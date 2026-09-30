Банк запросил документы по 115-ФЗ: что подготовить и как ответить

Кратко
Срок ответа указан в запросе банка. Если его не хватает, до истечения срока сообщите банку, что уже отправлено и когда будет остальное.
В пояснении свяжите операцию с договором, документами об исполнении и платежом. К каждому утверждению дайте номер приложения.
Об отказе банк сообщает клиенту дату и причины решения не позднее 5 рабочих дней (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ). После этого клиент подаёт документы, а банк не позднее 7 рабочих дней сообщает, устранены ли основания отказа (п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ).
Если банк сообщил, что устранить основания отказа невозможно, решение обжалуют в межведомственной комиссии при Банке России. Комиссия рассматривает заявление не более 20 рабочих дней со дня обращения (п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ).
Если высокий риск присвоили и Банк России, и банк, на обращение в комиссию есть шесть месяцев. Если этот срок пропустить, компанию или ИП исключат из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (п. 4 ст. 7.8 115-ФЗ).
Почему банк запрашивает документы
Как правило, запрос означает, что банку нужны дополнительные сведения о клиенте или об операции. Сам по себе запрос не ограничивает операции и не означает, что банк считает клиента нарушителем.
Обычно документы запрашивают в трёх ситуациях.
Банк обновляет сведения о клиенте. О клиентах из группы низкой степени риска он делает это не реже раза в три года, об остальных — не реже раза в год. Если у банка появились сомнения в достоверности сведений, он обновляет их в течение 7 рабочих дней, следующих за днём, когда сомнения возникли (подп. 3 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).
Банк изучает деятельность клиента. Цели финансово-хозяйственной деятельности, финансовое положение и деловую репутацию он обязан изучать на регулярной основе, а источник происхождения средств вправе выяснять (подп. 1.1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ).
Банк проверяет конкретную операцию: она нетипична для клиента, её цель непонятна или не видно связи с обычной деятельностью.
С помощью платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) Банк России относит юридических лиц и ИП к группам низкого, среднего или высокого риска. Банк вправе использовать эти сведения как дополнительный фактор при оценке риска клиента (п. 2 ст. 7.6 115-ФЗ), но относит клиента к группе риска сам. Если же высокий риск присвоили и Банк России, и банк, банк обязан применить специальные меры по п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ. Свой уровень риска можно узнать на сайте Банка России.
Не каждое ограничение связано с 115-ФЗ. Операции по счёту может приостановить налоговая инспекция (ст. 76 НК РФ), а переводы банк может ограничить, если заподозрит, что они совершаются без согласия клиента (Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ). Порядок снятия ограничений в этих случаях другой, поэтому сначала уточните в банке, на каком основании введено ограничение. Какие меры банки называют «блокировкой» и на каком основании вводит каждую, разобрано в статье «Как криптоплатформе не попасть под блокировку банковского счёта».
Что может запросить банк
Закрытого перечня документов в законе нет: банк запрашивает то, что ему нужно для исполнения 115-ФЗ, по своим правилам внутреннего контроля. Поэтому ориентируйтесь на формулировки запроса и собирайте документы под каждый его пункт, а не универсальный набор справок.
О чём спрашивает банк
Чем подтвердить
Что пояснить
Актуальные сведения о компании или ИП
Анкета банка, устав и изменения к нему, решение о назначении руководителя, паспорт руководителя, лицензии
Сведения должны совпадать с ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Цели и характер деятельности
Письмо о бизнес-модели, сайт, карточки на маркетплейсах, договоры аренды, сведения о численности работников
Что продаёте, кому, откуда поставки, как обычно проходит сделка.
Финансовое положение
Бухгалтерская отчётность, налоговые декларации, квитанции о приёме отчётности, справка о расчётах с бюджетом
Отчётность прикладывайте вместе с квитанцией о приёме налоговой инспекцией.
Деловая репутация
Отзывы контрагентов, рекомендательные письма, сведения об исполненных контрактах
Кратко: с кем и как долго работаете.
Конкретная операция
Договор, спецификация, счёт, УПД, акт, накладная, переписка по сделке, платёжное поручение
Как связаны дата, сумма, предмет платежа и исполнение договора.
Источник происхождения средств
Выписки по счетам, договор займа, решение о распределении прибыли (для ООО), договор продажи имущества
Откуда поступили деньги и почему они направлены на эту операцию.
Снятие наличных и переводы физическим лицам
Трудовые договоры, расчётные ведомости, 6-НДФЛ, авансовые отчёты, решение о распределении прибыли (для ООО)
Цель каждой крупной выдачи или перевода.
Сведения о контрагенте
Карточка контрагента, выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, договор, результаты проверки до сделки
Как нашли контрагента и почему выбрали его.
Сведения о бенефициарных владельцах
Сведения по форме банка, корпоративные документы
Направляйте в объёме и по форме, которые указал банк.
Выписки из других банков
Выписки за период, указанный в запросе
Если счёта в другом банке нет или он закрыт, так и напишите.
Если какого-то документа нет, не отвечайте молчанием или формальной отпиской. Напишите, почему документа нет, чем можно подтвердить операцию вместо него и когда вы представите недостающие сведения, если их можно получить позже.
Всё, что вы передаёте банку, попадает в ваше досье клиента. Из чего оно состоит и сколько банк его хранит, разобрано в статье «Досье клиента по 115-ФЗ: состав и срок хранения в 2026 году».
В какой срок ответить
Единого срока ответа клиента в 115-ФЗ нет. Банк устанавливает его в запросе, исходя из договора банковского счёта и своих правил внутреннего контроля, поэтому у разных банков сроки отличаются.
Если часть документов вы не успеваете получить к сроку, до его истечения отправьте то, что уже готово, и сообщите банку, каких документов не хватает, куда вы за ними обратились и когда их представите. Например, если нужна справка из налоговой инспекции, приложите копию запроса в инспекцию.
Срок ответа на запрос не нужно путать со сроками после отказа. Пять рабочих дней — срок, в который банк сообщает клиенту дату и причины отказа (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ). Семь рабочих дней — срок, в который банк отвечает на документы, представленные после отказа (п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ). К первоначальному запросу эти сроки не относятся.
Как составить пояснение по операции
Из пояснения банк должен сразу увидеть экономический смысл операции и найти подтверждающие документы. Отвечайте по пунктам запроса и в том же порядке.
Укажите полное наименование компании или ФИО ИП, ИНН, номер счёта, номер и дату запроса банка.
Опишите операцию: дату, сумму, плательщика или получателя, назначение платежа.
Объясните экономический смысл: зачем компании эта сделка и как она связана с основной деятельностью.
Расскажите о контрагенте: что он поставляет или какие услуги оказывает, как давно вы работаете и чем подтверждается исполнение договора.
Если банк спрашивает об источнике средств, покажите, откуда пришли деньги и как их использовали.
Составьте опись приложений и в тексте пояснения ссылайтесь на их номера.
Укажите контакт ответственного сотрудника, поставьте дату и подпись руководителя или представителя по доверенности.
Пример пояснения
Пример условный: наименования, суммы и номера документов вымышлены.
В ответ на запрос № 48 от 15.09.2026 ООО «Альфа» сообщает, что 12.09.2026 перечислило ООО «Техномаш» 1 840 000 руб. по счёту № 318 за токарный станок. Станок нужен для изготовления деталей по договору подряда с ООО «Гамма» от 01.09.2026.
ООО «Техномаш» поставляет промышленное оборудование. До сделки компания запросила у него коммерческое предложение и проверила регистрационные сведения поставщика.
Приложения: 1 — договор поставки; 2 — счёт; 3 — спецификация; 4 — договор подряда с ООО «Гамма»; 5 — УПД; 6 — акт ввода оборудования в эксплуатацию; 7 — результаты проверки поставщика.
Отправьте ответ тем способом, который указан в запросе, — обычно через интернет-банк. Сохраните подтверждение отправки и копию всего пакета документов.
Если банк отказал
Банк вправе отказать в операции, если у его работников возникли подозрения, что её цель — легализация преступных доходов или финансирование терроризма (п. 11 ст. 7 115-ФЗ). Отказать в заключении договора банковского счёта он может по основаниям абз. 2 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ. Если за календарный год банк принял два и более решения об отказе в операции по п. 11 ст. 7, он вправе расторгнуть договор банковского счёта (абз. 3 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ).
Сведения о каждом таком отказе или расторжении банк передаёт в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днём решения (пп. 13 и 13.1 ст. 7 115-ФЗ). Через Банк России эта информация доходит до других банков. Они учитывают её при оценке риска клиента, но не могут использовать как единственное основание (п. 13.3 ст. 7 115-ФЗ).
Отказ в операции и отказ в заключении договора можно оспорить: сначала в банке, затем в межведомственной комиссии при Банке России.
Шаг 1. Документы в банк
Не позднее 5 рабочих дней со дня решения банк обязан сообщить клиенту дату и причины отказа или расторжения договора — в порядке, установленном договором или публичными правилами банка (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ). С учётом этих причин клиент вправе представить в банк документы и сведения о том, что оснований для отказа нет. Не позднее 7 рабочих дней со дня их представления банк сообщает, устранены ли основания отказа или устранить их невозможно (п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ).
Если основания отказа устранены, банк сообщает об этом в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днём устранения (пп. 13 и 13.1 ст. 7 115-ФЗ).
Шаг 2. Межведомственная комиссия
Если банк сообщил, что устранить основания отказа невозможно, клиент вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. В неё входят представители Банка России и Росфинмониторинга (п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ). Срок для обращения закон не устанавливает. Рассмотрение заявления не может длиться больше 20 рабочих дней со дня обращения (абз. 3 п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ).
Требования к заявлению и перечень прилагаемых документов установлены Положением Банка России от 23.09.2024 № 842-П. Заявление подписывает сам клиент или его представитель с документом о полномочиях. Подать его можно на бумаге или через интернет-приёмную Банка России (п. 1.4 Положения № 842-П).
Выберите один путь: комиссия или суд. Если клиент уже обратился в суд с требованием оспорить отказ или суд отказал в таком иске, заявление в комиссию оставят без рассмотрения. Об этом и о причинах Банк России сообщит в течение 20 рабочих дней со дня обращения (п. 2.1 Положения № 842-П).
В комиссии нельзя обжаловать ограничение интернет-банка, блокировку карты и расторжение договора счёта по инициативе банка. Такие решения оспаривают по другим правилам, в том числе в суде.
Если высокий риск присвоен в ЗСК
Если высокий уровень риска присвоили и Банк России, и банк, банк применяет меры по п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ и ограничивает операции по счёту, кроме тех, что прямо перечислены в законе. Обратиться в межведомственную комиссию можно в течение шести месяцев со дня, следующего за днём, когда клиент получил сообщение о мерах (п. 1 ст. 7.8 115-ФЗ). Комиссия рассматривает такое заявление не более 20 рабочих дней со дня обращения (абз. 3 п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ). Организацию или ИП исключают из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в трёх случаях: срок на обращение пропущен; комиссия подтвердила меры, а её решение не оспорено в суде; суд отказал в иске (п. 4 ст. 7.8 115-ФЗ).
Если высокий риск присвоил только Банк России, а банк меры не применил, подайте в Банк России заявление о пересмотре. Он рассматривает его не позднее 15 рабочих дней (п. 1.1 ст. 7.8 115-ФЗ). Если уровень риска не изменят, это решение можно оспорить в суде или в течение шести месяцев обжаловать в межведомственной комиссии (пп. 1.2 и 3 ст. 7.8 115-ФЗ).
Как снизить вероятность новых запросов
Сообщайте банку об изменениях: новом руководителе, адресе, участниках, видах деятельности — в срок, указанный в договоре.
В назначении платежа указывайте номер и дату договора или счёта и понятный предмет платежа.
Храните договоры, документы об исполнении, переписку по сделкам и квитанции о приёме отчётности так, чтобы их можно было быстро собрать.
Нетипичную для бизнеса операцию заранее обеспечьте документами и объяснением её экономического смысла.
Проверяйте контрагентов до сделки и храните результаты проверки вместе с договором.
Время от времени проверяйте, не отнесена ли ваша компания или ИП к группе высокого риска на платформе ЗСК.
Результаты проверки контрагента до сделки можно приложить к пояснению, как в примере выше. IDX — российский сервис проверки документов и данных физических и юридических лиц. Проверки доступны через личный кабинет или API.
Проверяйте контрагентов до сделки
Проверьте компанию или ИП до оплаты и сохраните результат вместе с договором.
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Вопросы и ответы
Обязан ли клиент отвечать на запрос банка по 115-ФЗ?
Да, клиент обязан предоставить банку информацию, которая нужна для исполнения 115-ФЗ (п. 14 ст. 7 115-ФЗ). Состав документов, формат и срок ответа банк указывает в запросе. Если часть документов не удаётся получить вовремя, до истечения срока отправьте то, что уже есть, и сообщите, когда будут остальные документы.
Сколько дней даётся на ответ банку?
Единого срока в 115-ФЗ нет: банк устанавливает его в запросе по договору банковского счёта и своим правилам внутреннего контроля. Пять и семь рабочих дней, которые упоминаются в ст. 7 115-ФЗ, — другие сроки. Их отсчитывают после отказа банка: для сообщения клиенту о причинах отказа и для ответа на представленные клиентом документы.
Может ли банк запросить выписки из других банков?
Да, банк вправе выяснять источник происхождения средств клиента (подп. 1.1 п. 1 ст. 7 115-ФЗ), и выписки из других банков помогают его показать. Направляйте выписки только за период, указанный в запросе. Если счёта в другом банке нет или он закрыт, сообщите об этом прямо и коротко объясните причину.
Что делать, если банк отказал в операции?
Не позднее 5 рабочих дней банк обязан сообщить дату и причины отказа (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ). Представьте документы о том, что оснований для отказа нет: не позднее 7 рабочих дней банк сообщит, устранены ли основания (п. 13.4 ст. 7). Если устранить их невозможно, обратитесь в межведомственную комиссию при Банке России. Она рассматривает заявление не более 20 рабочих дней со дня обращения (п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ).
Банк ограничил интернет-банк — это блокировка по 115-ФЗ?
Не обязательно: ограничение интернет-банка вводят по разным основаниям, и оно не равно отказу в операции по п. 11 ст. 7 115-ФЗ. Например, переводы ограничивают при подозрении, что они совершаются без согласия клиента (161-ФЗ). Уточните основание в банке. Обжаловать ограничение интернет-банка в межведомственной комиссии нельзя.
Чем отказ банка отличается от высокого риска в ЗСК?
Отказ — решение банка по конкретной операции или договору, его обжалуют сначала в банке, затем в межведомственной комиссии без установленного законом срока. Высокий риск в ЗСК присваивает компании или ИП Банк России. Если его присвоил и банк, на обращение в комиссию есть шесть месяцев, а пропуск срока ведёт к исключению из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (п. 4 ст. 7.8 115-ФЗ).
Может ли бухгалтер на аутсорсе подготовить ответ банку?
Да, бухгалтер на аутсорсе может собрать документы и подготовить пояснение. Как правило, ответ подписывает руководитель клиента или представитель по доверенности. Требования к подписи, доверенности и способу подачи зависят от правил банка и договора банковского счёта, поэтому уточните их до отправки.
Нужно ли закрывать счёт, если банк запросил документы?
Нет, запрос не требует закрывать счёт: ответьте на него по существу и приложите документы. Если банк уже отказал в операции, закрытие счёта отказ не отменяет: сведения о нём банк передал в Росфинмониторинг, а через Банк России они доходят до других банков (пп. 13 и 13.3 ст. 7 115-ФЗ). Документы о клиенте банк хранит не менее пяти лет после прекращения отношений (п. 4 ст. 7 115-ФЗ).
Нормативная база
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ, ст. 7, 7.6, 7.7, 7.8 — обязанности клиента и банка, отказы и их пересмотр, межведомственная комиссия, группы риска и меры при высоком уровне риска.
Положение Банка России от 23.09.2024 № 842-П (ред. от 25.06.2026) — требования к заявлениям в межведомственную комиссию, порядок их рассмотрения и принятия решения.
Налоговый кодекс РФ, ст. 76 — приостановление операций по счетам налоговым органом.
Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» — ограничения при подозрении на перевод без согласия клиента.
Подробнее о процедурах — в методических рекомендациях Банка России «Что нужно знать предпринимателю об ограничениях операций по счёту».
Материал носит справочно-информационный характер и не является юридической консультацией.
Состав документов, срок и способ ответа всегда сверяйте с конкретным запросом банка. Нормы приведены по Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» с изменениями, вступившими в силу 01.09.2026, и Положению Банка России от 23.09.2024 № 842-П в редакции от 25.06.2026.
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