодичность, например, расчетные листки — раз в месяц, а уведомления об отпуске — за две недели до его начала. Далее система будет самостоятельно формировать и передавать документы на подпись без вашего участия.

5. Выгрузка авансовых отчетов из «1С:Бухгалтерия» в HRlink для подписания. Сотрудники ездят в командировки: покупают билеты и бронируют гостиницы, получают суточные и оплачивают питание. Компания должна возместить расходы на основе чеков. Бухгалтер формирует авансовый отчет в «1С». А бесшовная интеграция с HRlink позволяет сразу отправить его на подписание нажатием одной кнопки. Это снижает нагрузку на отдел и минимизирует рутинные операции.

Доступ к авансовым отчетам

Интеграция позволяет бухгалтерам и кадровым специалистам закрыть весь цикл работы с электронными документами от создания до подписания. И все это в привычной учетной системе.