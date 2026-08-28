Автоматизация проверки данных внешнего персонала: нормализация, дедупликация и повторная проверка

Автоматизация проверки внешнего персонала — это сверка паспорта, ИНН, СНИЛС и статуса плательщика НПД с государственными источниками без повторного ручного ввода и без ручной сверки с реестрами. В России такая обработка регулируется 152-ФЗ: часть 6 статьи 5 требует точности, достаточности и, если это нужно для цели обработки, актуальности сведений, а часть 5 запрещает собирать избыточный объём персональных данных. Применяется на цифровых платформах занятости, в доставке, клининге, ритейле и при работе с исполнителями, привлечёнными через агентства по договорам оказания услуг.
Кратко:
Расхождения возникают по пяти причинам: опечатки, устаревшие реквизиты, дубли карточек, недоступность источника, отсутствие повторной проверки.
Основание обработки компания фиксирует до первого запроса к реестру: пункт 5 части 1 статьи 6 152-ФЗ для договора ГПХ или отдельное согласие по статье 9.
Нормализация отсекает некорректные значения до запроса: контрольные суммы ИНН и СНИЛС, единый регистр, латиница в кириллических полях, длина серии и номера паспорта.
Ответ источника содержит несколько уровней подтверждения; решение о допуске принимает риск-модель компании.
Повторная проверка запускается событийно — при смене паспорта, фамилии, телефона или утрате права на НПД.
Почему данные внешнего персонала расходятся с реальностью
Штатный сотрудник приносит документы в компанию один раз и делает это лично. Внешний исполнитель заполняет анкету сам, часто с телефона, его реквизиты могут поменяться без уведомления компании: курьер может поменять паспорт после смены фамилии, самозанятый утрачивает право на НПД при превышении лимита, водитель переоформляет номер телефона на родственника. Карточка в системе платформы остаётся прежней, а информация в ней со временем теряет актуальность.
Платформа может отдать набор курьеров агентству: анкеты, копии паспортов, ввод данных в систему. По 152-ФЗ оператором считается тот, кто организовал обработку данных и определил её цель, — здесь это платформа, а агентство работает по её заданию. Передачу работы оформляют поручением на обработку по части 3 статьи 6 152-ФЗ: в нём перечисляют разрешённые действия, цель и требования к защите данных. Документ распределяет задачи, но не ответственность: по части 5 статьи 6 перед курьером отвечает платформа. Ошибка сотрудника агентства при вводе остаётся проблемой платформы.
Каждая причина расхождения требует отдельного механизма проверки, поэтому простой валидацией в форме ввода данных задача не решается:
Опечатки при вводе: перестановка цифр в серии паспорта, лишний пробел в ИНН, смешение цифры «0» и буквы «О» в латинской транслитерации загранпаспорта.
Устаревшие реквизиты: паспорт заменён, фамилия изменена, право на применение НПД утрачено.
Дубли карточек: исполнитель заводится дважды при повторной регистрации или переходе между подразделениями.
Недоступность источника: сервис государственного реестра не отвечает, и проверка остаётся незавершённой.
Отсутствие повторной проверки: данные подтверждены один раз при онбординге и больше не сверяются.
Как работает нормализация данных перед запросом к реестру
Нормализация приводит введённые данные к формату, пригодному для запроса, и отсекает некорректные значения до обращения к источнику. Система убирает пробелы и разделители, проверяет контрольную сумму ИНН и СНИЛС, сверяет длину серии и номера паспорта. Отдельно она приводит буквы к единому регистру и заменяет латинские символы на кириллические, если поле заполнили в неверной раскладке. В этих случаях система исправляет только форму записи, само значение она не подставляет и не угадывает. Спорную запись она отправляет обратно сотруднику на уточнение.
Случаи, где автокоррекция уместна, и случаи, где расхождение нужно уточнять, разобраны в статье «Автокоррекция форматов данных исполнителя: где нужна и когда применяется».
Основание обработки компания определяет заранее. Для исполнителя по договору ГПХ работает пункт 5 части 1 статьи 6 152-ФЗ: обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. Если проверка выходит за пределы договорных целей — например, бизнес оценивает благонадёжность или собирает данные для будущих проектов, — требуется отдельное согласие по статье 9. Основание фиксируется в политике обработки до первого запроса к реестру.
Структурные изменения реквизитов приходится учитывать отдельно. Для ИНН, присваиваемых с 1 января 2026 года, первые два знака обозначают код управления ФНС по субъекту РФ, а знаки 3 и 4 — индекс, определяемый ФНС по Приказу ФНС России от 26.06.2025 № ЕД-7-14/559@. Длина номера и алгоритм расчёта контрольного числа не изменились. Системы, которые продолжают сверять первые четыре знака со справочником территориальных инспекций, отклоняют действительные новые номера как ошибочные. Подробный разбор — в статье «Структура ИНН с 2026 года: что изменилось».
После нормализации заполненных данных запрос уходит к источнику. Ответ комплексной проверки паспорта содержит несколько уровней подтверждения: помимо вывода о действительности документа сервис может указать на неполное подтверждение связки фамилии, имени, отчества и номера паспорта либо на отсутствие сведений в источнике. Последний случай не означает недействительность проверяемого документа, поэтому для него предусматривают отдельный сценарий обработки.
Как компания встраивает результат проверки в риск-модель
Сам ответ источника о действительности документа не является решением о допуске. Его формируют правила внутренней системы управления рисками: матрица критичности функций, пороги допуска и порядок эскалации. Курьер без доступа к деньгам и складским остаткам, оператор с доступом к персональным данным клиентов и материально ответственное лицо попадают в разные группы риска.
Для функций низкой критичности достаточно подтверждённого паспорта. Для проверки оператора с доступом к данным клиентов этого мало: к проверке паспорта добавляют определение живости и сравнение лиц, статус плательщика НПД перед перечислением вознаграждения, а при работе с товаром — исполнительные производства. Решение о допуске исполнителя на основе результатов проверки компания принимает по критериям собственного регламента.
Пороги допуска описываются заранее и одинаково применяются ко всем исполнителям одной группы. Произвольная трактовка ответов источника создаёт два риска:
неравное отношение к исполнителям (может стать предметом спора),
утрата объяснимости решения при проверке регулятором.
Часть проверок заканчивается неоднозначным результатом: документ подтверждён частично, лицо совпало с невысокой уверенностью. Такие случаи передают человеку. В регламенте закреплено, кто принимает такие решения: руководитель кадровой службы, служба безопасности или ответственный за организацию обработки персональных данных. Последнего компания назначает по требованию части 1 статьи 22.1 152-ФЗ. Такой сотрудник подчиняется напрямую руководителю организации.
Как система находит дубли карточек исполнителей
Дедупликация находит карточки, которые описывают одного и того же человека. Задача у неё одна: не допустить, чтобы один исполнитель существовал в системе под двумя записями до того, как система начнёт платить дважды или выдаст второй пропуск. Сопоставление опирается на точные идентификаторы — номер паспорта и СНИЛС.
Система сопоставляет ФИО, дату рождения, ИНН, СНИЛС и реквизиты паспорта, а результат выражает числом. Компания устанавливает для него две границы: выше верхней записи связываются автоматически, промежуточные значения уходят сотруднику с фиксацией решения в журнале, ниже нижней совпадение игнорируется.
Подробный алгоритм сопоставления, включая нечёткий поиск (fuzzy matching) и формирование золотой записи, разобран в статье «Дедупликация карточек исполнителя: сопоставление личности (Identity Resolution)».
Подтверждение личности решают другие механизмы: определение живости (Liveness Detection) отвечает на вопрос о присутствии живого человека перед камерой, сравнение лиц (Face Match) сопоставляет кадр из видеопотока с фотографией в документе. Статья 11 152-ФЗ относит такие данные к биометрическим, и их обработка по общему правилу допускается при согласии субъекта в письменной форме. Поэтому оба механизма подключают с отдельным согласием, отдельной целью и отдельным сроком хранения.
Что делать, если сервис проверки недоступен: очередь запросов и статусы карточки
Отказ внешнего источника предсказуем, поэтому его закладывают в архитектуру заранее. Хранение результатов относится к зоне ответственности компании. Сервис проверки выполняет запрос к источнику и передаёт результат, персональные данные исполнителей на своей стороне он не накапливает. Сервис действует по поручению по части 3 статьи 6 152-ФЗ, а оператором остаётся бизнес: он определяет цель обработки, состав хранимых сведений и порядок уничтожения данных, как требует часть 7 статьи 5 и часть 4 статьи 21.
Чтобы временная недоступность реестра не прерывала онбординг, система сохраняет запросы в очередь и фиксирует текущее состояние проверки в карточке исполнителя. Точный состав статусов компания определяет внутренним регламентом. Типовая схема выглядит так:
«черновик»: анкета заполнена, запросы к источникам не отправлены;
«ожидает ответа источника»: запрос поставлен в очередь, ответ ещё не получен;
«подтверждён по источнику»: ответ реестра интерпретирован как положительный по правилам риск-модели;
«ранее подтверждён, требует обновления»: срок доверия к прежнему результату истёк;
«требует повторной проверки»: изменились ключевые реквизиты исполнителя;
«отклонён»: источник вернул результат, который компания трактует как отрицательный.
Как эти статусы сочетаются с режимами допуска «жёсткая блокировка», «деградированный режим» и «открытый пропуск», разобрано в статье «Деградированный режим при сбое сервиса проверки исполнителя».
Срок доверия к результату задаётся регламентом компании и связан со сроками хранения данных по заявленной цели: бессрочное хранение ответов из реестра противоречит принципу ограничения обработки сроком. Закон не запрещает начать работу до получения ответа источника, но и не даёт компании защиты, если исполнитель окажется не тем, за кого себя выдаёт. Ограниченный допуск сужают по набору действий и по времени, фиксируют в регламенте с указанием ответственного, а после восстановления связи система выполняет отложенную сверку.
Как часто нужно перепроверять данные исполнителя по 152-ФЗ
Сплошной пересмотр карточек по расписанию стоит дорого, а расхождений находит мало: при десятках тысяч исполнителей компания платит за повторные запросы по записям, чьи данные не менялись. Повторную проверку разумнее привязать к событиям: изменению паспортных данных, смене фамилии, замене номера телефона, утрате права на НПД, истечению срока доверия к прежнему результату.
Срок для повторной проверки компания устанавливает сама. Сроки из 152-ФЗ считаются от других фактов:
субъект персональных данных сообщил, что его данные неполные, неточные или неактуальные. Тогда по части 3 статьи 20 у оператора есть 7 рабочих дней на внесение изменений и уведомление субъекта.
оператор выявил неправомерную обработку. По части 3 статьи 21 он прекращает её в течение 3 рабочих дней с даты выявления — сам или силами того, кто обрабатывает данные по его поручению.
Налоговый контроль выносится в отдельный процесс. Статус плательщика НПД проверяют при онбординге и непосредственно перед перечислением вознаграждения. При превышении годового лимита дохода в 2,4 млн рублей налогоплательщик утрачивает право на специальный налоговый режим со дня возникновения основания, препятствующего его применению, по части 19 статьи 5 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Налоговый орган снимает его с учёта по своей инициативе даже без заявления самого налогоплательщика на основании части 15 статьи 5 и уведомляет об этом физическое лицо через приложение «Мой налог». Компании уведомление не направляется, поэтому расхождение обнаруживается только запросом к сервису ФНС.
Нетиповые ситуации рассматривает человек. Сотрудник кадровой службы получает право запустить проверку вне очереди при обращении исполнителя, подозрении на подмену личности или расхождении данных в договоре и в карточке. Каждый ручной запуск фиксируется с указанием инициатора, времени, основания и результата. Этот журнал может использоваться как часть доказательственной базы: отказать в заключении договора ГПХ бизнес вправе без объяснения причин. Свобода договора работает иначе, чем запрет необоснованного отказа в трудовых отношениях. Но отказ без заранее описанных критериев лишает решение объяснимости и создаёт спорные риски.
Полный перечень триггеров и порядок автоматизации событийной реверификации по API разобраны в статье «Повторная проверка данных исполнителя: когда запускать, в какие сроки и как автоматизировать».
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Частые вопросы о проверке внешнего персонала
Какие данные внешнего персонала нужно проверять до допуска к работе?
Объём определяется целью обработки. Часть 5 статьи 5 152-ФЗ запрещает собирать избыточный объём персональных данных, часть 6 требует точности, достаточности и, если это нужно для цели обработки, актуальности сведений. Обычно бизнес подтверждает действительность паспорта, корректность ИНН и СНИЛС, а для самозанятых — статус плательщика НПД. Расширение набора данных без изменения заявленной цели нарушает принцип соответствия объёма цели.
На каком основании компания обрабатывает паспортные данные исполнителя?
Для исполнителя по договору ГПХ основанием служит пункт 5 части 1 статьи 6 152-ФЗ: обработка необходима для исполнения договора, стороной которого является субъект персональных данных. Если проверка выходит за пределы договорных целей, нужно отдельное согласие по статье 9. Обработка биометрических данных при использовании определения живости и сравнения лиц по общему правилу требует согласия в письменной форме по статье 11.
Можно ли передать проверку данных исполнителей кадровому агентству?
Да, передача обработки другому лицу оформляется поручением по части 3 статьи 6 152-ФЗ с согласия субъекта персональных данных либо на ином законном основании. В поручении перечисляют разрешённые действия, цели обработки и требования к защите данных. Обязанности по точности, достаточности и актуальности сохраняются за оператором, который определил цель: по части 5 статьи 6 он отвечает перед субъектом за действия подрядчика.
Кто хранит результаты проверок и в течение какого срока?
Результаты хранит компания как оператор персональных данных — в своей информационной системе и в сроки, установленные её политикой обработки. Сервис проверки выполняет запрос к государственному источнику и передаёт результат, персональные данные исполнителей на своей стороне он не накапливает, действуя по поручению оператора. По достижении цели обработки данные уничтожаются в срок, не превышающий 30 дней, если иное не установлено договором или федеральным законом.
Как часто нужно перепроверять данные внешнего исполнителя?
Для массива в десятки тысяч исполнителей событийная модель эффективнее календарного графика. Триггерами служат изменение паспортных данных, смена фамилии, замена номера телефона, утрата права на применение НПД и истечение срока доверия к прежнему результату. Статус плательщика НПД проверяют непосредственно перед выплатой: право на режим утрачивается со дня возникновения препятствующего основания, в том числе при превышении лимита 2,4 млн рублей в год.
В какой срок оператор обязан исправить неточные персональные данные?
Получив от субъекта персональных данных сведения о неполных, неточных или неактуальных данных, оператор вносит изменения в течение 7 рабочих дней и уведомляет субъекта по части 3 статьи 20 152-ФЗ. Тот же срок отведён на уничтожение данных, если субъект подтвердил, что они получены незаконно. Отдельный срок установлен частью 3 статьи 21: с даты выявления факта неправомерной обработки её прекращают не позднее 3 рабочих дней, включая обработку лицом, действующим по поручению оператора.
Что делать, если сервис проверки недоступен в момент онбординга?
Карточка переводится в статус «ожидает ответа источника» с указанием даты запроса, сам запрос ставится в очередь, а после восстановления связи система выполняет отложенную сверку. Решение о допуске до получения ответа принимается по правилам риск-модели компании — с ограничением по набору действий и по времени. Незавершённой проверке требуется отдельное отображение в интерфейсе и отдельный маршрут обработки.
Чем поиск дублей карточек отличается от подтверждения личности?
Дедупликация убирает повторные записи об одном человеке до того, как система выдаст второй пропуск или проведёт двойную выплату; она опирается на точные идентификаторы — номер паспорта и СНИЛС. Подтверждение личности решают другие механизмы: определение живости фиксирует присутствие живого человека перед камерой, сравнение лиц сопоставляет кадр с фотографией в документе. Эти данные обрабатываются в режиме статьи 11 152-ФЗ.
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