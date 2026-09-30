Банк запросил документы по 115-ФЗ: что подготовить и как ответить

Если банк отказал

Банк вправе отказать в операции, если у его работников возникли подозрения, что её цель — легализация преступных доходов или финансирование терроризма (п. 11 ст. 7 115-ФЗ). Отказать в заключении договора банковского счёта он может по основаниям абз. 2 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ. Если за календарный год банк принял два и более решения об отказе в операции по п. 11 ст. 7, он вправе расторгнуть договор банковского счёта (абз. 3 п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ).

Сведения о каждом таком отказе или расторжении банк передаёт в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днём решения (пп. 13 и 13.1 ст. 7 115-ФЗ). Через Банк России эта информация доходит до других банков. Они учитывают её при оценке риска клиента, но не могут использовать как единственное основание (п. 13.3 ст. 7 115-ФЗ).

Отказ в операции и отказ в заключении договора можно оспорить: сначала в банке, затем в межведомственной комиссии при Банке России.

Шаг 1. Документы в банк

Не позднее 5 рабочих дней со дня решения банк обязан сообщить клиенту дату и причины отказа или расторжения договора — в порядке, установленном договором или публичными правилами банка (п. 13.1-1 ст. 7 115-ФЗ). С учётом этих причин клиент вправе представить в банк документы и сведения о том, что оснований для отказа нет. Не позднее 7 рабочих дней со дня их представления банк сообщает, устранены ли основания отказа или устранить их невозможно (п. 13.4 ст. 7 115-ФЗ).

Если основания отказа устранены, банк сообщает об этом в Росфинмониторинг не позднее рабочего дня, следующего за днём устранения (пп. 13 и 13.1 ст. 7 115-ФЗ).

Шаг 2. Межведомственная комиссия

Если банк сообщил, что устранить основания отказа невозможно, клиент вправе обратиться в межведомственную комиссию при Банке России. В неё входят представители Банка России и Росфинмониторинга (п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ). Срок для обращения закон не устанавливает. Рассмотрение заявления не может длиться больше 20 рабочих дней со дня обращения (абз. 3 п. 13.5 ст. 7 115-ФЗ).

Требования к заявлению и перечень прилагаемых документов установлены Положением Банка России от 23.09.2024 № 842-П. Заявление подписывает сам клиент или его представитель с документом о полномочиях. Подать его можно на бумаге или через интернет-приёмную Банка России (п. 1.4 Положения № 842-П).

Выберите один путь: комиссия или суд. Если клиент уже обратился в суд с требованием оспорить отказ или суд отказал в таком иске, заявление в комиссию оставят без рассмотрения. Об этом и о причинах Банк России сообщит в течение 20 рабочих дней со дня обращения (п. 2.1 Положения № 842-П).

В комиссии нельзя обжаловать ограничение интернет-банка, блокировку карты и расторжение договора счёта по инициативе банка. Такие решения оспаривают по другим правилам, в том числе в суде.