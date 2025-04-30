Неформальный разговор: что такое performance review и как его провести

Что такое performance review и зачем это нужно

Performance review — это инструмент, с помощью которого оценивают результаты работы сотрудника. Обычно метод используют, чтобы подвести итоги работы по проекту, после испытательного срока или перед тем, как составить индивидуальный план развития специалиста.

Performance review проходит как встреча сотрудника и его прямого руководителя. Иногда к ним может присоединиться HR-специалист. По итогам беседы сотрудник получает конструктивную обратную связь от руководителя и ставит цели на следующий период.

Иногда performance review путают с методом «Оценка 180 градусов»: и там и там сотрудника оценивает руководитель и он сам. Но у этих инструментов есть различие.

При «Оценке 180 градусов» выявляют soft skills, общие навыки и компетенции сотрудника, без привязки к конкретным целям. Задача performance review — оценить прогресс и достижения сотрудника в соответствии с KPI и OKR, которые перед ним стояли.

Если performance review проводить регулярно и не для галочки, этот инструмент будет полезен и компании, и сотрудникам. Вот его основные преимущества.

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