Автоматизация проверки данных внешнего персонала: нормализация, дедупликация и повторная проверка

Почему данные внешнего персонала расходятся с реальностью

Штатный сотрудник приносит документы в компанию один раз и делает это лично. Внешний исполнитель заполняет анкету сам, часто с телефона, его реквизиты могут поменяться без уведомления компании: курьер может поменять паспорт после смены фамилии, самозанятый утрачивает право на НПД при превышении лимита, водитель переоформляет номер телефона на родственника. Карточка в системе платформы остаётся прежней, а информация в ней со временем теряет актуальность.

Платформа может отдать набор курьеров агентству: анкеты, копии паспортов, ввод данных в систему. По 152-ФЗ оператором считается тот, кто организовал обработку данных и определил её цель, — здесь это платформа, а агентство работает по её заданию. Передачу работы оформляют поручением на обработку по части 3 статьи 6 152-ФЗ: в нём перечисляют разрешённые действия, цель и требования к защите данных. Документ распределяет задачи, но не ответственность: по части 5 статьи 6 перед курьером отвечает платформа. Ошибка сотрудника агентства при вводе остаётся проблемой платформы.

Каждая причина расхождения требует отдельного механизма проверки, поэтому простой валидацией в форме ввода данных задача не решается: