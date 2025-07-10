Внедряем цикл Колба в корпоративное обучение: подробная инструкция

Как внедрить цикл Колба в обучение сотрудников

Шаг 1: продиагностируйте текущую модель обучения

Недостаток экспериментирования — в курсах есть теория, возможность получить или вспомнить конкретный опыт, но мало тренировки в реальных ситуациях.

Когда ответите на вопросы чек-листа, будет понятно, какие этапы реализованы, а какие предстоит внедрить, что нужно доработать. В зависимости от специфики компании в системе обучения могут быть и «слабые звенья»:

Чтобы упростить задачу, составьте чек-лист с вопросами по каждому этапу цикла Колба. Например, можно использовать такие:

Если выстраиваете обучение в компании с нуля, сразу разрабатывайте программы с учетом этапов цикла Колба. В ситуации, когда нужно перестроить существующую систему , сначала проанализируйте текущие курсы. Это поможет понять, насколько материалы соответствуют методике Колба, увидеть сильные и слабые стороны программы обучения, определить приоритеты по внедрению изменений.

Шаг 2: адаптируйте модель Колба под ваше обучение

Например, можно организовать обучение в iSpring Learn . Это LMS, в которой получится создавать электронные курсы, загружать любые учебные материалы, тестировать сотрудников. Система автоматически назначает персоналу обучение, собирает результаты проверок и формирует отчеты. iSpring Learn работает онлайн, а еще есть мобильное приложение. Так курсы смогут проходить все сотрудники, вне зависимости от их места работы.

При адаптации методики под систему обучения учитывайте ресурсы компании . Если бюджет ограничен, а процессы надо масштабировать, используйте цифровые инструменты.

Важно не слепо копировать методику, а соотносить ее с целями обучения и особенностями бизнеса . Например, если на предприятии изучают правила техники безопасности при работе с оборудованием, необязательно вводить этап активного эксперимента. Но при этом можно усилить конкретный опыт — через симуляторы или ролевые игры. В качестве рефлексивного наблюдения стоит анализировать реальные случаи нарушений техники безопасности и их последствия.

Шаг 3: внедрите модель Колба в учебные материалы

Когда у вас будет структура обучения, выстроенная в соответствии с циклом Колба, переходите к учебным материалам. Если планируете дорабатывать существующие курсы, проанализируйте их и добавьте недостающие форматы.

Например, чтобы обучать сотрудников навыкам переговоров, добавьте в курс диалоговый тренажер с разветвленным сценарием. В нем сотрудники будут взаимодействовать с персонажами, принимать решения и сразу видеть последствия своих действий. Такой можно сделать в конструкторе курсов iSpring Suite. Он работает как надстройка для PowerPoint — разработать тренажер получится прямо в редакторе презентаций. Чтобы сделать ситуации максимально реальными, оформите слайды в корпоративном стиле, а в качестве фонов добавьте фото ваших магазинов или офисов.

В компании Zarina использовали iSpring Suite, чтобы разработать диалоговые тренажеры для продавцов

Если создаете программы с нуля, помните, что этапы цикла Колба должны не резко сменять друг друга, а плавно вытекать один из другого.

На этапе конкретного опыта ключевая задача — погрузить сотрудников в ситуации, которые максимально приближены к реальности. Так они смогут прочувствовать проблему и применить имеющиеся знания и опыт. В качестве инструментов можно использовать диалоговый тренажер или опрос с открытыми вопросами, в котором сотрудник сможет развернуто описать свой опыт. Такой можно создать в iSpring Suite.

Чтобы сотрудники отвечали развернуто, в тестах или опросах подробно описывайте ситуацию и задавайте открытые вопросы

Когда сотрудник столкнулся с новыми обстоятельствами или вспомнил прошлый опыт, ему важно проанализировать свои действия и эмоции. Для этапа рефлексивного наблюдения лучше подходит беседа. Наставник сможет задать наводящие вопросы, которые помогут сотруднику проанализировать свой опыт.

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Если нет возможности побеседовать лично, можно организовать онлайн-встречу через iSpring Learn: у сервиса есть интеграция с Zoom. А чтобы сотрудник не забыл, добавьте мероприятие в календарь на платформе. Во время беседы включите запись и потом отправьте ее стажеру, чтобы он смог еще раз проанализировать ситуацию и свои действия.

Добавьте встречу в календарь iSpring Learn, и сотрудник получит приглашение

Когда специалист понимает, что он делал не так, он осознает и важность обучения. Именно поэтому на этапе абстрактной концептуализации предлагайте полезные материалы, чтобы работники изучили необходимую теорию. Для этого можно создать электронный курс в iSpring Suite или обучающую статью в iSpring Learn. Еще один вариант — собрать электронные книги, загрузить их в LMS и «выдавать» сотрудникам.

Книги, собранные в iSpring Suite, адаптируются под размеры экрана, поэтому их можно читать с любого устройства

Когда сотрудник осмыслил свой опыт и изучил теорию, важно дать ему возможность попрактиковаться. Для этапа активного экспериментирования разработайте кейсы, которые нужно решить сотруднику. Для этого используйте диалоговые тренажеры или ролевые игры, в которых наставник будет «трудным» клиентом.