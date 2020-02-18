Субсидиарная ответственность членов правления банка

Рассказываем, как банкирам отбиться от субсидиарки с помощью срока исковой давности

Сейчас в работе «Игумнов групп» 6 (шесть!) банков и каждое дело — уникально. В каждом случае свои особенности, нюансы, изюминки, если хотите. При этом нам удалось выделить общие для всех случаев моменты в статье «стратегия защиты банкиров от субсидиарной ответственности».

В этой статье мы поговорим конкретно об инструменте первой помощи: сроках исковой давности по субсидиарной ответственности членов правления банка и его бенефициаров. Применение данного инструмента редко когда может полностью вылечить всю болезнь, зато есть возможность снять часть симптомов.

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Почему возникает путаница со сроками

В недалеком прошлом в РФ действовало 2 закона о банкротстве. Отдельно — закон о банкротстве простых смертных и отдельно — закон о банкротстве кредитных организаций (БКО). В последнем полностью отсутствовала информация о сроках исковой давности. В законе же о банкротстве сроки менялись регулярно: то три года, то год, то снова три. Подробнее об этом мы писали здесь.

Ввиду отсутствия в БКО указания на точные сроки, судами применялся Гражданский кодекс с его тремя годами. И не было бы никаких вопросов, если бы в БКО не присутствовала одна маленькая, но такая решающая, строка: «отношения, не урегулированные данным законом, регулируются законом о банкротстве».

Это значит, что в ситуации банкротства кредитной организации нужно было ориентироваться на сроки конкретной редакции основного закона о банкротстве в зависимости от даты совершения рассматриваемого правонарушения. А как мы помним, где-то срок 1 год, где-то 3.

На деле же получалось, что эту решающую строку БКО обделяли вниманием и в большинстве случаев применялись сроки ГК.

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В декабре 2014 года БКО влился в закон о банкротстве и занял там внушительную главу. Что еще больше усложнило жизнь судей и юристов. Представьте, что сегодня банкира привлекают к субсидиарке за сомнительные сделки, которые он совершил в период с 2014 по 2017 г. Это означает, что часть правонарушений, случившихся в 2014 году, надо рассматривать с учетом норм БКО, по которым имеется масса несправедливой судебной практики о применении 3-хлетнего срока исковой давности, установленного ГК РФ. А часть — попадает под общий закон о банкротстве, где срок исковой давности регулярно менялся в диапазоне от 1 года до 3 лет. Тут не долго и ошалеть от такого расклада. Особенно если подобными спорами юрист занимается раз в пятилетку.

Разбираем на примере

Одно из самых распространенных оснований для привлечения к субсидиарной ответственности банкиров — выдача заведомо невозвратных кредитов техническим заемщикам. Поскольку тема непростая, а читают нас не только асы банкротных дел, разберем на примере.

Представим, что в 2014 г. на очередном собрании встретились бенефициары и топ-менеджеры банка «Расцвет». Ребята обсудили планы на ближайшие месяцы, пожаловались друг другу на тяжелую судьбу, что, мол, что-то на отпуск не хватает, и решили сообща эту тему разрулить. Так, на горизонте появилась «Ромашка», которой позарез потребовался кредит на сумму 500 миллионов, которые «Расцвет» ей с радостью выдал.

Сумма выдавалась не сразу, а траншами. Сначала 150 миллионов в 2014 г., еще по 100 лямов в 2015 и 2016 г., и финальные 150 ушли фирме в 2017 г. Собственно, все переведенные суммы успешно обналичивались «Ромашкой», после чего распределялись между банкирами — на отпуск.

В 2017 г. у «Расцвета» отозвали лицензию, после чего на сцену вышло АСВ. Поскольку взыскать с Банка было особо нечего, — не только же одной «Ромашке» выдавались подобные кредиты — подается заявление о привлечении к субсидиарной ответственности тех самых любителей отдыхать.

Итак, на примере «Ромашки» у нас есть правонарушение, которое было совершено в период 2014 г. — 2017 г. Как обычно в таких ситуациях ведет себя АСВ?

Ребята открывают закон о банкротстве кредитных организаций, который действовал в 2014 году. Видят, что в нем нет сроков по привлечению к субсидиарной ответственности, после чего ссылаются на ГК с его тремя годами. Как мы и разобрали выше, это в корне не верно.

Для каждого конкретного транша нужно рассматривать конкретную редакцию закона о банкротстве. В ситуации с Ромашкой у нас бы вышло, что по траншам за 2014, 2015 и 16-ый годы у нас бы действовал годичный срок, а вот за 2017 может и годичный, и трехгодичный — смотря когда именно был совершен транш. Почему так? Читаем здесь.

Конечно, сроком исковой давности нельзя решить все проблемы: остальные сделки же никуда не делись. И все же начать битву (а банкротные дела кредитной организации — это история не на один год) с того, чтобы скинуть 350 лямов — штука приятная.

Что важно учесть в заявлении об истечении срока

Само заявление. Главное правило — всегда начинайте подготовку своей позиции с исследования вопроса по срокам исковой давности. Это первое, что нужно учесть, начиная работу. Некоторые юристы просто об этом забывают, а просыпаются только на стадии апелляции/кассации, когда новые доводы приводить уже поздно.

Подробное разъяснение. Путаница процессуального и материального права — проблема не только юристов, но конкурсных, АСВ и даже судей. Поскольку задача — убедить именно судей, важно в самом заявлении сделать разъяснение, в чем различия применения норм материального и процессуального права. Да, немного занудно, но без напоминания этого момента остальные доводы могут быть бесполезными.

Редакция закона. Внимательно ознакомьтесь с редакциями закона, действовавшими на момент совершения сделок. Если сделок несколько, смотрите действующую редакцию на момент совершения каждой.

Отдельно по всем сделкам. Заявляйте срок по каждой отдельной сделке, а не по всем сразу. Даже если сделка одна, но по частям растянулась на месяцы или годы, рассматривайте ее под лупой с применением правильной редакции закона для каждого этапа.

Мы как-то стали свидетелями казусной ситуации, из которой и сами смогли сделать выводы: лучше учиться на чужих граблях. Представители банкира подали заявление об истечении срока исковой давности. На суде представитель АСВ спросил: «Вы по всем сделкам заявляете или по конкретным?», на что юрист заявил: «По всем». И это была ошибка.

АСВ раскатал юриста по всему полу, заявив: «Ну, господа, неправду вы говорите. У вас одни сделки в 13, одни в 14, одни в 17. И что же, думаете, по всем годичный срок?». Собственно, по итогу суд применил срок 3 года по всем сделкам. Пришлось ребятам отбиваться уже другими методами.

Как применять на практике

Обычно мы разбираем какой-то конкретный кейс: раскатываем прелюдию, описываем персонажей и приправляем все это нашим фирменным юмором. Сегодня мы пойдем от другого и пошагово распишем, что должно содержать заявление о пропуске срока исковой давности.

Итак, в одном деле (пока прикладывать его не будем: процесс еще в движении) летом 2019 года АСВ обратилось с заявлением о привлечении нашего клиента к субсидиарной ответственности. Причина — сделки, совершенные в период с апреля по декабрь 2014 года.

Вот что мы указываем в подобных заявлениях:

Блок 1: Материальное и процессуальное право. Поскольку суды сами между собой путаются, когда и какие нормы права применять, в заявлении мы напомнили, что в материальном праве закон обратной силы не имеет. Это значит, что нужно рассматривать каждую конкретную сделку исходя из редакции закона, действовавшей на момент совершения сделки.

В обоснование этой позиции сделали отсылки к ГК и Постановлению Пленума ВС. Не ленитесь эту часть разжевать: три тома Войны и Мира от вас никто не требует, однако четкое и ясное объяснение почему, как и что применяется может решить исход противостояния.

Блок 2: Редакции законов. Исходя из правил применения тех или иных норм, нужно указать, какие редакции закона действовали в момент совершения сделок. В нашем кейсе под период апрель — декабрь 2014 попали 2 редакции закона о банкротстве. В заявлении можно перечислить их списком или даже сделать таблицу.

Например, мы делаем вот так:

Так суду наглядно будет видно, как конкретная сделка подпадает под конкретную редакцию.

Блок 3. Почему упущен срок. Здесь нужно расписать, почему срок был упущен и сделать акцент, когда по-хорошему нужно было подавать заявление о привлечении к субсидиарке. Условно, помахать перед АСВ журавлем в небе: вот же он был, и все, момент упущен. В нашем случае клиент был признан банкротом осенью 2016 года. Соответственно, у КУ был год, чтобы обратиться с заявлением.

Выводы

Если самостоятельно не разобраться в сроках, АСВ автоматом применяет срок в 3 года исходя из ГК. В разное время законом о банкротстве были предусмотрены разные сроки исковой давности. Смотрите конкретный срок для каждой отдельной сделки. В заявлении обязательно сделайте отсылку к разнице применения норм материального и процессуального права — суды тоже люди и тоже путаются. Важно делать акцент, по каким именно сделкам вы заявляете о пропуске срока исковой давности. Если просто сказать «по всем», то вам и сделают 3 года «по всем». Если чувствуете, что эта каша вам пока не по зубам, обращайтесь к битым спецам. Наши контакты здесь.

Информация в статье актуальна на дату публикации.

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Кондратьева Екатерина

юрист "Игумнов Групп", профи по банкротствам юридических и физических лиц, специалист-схемотехник

Специализация: Индивидуальное сопровождение банкротства. Защита от субсидиарной ответственности в суде и юридическая помощь в исполнительном производстве.

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