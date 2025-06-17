Анкетирование сотрудников: инструменты, которые помогут узнать все о своей команде

Зачем компании анкетирование сотрудников

Анкетирование помогает принимать бизнес-решения на основе данных, а не догадок.

Оценить ESI — уровень удовлетворенности команды. Узнайте, комфортно ли сотрудникам в компании: нравятся ли им условия, нагрузка и вознаграждение. Например, если многие участники команды отмечают повышенную нагрузку, можно скорректировать процессы, пока это не вызвало резкого сокращения штата.

Оценить вовлеченность персонала. Мотивированные сотрудники работают продуктивнее и реже увольняются. Анкеты покажут, чувствуют ли они связь с компанией, разделяют ли ее ценности, гордятся ли тем, чем занимаются. А еще готовы ли они рекомендовать организацию в качестве работодателя.

Оценить вовлеченность можно с помощью следующих вопросов:

Как вы считаете, заботится ли работодатель, чтобы вам было комфортно работать?

Учитывают ли вашу точку зрения, когда принимают решения, которые касаются вашей работы?

Есть ли у вас возможности для роста и развития в профессиональном плане?

Определить, какой климат и культура в команде. Плохие отношения в коллективе негативно влияют на результат работы. Например, если сотрудников не устраивает поведение руководителя или коллег, продуктивность снижается.

Анонимные опросы помогают выявить скрытые конфликты, токсичность в команде, разобщенность участников. Для этого подойдут такие вопросы:

Чувствуете ли вы поддержку со стороны коллег?

Как бы вы описали атмосферу в команде?

Сталкивались ли вы с неуважительным отношением в коллективе?

Насколько руководитель способствует созданию комфортной рабочей среды?

Выявить проблемы и зоны роста. Сотрудники замечают в бизнес-процессах узкие места, о которых руководство может не догадываться: например, излишняя бюрократия, нехватка ресурсов и инструментов, недостаток знаний и квалификации в команде.

Анкетирование позволяет узнать, что именно в компании можно улучшить. Задайте сотрудникам вопросы:

Какие процессы в вашей работе кажутся вам излишне сложными или бюрократизированными?

Хватает ли вам инструментов и ресурсов для эффективного выполнения задач?

В каких областях вам недостаточно знаний?

Что больше всего мешает продуктивности?

Какое одно изменение в рабочих процессах значительно облегчило бы вашу работу?