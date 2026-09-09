Патент иностранного работника: как проверить документ и не получить штраф

Кому нужен патент

Патент оформляют иностранцы, которые временно пребывают в России, въехали без визы и не относятся к категориям, освобождённым от получения разрешительных документов. Условия работы по патенту установлены статьёй 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Иностранцам с РВП или ВНЖ патент не требуется. Они вправе работать на основании своего миграционного статуса; при этом обладатель РВП по общему правилу может работать только в регионе, где ему разрешено временное проживание. Полный перечень категорий, освобождённых от получения патента и разрешения на работу, приведён в пункте 4 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.

Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана работают в России без патента и разрешения на работу. Такое право закреплено статьёй 97 Договора о Евразийском экономическом союзе; установленные для патентных работников ограничения по профессии и региону действия патента к ним не применяются.

Иностранцу, въехавшему в Россию по визе, по общему правилу требуется разрешение на работу. Для высококвалифицированных специалистов предусмотрена отдельная процедура оформления разрешения по статье 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ.

Освобождение от патента не отменяет обязанностей работодателя. О заключении и прекращении трудового договора или договора ГПХ с любым иностранным гражданином, включая гражданина ЕАЭС, работодатель уведомляет территориальный орган МВД в течение трёх рабочих дней. Требование установлено пунктом 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.