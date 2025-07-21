Обучение для менеджеров по продажам: ключевые критерии выбора программы

Шаг 2. Определите цели обучения

Чтобы обучение менеджеров по продажам принесло пользу компании, важно сопоставить цели с ключевыми показателями эффективности (KPI). Для этого подходит метод SMART. Каждая цель должна быть:

Specific (конкретной).

Measurable (измеримой).

Achievable (достижимой).

Relevant (релевантной).

Time-bound (ограниченной по времени).

Важно, чтобы цель была связана не только с бизнес-результатами, но и с конкретными навыками сотрудника, которые нужно развить.

Навык Цель обучения Техники продаж Увеличить конверсию из лида в сделку на 15% за 2 месяца Работа с CRM-системой Достичь 95% полноты и актуальности клиентской базы в CRM за 30 дней Знание продукта/услуги Достичь 90% точности по результатам теста на знание продукта за 2 недели Коммуникабельность Увеличить оценку со стороны клиентов до 4,7 из 5 за полгода Работа в команде Сократить время на внутренние согласования сделок на 20% за 3 месяца

Чтобы разделить процесс обучения на небольшие результативные отрезки, дробите большие цели и навыки на более мелкие. Так проще поддерживать мотивацию менеджера: человек совершенствует конкретные умения, а затем приступает к следующему этапу. Например, навык техники продаж можно декомпозировать:

Умение задавать открытые вопросы.

Работа с возражением «дорого».

Формулирование четкого призыва к действию.

Эмоциональная устойчивость.

Тогда цель по увеличению конверсии тоже разделится на несколько подцелей:

Навык Цель обучения Техники продаж ⬇ Увеличить конверсию из лида в сделку на 15% за 2 месяца ⬇ Умение задавать открытые вопросы Повысить долю звонков, в которых менеджер задал не менее 3 открытых вопросов, с 30 до 90% за 2 недели Работа с возражением «дорого» Сократить количество отказов по цене с 40 до 25% за 4 недели Формулирование четкого призыва к действию Увеличить % назначенных встреч после первого контакта с 40 до 50% за 3 недели Эмоциональная устойчивость Снизить число прерванных диалогов из-за возражений с 30 до 15% за 6 недель

Важно отличать истинные и ложные цели обучения. Формально цель может соответствовать критериям SMART, но не подходить конкретной компании. Например, цель «Научить работе в CRM» будет ложной, если менеджеры умеют заполнять карточки, но не видят в этом смысла или перегружены ручной работой. Тогда обучение не поможет — сначала нужно пересмотреть процессы или автоматизировать рутину.

Есть два критерия, которые помогают распознать ложные цели:

Цель не решает текущую проблему в продажах. SMART-цель «Увеличить долю допродаж с 15 до 25% за два месяца» кажется хорошей. Но если менеджеры не могут закрыть даже первую сделку, это не приоритет. Цель преждевременная, поэтому ложная. Истинная цель в этой ситуации может звучать так: «Увеличить конверсию из лида в сделку на 15% за два месяца».

Как распознать. Ответьте на вопрос «Уйдет ли проблема, если цель будет достигнута?».

Достижение цели невозможно проверить. Пример ложной SMART-цели: «Сократить количество возражений „дорого“ на этапе звонка с 50 до 25% за один месяц». Если не ведется запись и расшифровка звонков, нельзя узнать, сколько раз звучало возражение и как с ним работали. Даже если цель разумная, без данных не получится отследить ее достижение.

Как распознать. Ответьте на вопрос «Как по работе менеджера поймем, что цель достигнута? Как это должно отразиться на KPI?».