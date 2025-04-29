От идеи до реализации: как создать план обучения сотрудников за 8 шагов

В статье рассказываем, чем поможет план обучения, и по шагам описываем, как его создать.

Единого шаблона, как должен выглядеть план обучения, нет — каждая компания сама выбирает удобную форму и содержание. В идеале в документе должны быть следующие разделы:

Повышать мотивацию сотрудников. С планом работники понимают, какие у них перспективы карьерного роста и что нужно делать, чтобы получить повышение. Персонал видит, что компания вкладывается в развитие, и у него появляется желание работать лучше.

Системно подходить к обучению. План позволяет выстроить логичную программу образовательных мероприятий, которая будет учитывать интересы бизнеса и сотрудников. Благодаря системному подходу можно создать единые стандарты обучения для всех сотрудников: от линейных до руководящих позиций. К тому же, когда есть план, обучение будет регулярным, а значит, полезным для работников и выгодным для бизнеса.

Планировать нагрузку сотрудников. С планом программу получится составить так, чтобы не перегружать персонал и не отвлекать его от работы.

Распределять ресурсы. Когда в компании заранее знают, какое обучение будет проходить, можно учесть все расходы: на ПО, технику или онлайн-курсы, зарплату тренерам, аренду помещений.

Четко ставить цели обучения. Компании важно понимать, какие навыки и компетенции нужно развивать сотрудникам, чтобы они соответствовали целям бизнеса. Например, улучшить качество обслуживания, вывести на рынок новый продукт или увеличить объем продаж. Так получится проводить только те курсы, которые реально нужны сотрудникам, и не тратить бюджет на бесполезное обучение.

План обучения — это стратегический инструмент, который показывает, чему и как будут учиться сотрудники и в течение какого времени они должны овладеть знаниями. С его помощью можно организовать процесс так, чтобы развитие сотрудников было измеримым и эффективным, интересно работникам и соответствовало целям компании.

Как составить план обучения сотрудников

Чтобы обучение не было пустой тратой денег и времени, а приносило результаты, важно продумать каждый этап. Можно действовать по такому алгоритму.

Шаг 0. Выясните потребности в обучении

Перед тем как приступать к планированию обучения персонала, убедитесь, что оно нужно компании. Чтобы определить потребности: Проанализируйте цели бизнеса и выясните, какие будут в приоритете на ближайшие полгода-год. Например, это может быть выход на новые рынки, внедрение другого ПО, увеличение продаж.

Узнайте мнение персонала, чтобы понять, какие навыки они хотят развивать. Например, в компании стало больше зарубежных клиентов, и сотрудникам нужно улучшить английский. Собрать информацию можно с помощью опросов и интервью.

Шаг 1. Определите цели обучения

Чтобы их правильно сформулировать, важно понять, какие цели стоят перед компанией и как онлайн-курсы или тренинги помогут достичь желаемого. Цели не должны копировать друг друга, потому что само по себе обучение не может гарантировать изменение бизнес-показателей. Например, компания планирует за год увеличить объем продаж на 20% — это цель бизнеса. Чтобы ее достичь, внедряют обучение для продавцов. Цель обучения в этом случае будет звучать так: в течение года провести шесть тренингов и два курса, которые помогут сотрудникам освоить техники допродаж и уверенно применять навыки на практике. Для постановки целей можно использовать методику SMART. SMART-цели помогут правильно запланировать обучение

Шаг 2. Выявите пробелы в знаниях сотрудников

Чтобы понять, что сотрудники уже умеют, а чему еще нужно научиться, проводят внутренний аудит знаний и навыков персонала. Для этого организуют тестирования, собирают обратную связь от руководителей, наблюдают, как работники справляются с обязанностями.

Шаг 3. Подберите методы и форматы обучения

Что использовать, зависит от сферы деятельности и структуры компании, текущего уровня знаний сотрудников, целей обучения. Вот какие методы и форматы можно внедрить. 1. Очное обучение подходит, когда важно на практике отрабатывать навыки и сразу применять полученные знания: Тренинги. Это практическое обучение, которое направлено на развитие конкретных навыков и компетенций. Участники не просто слушают материал, а активно участвуют в упражнениях и ролевых играх, отрабатывают реальные ситуации в безопасной среде. Такой формат подходит сотрудникам, которые много общаются с людьми: руководителям среднего звена, продавцам, специалистам службы поддержки.

Наставничество. Суть метода в том, что опытный сотрудник делится знаниями с новичками. Метод подходит для сфер, где наставник может «на пальцах» объяснить, как и что делать, и направить новичка. Например, обучить стажера-продавца работать с кассой и CRM. Или продемонстрировать, как отвечать на звонки клиентов.

Развитие на рабочем месте. Предполагает, что сотрудник применяет полученные знания и совершенствует навыки, когда выполняет обязанности. Например, после тренинга по допродажам менеджер использует новые приемы в общении с клиентами. Развитие на рабочем месте — универсальный метод и подходит для всех профессий и категорий сотрудников. 2. Дистанционный формат подходит и для практического, и для теоретического обучения: SCORM-курсы. Это электронные учебные материалы, которые содержат текстовый и мультимедийный контент, интерактивные элементы, тесты и задания, навигацию. Такие курсы можно загрузить в любую систему дистанционного обучения и назначать их сотрудникам. Работники смогут изучать программу в любое время и с любого устройства.

Вебинары. На онлайн-занятиях сотрудники изучают теорию по лекциям и презентациям спикера, а затем обсуждают услышанное, выполняют упражнения. Вебинар можно сделать и полностью практическим. Например, предложить продавцам разобрать кейс о работе с конфликтным клиентом.

Диалоговые тренажеры. Тренажеры используют, чтобы отрабатывать поведение в сложных или стрессовых ситуациях, но в контролируемой среде. Инструмент пригодится в обучении сотрудников, которые взаимодействуют с клиентами: продавцов, кассиров, специалистов поддержки, администраторов. В тренажере сотрудник отрабатывает действия в реальных ситуациях, не боясь ошибиться Например, в компании Ralf Ringer задумались об обучении продавцов-консультантов. Очный формат не подходил: магазины расположены по всей стране, собрать всех сотрудников вместе тоже невозможно. Поэтому руководство решило внедрить онлайн-обучение. В план включили курсы для разных категорий продавцов: новичков, директоров магазинов. Также для всех сотрудников добавили программы по ассортименту. Благодаря онлайн-формату компании удается эффективнее управлять розницей: быстро обновлять знания сотрудников, легко адаптировать персонал и снизить текучесть. Еще по теме: «Что такое SCORM и как создать SCORM-курс с iSpring Suite».

Шаг 4. Выберите инструменты для обучения сотрудников

От того, насколько сотрудникам будет удобно учиться, а разработчикам составлять курсы, зависит эффективность обучения. Программы можно создавать в печатном или электронном виде. Чтобы упростить процесс, используют LMS, например iSpring Learn. Это система управления обучением, в которой можно размещать курсы, назначать их персоналу, анализировать результаты. Благодаря LMS сотрудники могут проходить обучение в удобное время с компьютера, планшета или смартфона. Вот основные возможности LMS: Загружать готовые курсы в формате SCORM.

Создавать лонгриды — обучающие статьи, в которые можно добавлять аудио-, фото- и видеоматериалы.

Разрабатывать траектории в соответствии с индивидуальными планами обучения работников.

Управлять пользователями — добавлять сотрудников, назначать роли, создавать группы работников по отделам или филиалам.

Тестировать сотрудников.

Анализировать статистику — успеваемость сотрудников по отдельным материалам, отделам или типам заданий. Еще по теме: «Как эффективно организовать удаленное обучение для сотрудников». Курсы и тесты можно создавать в конструкторе iSpring Suite, который работает как надстройка над PowerPoint. Здесь получится: Собирать электронные курсы из презентаций — в iSpring Suite есть более 200 шаблонов, а еще можно создавать материалы с нуля, используя конструктор персонажей.

Разрабатывать тесты и интерактивные задания — доступно 14 типов вопросов для тестов, можно настроить случайную выборку вопросов, ограничить число попыток.

Создавать диалоговые тренажеры — с разными сценариями ветвления, озвучкой, подходящими фонами и персонажами.

Записывать скринкасты и видеоуроки — с заставками, визуальными подсказками и плавными переходами между кадрами. LMS iSpring Learn и конструктор курсов iSpring Suite можно протестировать бесплатно — в течение 14 дней пользователям доступна пробная версия.

Шаг 5. Определите сроки обучения

План обучения сотрудников обычно разрабатывают на срок от 3 месяцев до года — зависит от целей бизнеса. Прописывайте реальные сроки — в соответствии с выбранными темами и форматами. Например, тренинги редко идут дольше 2–3 дней, а вот чтобы новичку пройти электронный курс по основам продаж, нужно не меньше двух недель.

Шаг 6. Сформулируйте критерии эффективности обучения

Уже на этапе плана важно понимать, как вы будете измерять успешность обучения. Для этого можно использовать абсолютные и относительные показатели: Абсолютные — демонстрируют количество изученных материалов, сколько человек прошло курсы или успешно сдало итоговую аттестацию. В iSpring Learn эта информация доступна в разделе «Статистика».

Относительные — показывают, как изменился уровень знаний и навыков сотрудников. Например, насколько быстрее сотрудники стали справляться с задачами или меньше ошибаться, сколько человек получило повышение. Еще по теме: «Обзор 10 систем тестирования и оценки персонала».

Шаг 7. Просчитайте бюджет на обучение

Затраты можно разделить на две группы: Прямые — непосредственно связаны с учебным процессом: стоимость готовых курсов, гонорар тренеров, покупка методических пособий.

Сопутствующие — все, что косвенно необходимо для обучения: аренда помещения для тренинга, трансфер и кейтеринг для сотрудников, оплата LMS.

Шаг 8. Защитите план развития и обучения персонала перед руководством