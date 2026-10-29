Проверка кандидата при приеме на работу: что работодатель узнает из комплексного отчета о физлице

Как оформить согласие кандидата

Согласие работодатель получает до первого запроса к источникам: письменно, отдельным документом, с целью проверки и перечнем данных. Анкета и копии документов, которые передал кандидат, согласием на проверку не считаются.

По ст. 86 ТК РФ работодатель получает персональные данные работника у него самого. Если данные можно получить только у третьей стороны, он заранее уведомляет работника и получает его письменное согласие. В уведомлении работодатель называет цели, предполагаемые источники и способы получения данных, их характер и последствия отказа дать согласие. С кандидатом безопаснее действовать по той же схеме.

Работодатель включает в письменное согласие, в частности, данные кандидата и свои, цель обработки, перечень данных и действий с ними, срок действия, способ отзыва и подпись кандидата (ч. 4 ст. 9 закона № 152-ФЗ). Если проверку по поручению работодателя проводит сервис, работодатель указывает и его наименование с адресом. С 1 сентября 2025 года согласие оформляется отдельно от иных документов, которые кандидат подписывает или подтверждает, поэтому включить его в анкету или трудовой договор нельзя (ч. 1 ст. 9). Требование ввёл Федеральный закон от 24.06.2025 № 156-ФЗ.

Для кредитного блока работодатель оформляет ещё одно согласие и указывает в нём себя пользователем кредитной истории. Кредитный отчёт пользователь получает только с согласия субъекта, в котором указаны цель, дата оформления и наименование пользователя (ч. 9 ст. 6 закона № 218-ФЗ). Согласие действительно шесть месяцев со дня оформления, а после окончания срока работодатель хранит его три года (ч. 10 и 12 ст. 6).

Передавая данные кандидата сервису, работодатель оформляет поручение на обработку с условиями ч. 3 ст. 6 закона № 152-ФЗ. Роли оператора и сервиса при проверке исполнителей мы разобрали в статье «Автоматизация проверки данных внешнего персонала».