Как подписывать документы в КЭДО: ускоряем кадровые процессы

В кадровом делопроизводстве важно вовремя получить подпись сотрудника. Пока ее нет, документ не имеет юридической силы. А нарушение сроков подписания может грозить компании штрафом до 100 000 рублей. Чтобы не рисковать и не возиться с бумагами, многие переводят этот процесс в онлайн. В статье рассказываем, как подписывать электронные кадровые документы и в чем такой формат выгоден компаниям.

Кадровый электронный документооборот помогает бизнесу решить две задачи: упростить процессы и снизить на них расходы. Разберем, что меняется после перехода на электронное подписание.

HR и кадровые специалисты тратят меньше времени на рутину. Документы не нужно печатать, передавать сотрудникам и ждать, пока они вернут подписанные экземпляры. Благодаря оцифровке кадровых процессов сотрудники КДП Межотраслевого Инвестиционного Агентства сэкономили 180 рабочих часов.

Документы согласовываются быстрее. Приказы, заявления и другие бумаги можно посмотреть и подписать с компьютера или смартфона. В «Лемана ПРО» это помогло сократить среднее время подписания документов у линейных сотрудников с 30 до 2 минут, а у директоров — с двух недель до 5 минут.

Электронный документооборот особенно удобен для распределенных команд. Если сотрудник работает из другого города, не придется отправлять ему бумажный экземпляр курьером и ждать обратной доставки.

Проще контролировать статус документов. HR и кадровой службе не нужно выяснять, у кого сейчас находится документ. В сервисах КЭДО видно его текущий статус: «на согласовании», «ожидает подписи» или «подписан».

Меньше расходов. При бумажном документообороте компания регулярно тратится на бумагу, картриджи и почтовые услуги. При переходе на электронное подписание большая часть этих затрат исчезает. Например, страховая компания «Ренессанс Жизнь» сэкономила более 1 350 000 рублей на курьерской доставке благодаря КЭДО.

Документы всегда под рукой. Вместо поиска бумажных экземпляров по папкам кадровый специалист открывает электронный архив. Все файлы собраны в одном месте и доступны в несколько кликов.