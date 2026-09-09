Патент иностранного работника: как проверить документ и не получить штраф

Патент может выглядеть действующим и при этом уже утратить силу. С 10 августа 2026 года патент признаётся недействительным автоматически, если фиксированный авансовый платёж по НДФЛ пропущен или внесён не в полном размере. Проверить действительность патента и подтвердить это документально можно на портале Госуслуг. Для юридического лица штраф за одного нелегально привлечённого работника в Москве или Санкт-Петербурге составляет до 1 млн рублей. Штрафы за каждого иностранного гражданина суммируются.
Кому нужен патент
Патент оформляют иностранцы, которые временно пребывают в России, въехали без визы и не относятся к категориям, освобождённым от получения разрешительных документов. Условия работы по патенту установлены статьёй 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Иностранцам с РВП или ВНЖ патент не требуется. Они вправе работать на основании своего миграционного статуса; при этом обладатель РВП по общему правилу может работать только в регионе, где ему разрешено временное проживание. Полный перечень категорий, освобождённых от получения патента и разрешения на работу, приведён в пункте 4 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.
Граждане Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана работают в России без патента и разрешения на работу. Такое право закреплено статьёй 97 Договора о Евразийском экономическом союзе; установленные для патентных работников ограничения по профессии и региону действия патента к ним не применяются.
Иностранцу, въехавшему в Россию по визе, по общему правилу требуется разрешение на работу. Для высококвалифицированных специалистов предусмотрена отдельная процедура оформления разрешения по статье 13.2 Федерального закона № 115-ФЗ.
Освобождение от патента не отменяет обязанностей работодателя. О заключении и прекращении трудового договора или договора ГПХ с любым иностранным гражданином, включая гражданина ЕАЭС, работодатель уведомляет территориальный орган МВД в течение трёх рабочих дней. Требование установлено пунктом 8 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ.
Пять шагов проверки патента
Проверка самого бланка подтверждает только часть сведений. Право иностранца на работу зависит также от территории действия патента, указанной в нём профессии и своевременной уплаты фиксированных авансовых платежей по НДФЛ.
Сопоставьте патент с паспортом. Проверьте фамилию, имя, отчество, дату рождения, гражданство, фотографию и реквизиты паспорта. Серия и номер патента не сверяются с паспортом: это самостоятельные реквизиты документа.
Определите оплаченный срок действия. Патент выдают на срок от одного до двенадцати месяцев. Его можно продлевать платежами по НДФЛ, но общий срок с учётом продлений ограничен двенадцатью месяцами со дня выдачи. После этого документ нужно переоформить; для переоформленного патента начинается новый двенадцатимесячный период. Правила установлены пунктами 5, 8 и 13 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Сверьте территорию действия с местом работы. По общему правилу иностранец вправе работать только в субъекте РФ, где ему выдали патент. Из этого правила есть исключение: статья 13.3-1 Закона № 115-ФЗ допускает работу по одному патенту в двух соседних регионах, если между ними заключено специальное соглашение. Такой режим действует, в частности, для Москвы и Московской области. При проверке нужно учитывать место фактического выполнения работы, а не только адрес работодателя. Территориальные ограничения закреплены пунктом 16 статьи 13.3 и статьёй 13.3-1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Проверьте профессию, если она указана в патенте. Сведения о профессии, специальности, должности или виде трудовой деятельности включаются в патент по решению региона. Если такое ограничение есть, поручаемая работа должна ему соответствовать. Для смены профессии иностранцу потребуется внести изменения в патент. Требование следует из пунктов 15, 16 и 29 статьи 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ.
Проверьте авансовые платежи по НДФЛ. Запросите платёжные документы за весь период, который должен покрывать патент. В каждом платеже сверьте плательщика, назначение, сумму, дату и оплаченный период. Платёж в меньшем размере не продлевает патент на заявленный срок.
Срок действия патента продлевается на период, за который уплачен фиксированный авансовый платёж. Деньги должны быть перечислены до начала этого периода: такое условие установлено пунктом 4 статьи 227.1 Налогового кодекса РФ. Обращаться в МВД для ежемесячного продления не требуется. Если следующий период не оплачен вовремя, срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днём оплаченного периода, согласно пункту 5 статьи 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ.
Фиксированные авансовые платежи по патенту с 1 января 2027 года
В 2026 году базовая сумма платежа составляет 1 200 рублей в месяц. Она умножается на федеральный коэффициент-дефлятор и региональный коэффициент, поэтому фактическая стоимость патента различается по субъектам РФ. Коэффициент-дефлятор на 2026 год равен 2,842; итоговую сумму определяют с учётом коэффициента региона, где действует патент.
С 1 января 2027 года вступит в силу новая редакция статьи 227.1 Налогового кодекса РФ, установленная Федеральным законом от 26.07.2026 № 242-ФЗ. Базовый платёж 1 200 рублей сохранится для иностранцев, работающих по патенту в организациях, у индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов и других лиц, занимающихся частной практикой. Для работы у физического лица в личных и домашних целях базовая сумма увеличится до 1 700 рублей. Обе суммы продолжат индексироваться на федеральный и региональный коэффициенты.
Платёж за иностранца, у которого в России находятся на иждивении дети младше 18 лет, с 2027 года увеличится на 50% базовой суммы с коэффициентами за каждого ребёнка и каждый полный или неполный месяц его пребывания или проживания в стране. Правило распространяется в том числе на усыновлённых детей и подопечных. Увеличение за других иждивенцев предусмотрено только для отдельной категории иностранцев, работающих у физических лиц без патента на основании РВП, ВНЖ, федерального закона или международного договора; к работникам с патентом оно не относится.
Для платежей за периоды 2027 года придётся учитывать вид работодателя, региональные коэффициенты и наличие у работника детей на иждивении. Простого сопоставления суммы в чеке с прошлогодним платежом будет недостаточно.
МВД автоматизировало проверку оплаты патентов
С 10 августа 2026 года МВД использует автоматизированный сервис для проверки фиксированных авансовых платежей по НДФЛ, которые вносят иностранные граждане, работающие по патенту. О запуске сервиса сообщила Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России.
Срок действия патента определяется периодом, за который уплачен фиксированный авансовый платёж. После своевременной оплаты патент считается продлённым на соответствующий период, обращаться для этого в МВД не требуется. Если платёж за следующий период не внесён в полном размере, срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днём оплаченного периода. Эти правила установлены пунктом 5 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ.
Сервис автоматизирует обработку сведений о платежах и изменение статуса патента в информационной системе. Автоматизация проверки не меняет установленных законом оснований: срок действия патента зависит от полного и своевременного внесения фиксированного авансового платежа.
Платёж за иностранного гражданина может внести работодатель или другое лицо. Чтобы его правильно сопоставили с данными работника, МВД рекомендует указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения и ИНН иностранного гражданина. Работодателю следует хранить квитанции и проверять дату, сумму, назначение платежа и идентификационные сведения плательщика и работника.
Одна квитанция может подтверждать оплату нескольких месяцев, если платёж своевременно внесён в необходимом размере. Сумму следует рассчитывать с учётом коэффициентов, действующих в соответствующем субъекте РФ; актуальные размеры приведены в справочной информации о стоимости патента.
Если платёж не учтён или неправильно сопоставлен с данными работника, иностранный гражданин может обратиться в территориальный орган МВД и представить квитанции. Такое обращение направлено на проверку и исправление сведений и не исключает других предусмотренных законом способов защиты.
В чём разница между прекращением действия и аннулированием патента?
Прекращение срока действия и аннулирование патента — разные юридические события: первое наступает в силу закона по истечении оплаченного периода, второе требует решения МВД по установленному перечню нарушений. От квалификации основания зависят возможность повторного оформления и пункт статьи, по которому увольняют работника.
Прекращение срока действия
Патент действует ровно до последнего дня, за который внесён фиксированный авансовый платёж; при неуплате или недостаточной сумме срок прекращается со дня, следующего за оплаченным периодом.
Основание возникает автоматически в силу закона, без оценки обстоятельств уполномоченным органом.
С 10 августа 2026 года МВД России применяет сервис автономного принятия решений о признании патента недействительным в связи с неуплатой платежа: задолженность выявляется автоматически, без участия инспектора и без предварительного уведомления работника или работодателя.
Сведения нужно проверять через информационные ресурсы МВД, а оспорить ошибочное решение можно только при личном обращении в территориальный орган.
Аннулирование
Производится уполномоченным органом по основаниям, перечисленным в пункте 22 статьи 13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
К основаниям относятся, в частности, привлечение иностранным гражданином труда третьих лиц, непредставление предусмотренного законом уведомления об осуществлении трудовой деятельности, отсутствие сведений о работодателе или заказчике работ в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП.
Орган внутренних дел должен установить и оценить сам факт нарушения — в этом ключевое отличие от автоматического прекращения срока за неуплату.
Повторное оформление
После аннулирования патента новое заявление по общему правилу можно подать не ранее чем через год.
Прекращение срока действия из-за окончания оплаченного периода такого ограничения не влечёт: патент продлевают или переоформляют в общем порядке.
Кадровые последствия
Аннулирование патента и окончание срока его действия образуют самостоятельные основания прекращения трудового договора — соответственно по пунктам 2 и 5 части 1 статьи 327.6 Трудового кодекса РФ.
При окончании срока действия патента работодатель обязан отстранить временно пребывающего иностранного гражданина от работы (абз. 3 ч. 1 ст. 327.5 ТК РФ); если в течение месяца работник не получит или не продлит документ, трудовой договор прекращается в установленном законом порядке.
Выбор между пунктами 2 и 5 определяется формулировкой документа МВД: решение о признании патента недействительным и истечение оплаченного срока влекут разные процедуры оформления.
Где проверять патент онлайн
Проверить сведения о патенте можно с помощью услуги «Проверка разрешительных документов иностранца» на портале Госуслуг. Услуга доступна организациям, индивидуальным предпринимателям, гражданам России и иностранным гражданам.
Через Госуслуги можно проверить не только патент, но также вид на жительство, разрешение на временное проживание и разрешение на работу. Тип документа выбирается при формировании запроса.
Справочный сервис МВД можно использовать для предварительной проверки, однако его результаты носят справочный характер. Если сведения в сервисах различаются либо от статуса документа зависит допуск иностранца к работе, официальную информацию следует запросить в территориальном органе МВД.
Как проверить патент через Госуслуги
Авторизуйтесь на портале Госуслуг и откройте услугу «Проверка разрешительных документов иностранца».
Нажмите «Начать» и выберите тип документа «Патент».
Проверьте сведения о заявителе, автоматически заполненные из учётной записи. Не смешивайте их с данными иностранного гражданина, чей патент проверяется.
В блоке «Патент» укажите серию и номер, приведённые на лицевой стороне документа.
Если форма отдельно запрашивает реквизиты бланка, перенесите в блок «Бланк патента» серию и номер с оборотной стороны. Не дублируйте в этом поле серию и номер самого патента.
В блоке «Документ, удостоверяющий личность» укажите реквизиты в объёме, который запрашивает форма.
Отправьте запрос и ознакомьтесь с результатом проверки.
Зафиксируйте дату и результат запроса в соответствии с внутренним регламентом обработки персональных данных.
В компании целесообразно назначить ответственного сотрудника, определить случаи проведения проверки и порядок действий при расхождении сведений. Если результаты запросов сохраняются, следует установить порядок и срок их хранения.
Если сервис не находит патент или показывает другие сведения, проверьте введённые реквизиты и повторите запрос. Затем убедитесь, что авансовый платёж внесён вовремя, в полном размере и за нужного иностранного гражданина. Если ошибки нет, но расхождение сохраняется, работнику следует обратиться в территориальный орган МВД с патентом и квитанциями. Если проверка указывает на окончание срока действия патента, работодатель обязан отстранить временно пребывающего иностранного гражданина от работы до устранения соответствующих обстоятельств статья 327.5 ТК РФ.
Чего не покажет онлайн-проверка
Результат онлайн-проверки отражает сведения, доступные системе на момент запроса. При аннулировании патента территориальный орган МВД уведомляет иностранного гражданина и работодателя в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения — этот срок установлен пунктом 28 статьи 13.3 Федерального закона № 115-ФЗ. Поэтому результат запроса стоит сохранять вместе с датой проверки, но не считать его гарантией неизменности статуса документа.
Статус патента в онлайн-сервисе нужно проверять вместе с платёжными документами. Сервис показывает состояние информационной системы на момент обращения и не заменяет сверку даты и суммы платежа, оплаченного периода и идентификационных данных иностранного гражданина.
Региональные запреты по видам деятельности
Высшее должностное лицо субъекта РФ вправе ежегодно запрещать хозяйствующим субъектам, работающим в регионе, привлекать иностранцев с патентами к работе по отдельным видам экономической деятельности. Такое право предусмотрено пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона № 115-ФЗ.
Чтобы определить, распространяется ли запрет на компанию, работодатель должен сопоставить виды деятельности из регионального перечня с деятельностью, которую компания ведёт в этом регионе. Если нужный вид деятельности подпадает под запрет, привлекать к нему иностранцев с патентами нельзя.
Если запрет затрагивает уже работающих иностранцев, региональный акт устанавливает срок, в течение которого работодатель должен привести их численность в соответствие с новыми требованиями. Этот срок определяют с учётом времени, необходимого для прекращения трудовых договоров в установленном порядке.
Ограничения в самом патенте проверяют отдельно. Если в документе указаны профессия, специальность, должность или вид трудовой деятельности, поручаемая иностранцу работа должна соответствовать этим сведениям.
Региональные запреты по пункту 6 статьи 18.1 Закона № 115-ФЗ распространяются только на иностранцев, работающих по патентам. Гражданам Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана патент для работы в России не требуется, поэтому именно эти запреты на них не распространяются.
Штрафы по статье 18.15 КоАП РФ
За незаконное привлечение иностранцев к работе отвечает не только компания, но также её должностные лица. Для ИП применяются те же санкции, что и для юридических лиц. Штраф назначают за каждого иностранца, привлечённого с нарушением статьи 18.15 КоАП РФ.
Допуск к работе без действующего патента или с нарушением его ограничений. Граждане — 2 000–5 000 руб.; должностные лица — 25 000–50 000 руб.; юридические лица и ИП — 250 000–800 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток.
Привлечение иностранцев без разрешения на их привлечение и использование, когда оно обязательно. Граждане — 2 000–5 000 руб.; должностные лица — 25 000–50 000 руб.; юридические лица и ИП — 250 000–800 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток.
Неуведомление МВД о заключении или прекращении договора либо нарушение формы, порядка или срока уведомления. Граждане — 2 000–5 000 руб.; должностные лица — 35 000–50 000 руб.; юридические лица и ИП — 400 000–800 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток.
Нарушения в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской области. Граждане — 5 000–7 000 руб.; должностные лица — 35 000–70 000 руб.; юридические лица и ИП — 400 000–1 000 000 руб. или приостановление деятельности на 14–90 суток.
Штраф рассчитывается отдельно по каждому иностранному работнику. Например, за допуск двух иностранцев без действующих патентов в Москве штраф для юридического лица может составить до 2 млн рублей. Приостановление деятельности назначается вместо штрафа, а не дополнительно к нему.
Для работодателей высококвалифицированных специалистов действует отдельный состав нарушения. За неуведомление МВД об исполнении обязательств по выплате заработной платы либо нарушение порядка или формы уведомления должностному лицу грозит штраф от 35 000 до 70 000 рублей, юридическому лицу — от 400 000 до 1 млн рублей.
При соблюдении условий статьи 4.1.1 КоАП РФ субъекту малого или среднего предпринимательства штраф могут заменить предупреждением. Возможность такой замены оценивают с учётом обстоятельств нарушения и установленных законом ограничений.
Новые формы уведомлений с 1 сентября 2026 года
С 1 сентября 2026 года работодатели и заказчики работ используют формы, утверждённые приказом МВД России от 12.05.2026 № 290. Приказ зарегистрирован в Минюсте России 2 июня 2026 года и действует до 1 сентября 2032 года.
Уведомление о заключении трудового или гражданско-правового договора подают по приложению № 7, а о его прекращении или расторжении по приложению № 8.
В обновлённых формах нужно указывать срок действия договора или отмечать, что он заключён на неопределённый срок. В уведомлениях о заключении и прекращении договора предусмотрено поле для указания пола иностранного гражданина. Обновлена и форма квартального уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы высококвалифицированному специалисту: в ней появилось поле для ИНН иностранца.
Работодатель или заказчик работ должен уведомить территориальный орган МВД в течение трёх рабочих дней со дня заключения или прекращения договора с иностранцем. Уведомление можно подать на бумаге непосредственно в МВД или через уполномоченную организацию, отправить заказным письмом с уведомлением о вручении либо направить в электронной форме через Госуслуги. Требования к оформлению, электронной подписи и приложениям установлены порядком подачи уведомлений.
Согласие иностранного гражданина на обработку персональных данных оформляют отдельно по рекомендуемому образцу и прилагают к уведомлению в случаях, предусмотренных порядком его подачи.
За неподачу уведомления, нарушение срока, порядка или установленной формы предусмотрена ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Перед подачей проверьте, что используете действующую форму, заполнили обязательные поля и соблюли требования к подписанию и отправке документа.
Как контролировать патент весь срок работы
Ведите единый реестр иностранных работников. Укажите номер и дату выдачи патента, территорию и предельный срок его действия, оплаченный период, сроки переоформления, результаты проверок и сведения об уведомлениях МВД.
Проверяйте оплату до начала каждого следующего периода. Сверяйте дату, сумму с учётом регионального коэффициента и данные иностранного гражданина. Если одной квитанцией оплачено несколько месяцев, зафиксируйте весь подтверждённый ею период.
Храните читаемые копии квитанций. Оригиналы целесообразно оставлять у работника. Если платёж вносит другое лицо, в платёжном документе должны быть сведения, позволяющие отнести его к конкретному иностранцу.
Проверяйте статус патента онлайн. Если сервис не находит документ или показывает другие сведения, проверьте введённые реквизиты и повторите запрос. Затем убедитесь, что платёж внесён вовремя, в полном размере и за нужного иностранного гражданина.
Обращайтесь в МВД при расхождениях. Если ошибки ввода нет, работнику следует обратиться в территориальный орган МВД с патентом и квитанциями. Если сведения указывают на окончание срока действия патента, работодатель обязан отстранить уже работающего сотрудника на основании статьи 327.5 ТК РФ.
Проверяйте условия работы. Территория, профессия, специальность, должность или вид деятельности в патенте должны соответствовать месту и характеру поручаемой работы. Повторная проверка нужна при переводе сотрудника или изменении его обязанностей.
Учитывайте региональные запреты. Перед допуском к работе проверьте, разрешено ли в регионе привлекать иностранцев с патентами к соответствующему виду экономической деятельности. Действующий патент не отменяет ограничений, введённых на основании пункта 6 статьи 18.1 Закона № 115-ФЗ.
Не допускайте работу в другом регионе без проверки патента. Само изменение места работы не всегда требует повторного уведомления МВД, но у иностранца должно быть право работать на территории соответствующего субъекта РФ.
Уведомляйте МВД о договорах. Сообщайте о заключении и прекращении трудового или гражданско-правового договора в течение трёх рабочих дней. С 1 сентября 2026 года применяются форма уведомления о заключении договора и форма уведомления о его прекращении.
Закрепите порядок контроля во внутреннем регламенте. Назначьте ответственного и заменяющего его сотрудника, установите сроки проверок, порядок действий при расхождениях и правила хранения документов.
Проверяйте каждого иностранного работника. Ответственность по статье 18.15 КоАП РФ наступает отдельно за каждого иностранца, привлечённого с нарушением. Онлайн-проверка при этом не заменяет контроль патента, платежей и региональных ограничений.
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