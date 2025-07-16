Лучшие платформы для адаптации персонала: топ-6 решений

Чтобы оптимизировать ресурсы, в компаниях внедряют программы адаптации сотрудников. Получить лучший результат и сократить время онбординга помогают технологичные решения — например, специальные платформы.

Многие компании сталкиваются с высокой текучестью персонала на этапе испытательного срока. В результате бизнесу приходится тратить деньги на новый наем, а опытные специалисты отвлекаются на постоянное обучение новичков.

Систематизировать и масштабировать процесс адаптации. Если в компании есть филиалы, с помощью платформы получится сделать процедуру стандартной для всех подразделений. В организациях с распределенными командами специальная онлайн-программа — единственный вариант организовать и контролировать процесс адаптации новичков.

Снизить текучесть персонала. Благодаря платформе у каждого новичка есть поддержка на старте. Это делает процесс адаптации спокойным: сотрудники понимают, что компания о них не забывает, и полноценно погружаются в новые задачи. В результате сокращается число увольнений во время или после испытательного срока.

Сократить сроки адаптации сотрудников. Когда у новичка есть вся информация и она доступна в любое время, он быстрее осваивает должностные обязанности и начинает приносить ценность компании.

Чтобы разгрузить наставников и руководителей и упростить онбординг, в компаниях используют платформы для адаптации сотрудников. Это программы или сервисы, с помощью которых автоматизируют многие процессы. Например, на платформу можно загрузить чек-листы, инструкции, планы обучения. Сервис будет напоминать новичку о важных этапах, отслеживать прогресс, а сотруднику не придется отвлекать руководителя или HR-специалиста типовыми вопросами. Еще платформы помогут:

Но если компания активно растет и нанимает много сотрудников, проводить адаптацию «вручную» становится сложнее. Например, наставникам приходится несколько раз рассказывать одно и то же каждому новичку. А при высокой текучести у опытных сотрудников просто не остается времени решать свои задачи. В результате стажерам уделяют недостаточно внимания, снижается эффективность работы компании.

От качества адаптации зависит, насколько быстро новичок выйдет на «полную мощность» и как долго он проработает в компании. Чтобы упростить задачи HR-специалистам и стажерам, в компаниях организуют систему наставничества или баддинга, проводит тренинги, дают регулярную обратную связь.

Тарифы. Нужно понимать, от чего зависит стоимость: количества сотрудников в компании, набора функций или других параметров. Так вы не будете платить за лишних пользователей или сервисы, которые вам не нужны. Хорошо, если у платформы есть тестовый период.

Техподдержка. Специалисты платформы должны помочь с настройкой и запуском системы, быть на связи, чтобы оперативно отвечать на вопросы пользователей.

Интеграция с другими сервисами. Нужна, чтобы сделать платформу более гибким инструментом, который удобно использовать и новичкам, и HR-специалистам, и руководителям. При выборе убедитесь, что программу можно связать с сервисами для видеосвязи, кадровыми системами, CRM.

Возможности для аналитики. Чтобы HR-специалисты понимали, как идет адаптация, и могли внести коррективы, на платформе должен быть раздел со статистикой и отчетами.

Коммуникация. Важно, чтобы новички могли оставлять обратную связь о материалах, которые они изучают, задавать вопросы наставнику и получать на них ответы прямо на платформе. Хорошо, если в сервисе можно создавать опросы, сделать индивидуальные или групповые чаты.

Мобильность. Не у всех сотрудников есть возможность изучать материалы за ноутбуком или ПК. Хорошо, если у платформы есть мобильное приложение. А если нет, то убедитесь, что веб-версия адаптирована для смартфонов и планшетов. Так новички смогут входить в должность и общаться с наставником или руководителем в любое время.

При выборе платформы узнайте, можно ли настроить сервис под себя: загружать разные форматы файлов, разрабатывать тесты, публиковать новости, оформить в корпоративном стиле.

Гибкость настроек. У каждой компании свои особенности процесса адаптации. Например, в «Модульбанке» было важно, чтобы новички на старте погрузились в бизнес и детально изучили информацию о банке. Для этого в программу адаптации включили презентации, видео и статьи, разработали интерактивный квест. А в сети магазинов «Эконика» стремились разгрузить наставников, поэтому запустили электронные курсы .

На рынке представлены десятки программ, и может быть сложно выбрать подходящую. Чтобы найти то, что действительно поможет упростить процесс, учитывайте следующие критерии.

Обзор российских платформ для адаптации персонала

Мы изучили шесть сервисов для адаптации персонала. Выбрали отечественные, потому что их можно оплатить любым способом и они не уйдут с рынка из-за санкций.

1. iSpring Learn

Это система дистанционного обучения, в которой HR-менеджеры могут загружать готовые электронные курсы и создавать с нуля новые, а сотрудники — учиться по назначенным им траекториям. iSpring Learn подходит и для регулярного развития персонала, и для организации адаптации новичков. У iSpring Learn понятный интерфейс, поэтому на платформе удобно и HR-специалистам, и новым сотрудникам Гибкость настроек. iSpring Learn поддерживает все версии формата SCORM, поэтому на платформу можно добавлять электронные курсы, созданные в любых программах. Кроме этого, в LMS получится загрузить видеоуроки и аудиозаписи, презентации, документы в форматах PDF, XLS, DOC. Пространство для файлов не ограничено: используйте столько места, сколько нужно для работы. Создавать учебные материалы можно прямо в iSpring Learn. Например, сделать интерактивный лонгрид, чтобы рассказать об истории компании. В такую статью получится добавить изображения, инфографику и видео и сразу назначить обучение новичкам. А чтобы проверить, как стажеры усвоили материал, разработайте тест и добавьте его в статью. Если планируете делать курсы по адаптации более наглядными и интерактивными, используйте конструктор iSpring Suite. Он работает как надстройка над PowerPoint, поэтому можно создавать учебные программы в редакторе презентаций и добавлять инструменты iSpring Suite. Например, сделать диалоговый тренажер для менеджеров-новичков, развернутое тестирование для начинающего руководителя или добавить интерактивные шаблоны для продавцов-стажеров. В iSpring Learn можно создавать индивидуальные пошаговые планы развития сотрудников. Например, составить список задач для новичка, назначить куратора или наставника и отслеживать прогресс. Руководитель будет видеть, как идет процесс адаптации, и сможет объективно оценить успехи стажера в конце испытательного срока. Любой план можно превратить в шаблон и использовать в разных подразделениях компании. Так руководителям не придется отвлекать HR-специалистов или менеджеров по обучению типовыми вопросами по адаптации. Мобильность. Веб-версия iSpring Learn адаптирована для смартфонов и планшетов, поэтому стажеры смогут проходить адаптацию с любых устройств в удобное время. Кроме того, есть мобильное приложение. В нем можно учиться даже офлайн: после подключения интернета все данные синхронизируются.

Коммуникация. На платформе есть разделы «Отзывы» и «Вопросы и ответы». Здесь новички могут оставить обратную связь о качестве и пользе учебных программ. Чтобы оценить моральное состояние команды, используйте пульс-опросы. Это короткие анкеты, которые сотрудники заполняют раз в неделю. Инструменты помогают HR-специалисту, менеджеру по обучению или руководителю быть в курсе настроений новичков и помогать проходить адаптацию комфортно.

Возможности для аналитики. В iSpring Learn есть раздел «Отчеты». Здесь можно анализировать, как стажеры справляются с обучением, каких успехов достигают, с чем возникают сложности. Статистику удобно систематизировать: по конкретному сотруднику, отделу или филиалу компании. На платформе отображается информация о прогрессе и успехе стажёров Интеграция с другими сервисами. Платформу можно связать с кадровыми системами, корпоративным порталом, CRM, которые используют в вашей компании. Кроме того, доступны интеграции с сервисами для видеосвязи и сервисами по подбору персонала.

Техподдержка. Специалисты iSpring на связи 24/7 и обрабатывают большинство обращений в течение двух часов. Связаться с поддержкой можно по телефону, электронной почте или заполнив форму на сайте.

Тарифы. Стоимость платформы зависит от количества пользователей и выбранного пакета услуг. Например, для компании с 25 сотрудниками iSpring Learn будет стоить 53 100 рублей в год. Протестировать все функции платформы можно бесплатно в течение 14 дней. Надежная платформа для корпоративного онлайн-обучения Проверенные временем решения для любой отрасли и сценария обучения Попробовать

2. «МояКоманда»

HR-платформа, которая включает больше 10 решений: от автоматизации процесса подбора и адаптации сотрудников до геймификации обучения и увольнения персонала. Сервис «МояКоманда» входит в реестр российского ПО, а серверы размещены на территории страны. «МояКоманда» — это HR-платформа, которая позволяет автоматизировать большинство кадровых процессов Гибкость настроек. Все инструменты платформы доступны на панели настроек. Например, в разделе «Моя компания» можно создать оргструктуру организации или команд, добавлять сотрудников, разместить подробную информацию об истории, миссии, ценностях компании. А чтобы разработать программу адаптации, пригодятся инструменты «Онбординг-программы», «Адаптационные задачи» или «Учет и выдача имущества». Для каждого отдела или должности можно создавать собственные треки: с цепочкой задач, материалами для изучения и сроками прохождения адаптации. На платформу получится загрузить: ссылки на видео из YouTube, RUTUBE, Google Диска или VK Видео;

ссылки на Google Документы и сайты, сделанные на Tilda;

файлы в формате SCORM — их используют для создания электронных курсов. В редакторе курсов можно сделать тест, добавить текстовый урок или создать задание для стажёров Мобильность. У платформы «МояКоманда» есть мобильное приложение. HR-специалисты и руководители смогут управлять задачами, отслеживать статусы или назначать курсы, а сотрудникам будет удобно проходить адаптацию в удобное время.

Коммуникация. Чтобы организовать общение между всеми членами команды, используйте «Корпоративный портал». Это единое пространство, где новички и опытные сотрудники могут делиться новостями, получать обратную связь от наставников и коллег, общаться в мессенджере. Читайте также: «Наставничество на максимуме: 7 способов ускорить обучение». Возможности для аналитики. На платформе есть инструмент «Отчеты». Например, здесь можно просмотреть сводную информацию о сотрудниках, которые проходят онбординг, отследить текучесть персонала, увидеть, какие курсы и тренинги прошел каждый новичок. В системе — более 40 видов отчётов: об эффективности сотрудников, динамике и качестве обучения, карьерным изменениям Интеграция с другими сервисами. Платформу «МояКоманда» можно интегрировать с календарями, сайтами для поиска сотрудников, 1С:ЗУП, Битрикс24.

Техподдержка. Связаться со специалистами платформы можно по телефону, в чате на сайте или через бота в Telegram.

Тарифы. Стоимость платформы зависит от количества сотрудников в компании. Например, если в команде 50 человек, сервис обойдется в 7225 рублей в месяц при оплате за год. За 300 сотрудников нужно заплатить от 43 350 рублей в месяц. В стоимость входят основные модули платформы, работа персонального менеджера, техподдержка и все обновления. Возможности сервиса можно протестировать: на 14 дней доступна бесплатная версия. Читайте также: «Программа адаптации сотрудников: 5 этапов „включения“ новичка в работу».

3. HRBOX

HR-платформа работает как конструктор и позволяет автоматизировать процессы управления персоналом. Сейчас в HRBOX девять модулей — например, «Адаптация новичков», «Система обучения», «Обратная связь», «Геймификация и вовлечение». Можно приобрести все или выбрать те, что необходимы в первую очередь. В модуле «Адаптация новичков» можно разместить информацию о компании, полезные материалы о продуктах и обязанностях Гибкость настроек. Модуль «Адаптация новичков» — это микс корпоративного портала и системы дистанционного обучения. Здесь можно создать базу знаний для стажеров и индивидуальные треки для адаптации разных групп сотрудников. Собирать статьи и программы удобно в простом конструкторе. Платформу можно оформить в фирменном стиле компании: добавить логотип, изменить цвета в соответствии с брендбуком. Мобильность. Веб-версия HRBOX адаптирована для смартфонов и планшетов, а еще у платформы есть мобильное приложение. Так новички смогут проходить программы адаптации в удобное время.

Коммуникация. Чтобы понимать, как новички адаптируются, нужно регулярно собирать обратную связь. Для этого пригодится одноименный модуль платформы HRBOX. Здесь есть конструктор, чтобы создавать разные типы опросов и оценивать уровень удовлетворенности персонала. Еще можно собирать идеи сотрудников и проводить пульс-опросы. Все результаты обратной связи сохраняются на платформе: их можно анализировать и сравнивать данные на разных этапах. А чтобы руководители и наставники тоже были в курсе процесса адаптации, можно открывать им доступ к информации по обратной связи. На платформе можно анализировать обратную связь по отделам и определять уровни доступа для категорий сотрудников Возможности для аналитики. В каждом модуле предусмотрен раздел с отчетами. Например, в «Адаптации новичков» можно настроить аналитику по каждому стажеру или по группе сотрудников.

Интеграция с другими сервисами. У HRBOX есть плагин 1С, поэтому платформу можно связать с системой 1С:ЗУП. Интеграция пригодится, чтобы автоматизировать кадровые процессы. Например, все новички попадут на платформу сразу, как только вы добавите их в 1С.

Техподдержка. Обратиться к техническим специалистам HRBOX можно по телефону или электронной почте.

Тарифы. Стоимость использования платформы зависит от количества сотрудников и модулей, которые планируете внедрять. Например, полный функционал для компании от 50 сотрудников будет стоить от 105 000 рублей в год. Протестировать платформу можно бесплатно в течение 14 дней — для этого нужно заполнить форму на сайте.

4. WikiWorks

Облачная платформа для HR-специалистов и руководителей, с помощью которой можно выстраивать процессы адаптации, обучения и мотивации сотрудников. Сейчас в WikiWorks восемь модулей, и разработчики регулярно добавляют новые. Новички могут начать знакомство с компанией с раздела «Структура» Гибкость настроек. Для организации адаптации пригодятся модули «База знаний», «Документы», «Курсы», «Тестирование». Разделы работают как текстовый редактор, поэтому на платформе получится создавать и лонгриды, и короткие обучающие статьи. В материалы можно добавлять видеофайлы или ссылки на них, изображения, презентации. Читайте также: «Методы обучения персонала в 2025 году: эффективные способы развития сотрудников». Мобильность. У платформы нет мобильного приложения, но веб-версия адаптирована для смартфонов и планшетов, так что сотрудники смогут проходить адаптацию в удобное для них время.

Коммуникация. В WikiWorks нет отдельного инструмента для общения сотрудников. Но новички, наставники, руководители и остальные специалисты могут делиться на платформе идеями. Например, предложить новый формат обучения или корпоративного мероприятия. Каждую идею есть возможность отметить лайком или прокомментировать. На платформе не получится общаться, но можно делиться идеями с коллегами и комментировать сообщения Возможности для аналитики. На платформе получится анализировать только результаты тестирований, других инструментов в WikiWorks нет.

Интеграция с другими сервисами. В WikiWorks не предусмотрена интеграция с другими платформами и системами.

Техподдержка. Проконсультироваться со специалистами сервиса можно по телефону или отправив запрос на электронную почту.

Тарифы. Всего есть три тарифа, которые различаются количеством модулей и объемом хранилища. Кроме того, на стоимость влияет число активных пользователей. Например, на тарифе «Начальный» есть все модули, кроме «Обучения сотрудников», доступен 1 Гб места под файлы, а стоимость за первых пять сотрудников — 495 рублей в месяц. Оценить возможности сервиса можно в тестовой версии — она доступна бесплатно на 14 дней.

5. Beehive

Сервис помогает компаниям упростить адаптацию новичков и оценку персонала. Beehive состоит из восьми модулей. Можно приобрести сразу всю платформу или модули по отдельности и при необходимости докупить остальные. Для пребординга и онбординга подойдет модуль «Адаптация». В модуле «Адаптация» можно создать планы онбординга для каждого новичка Гибкость настроек. На платформе HR-специалист или руководитель создает сценарные планы адаптации во встроенном конструкторе. Сюда можно добавить статьи, изображения, ссылки на видео для обучения или тесты. Готовые планы сохраняются как шаблоны, поэтому не придется создавать новые для каждого стажера. Процесс адаптации проходит в Telegram. Для этого новичку нужно авторизоваться в боте. После этого сотрудник будет получать задачи, а руководитель в режиме онлайн следить за их выполнением. Мобильность. Beehive работает онлайн, поэтому проходить адаптацию можно с ПК, смартфона или планшета. Мобильного приложения нет.

Коммуникация. В модуле «Адаптация» можно планировать встречи 1 на 1 с новым сотрудником, чтобы обсуждать его прогресс. Здесь же получится зафиксировать результаты беседы и обратную связь. На платформе доступно несколько шаблонов встреч 1 на 1 с сотрудниками Возможности для аналитики. HR-специалисты, наставники и руководители могут отслеживать прогресс адаптации по каждому сотруднику или группе новичков. Для этого на платформе реализована встроенная система BI-аналитики. Результаты можно изучать на Beehive или выгружать в Excel. На платформе можно создать цифровой профиль каждого сотрудника, где будет собрана ключевая информация о нем. Например, добавлять сюда данные опросов методом «360 градусов», сводные результаты тестов, информацию о прогрессе в обучении и развитии. Интеграция с другими сервисами. Модуль адаптации можно интегрировать с 1С:ЗУП, системами подбора сотрудников. В разработке — связь с продуктами iSpring и таск-трекерами.

Техподдержка. Связаться с поддержкой можно по телефону, в чате на сайте или отправив запрос на электронную почту.

Тарифы. Чтобы узнать, сколько стоит один модуль или вся платформа, нужно оставить заявку на сайте. Здесь же можно получить доступ к бесплатной 14-дневной версии Beehive.

6. K-Team