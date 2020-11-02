Новый порядок заполнения больничных листов с 14 декабря 2020 года

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в порядок выдачи и оформления листов нетрудоспособности. Ранее уже были даны рекомендации по заполнению и расчёту больничных листов в постановлениях Правительства РФ № 294 от 18.03.2020 и № 402 от 01.04.2020. Но при всём при этом исходный приказ Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н «Об утверждении Порядка выдачи листков нетрудоспособности» не менялся, несмотря на то, что в его содержании не было ни слова о возможных изменениях с учетом пандемии, а также не упоминалось о возможности оформления электронного больничного листа.

Это несоответствие устранили в Порядке № 925н, который был утвержден Приказом Минздрава России от 01.09.2020. Он вступит в силу через три месяца после его официальной публикации, а именно с 14 декабря 2020 года.

В новом порядке прописано, что больничный лист можно оформлять двумя способами: в электронном и виде и на бумажном носителе. Для каждого способа описан порядок его составления. Давайте всё-таки разберём с вами, что появилось нового. А то может и вовсе ничего не изменилось.

Что появилось нового

Увеличен круг лиц, получающих листок нетрудоспособности. Теперь получить больничный лист также имеют право:

руководители предприятий, являющиеся единственными участниками (учредителями, собственниками имущества);

лица, осуждённые и привлечённые к оплачиваемому труду.

Любая организация, имеющая лицензию на медицинскую деятельность, включая услуги по экспертизе временной нетрудоспособности, имеет право выдать лист нетрудоспособности.

Но не все работники могут выдать лист нетрудоспособности.

Схема 1. Работники, выдающие лист нетрудоспособности

Также описаны рекомендации по оформлению электронных больничных листов. В электронном больничном листе по каждому заболевшему члену семьи вместе с ФИО, родственной связью и периодом ухода, теперь нужно указывать ещё СНИЛС и код по МКБ. Данный код автоматически присваивается при создании электронного больничного. Обращаю ваше внимание, если медицинскую помощь оказали с такими заболеваниями, как туберкулез, онкология, детская онкология, дерматовенерология, психиатрия-наркология, ВИЧ-инфекция, психические расстройства и расстройства поведения, в этом случае код по МКБ не указывается (п. 45 Порядка № 925н).

Выдача больничных листов совместителям.

В новом Порядке № 925н также претерпели изменения правила оформления электронных больничных для совместителей (п. 6, 7, 8 Порядка № 925н).

Я составила таблицу, где более наглядно описала правила выдачи листа нетрудоспособности при наличии нескольких мест работы сотрудника.

Обращаю ваше внимание, что во время оформления электронного листка нетрудоспособности сведения о месте работы физического лица и типе его занятости (основное, по совместительству) медицинская организация не указывает (п. 65 Порядка № 925н).

Отличия выдачи листа нетрудоспособности по уходу за больным членом семьи.

1. Исключено положение, в котором обозначалось количество дней, на которые выдается лист нетрудоспособности по уходу за ребенком в возрасте от 7 до 15 лет.

Согласно действующим правилам лист нетрудоспособности на каждый случай болезни ребенка оформляется на срок до 15 дней (если более длительный срок лечения не был установлен врачебной комиссией) (п. 35 Порядка № 624н).

Однако п. 41 Порядка № 925н скорректировал этот срок, теперь в случае заболевания ребенка 7-15 лет, больничный лист будет выдаваться без ограничений по срокам.

Но при всем при этом оплата этого больничного будет происходить за ограниченное количество дней, не более 15 календарных дней по каждому случаю лечения ребенка и не свыше 45 календарных дней в году. Это прописано в п. 2 ст. 5 Закона № 255-ФЗ. В этот закон никаких изменений не внесли, возможно забыли, а может и нет.

2. Увеличено число календарных дней, на которые выдается лист нетрудоспособности по уходу за заболевшим членом семьи старше 15 лет.

На данный момент больничный лист по каждому случаю заболевания при лечении амбулаторно выдаётся на три дня, а если врачебная комиссия одобрит — на 7 дней (п. 35 Порядка № 624н).

В новом Порядке № 925н увеличили количество дней до 7, и при этом не нужно заключение врачебной комиссии (п. 41 Порядка № 925н).

3. Новые правила выдачи листа нетрудоспособности при одновременной болезни нескольких детей.

В настоящее время в случае, если заболевают в одно и то же время двое детей, выдаётся один больничный лист по уходу за ними. Если одновременно зафиксированы случаи болезни более двух детей, выдаётся второй больничный лист (п. 38 Порядка № 624н).

Эти правила и дальше сохранятся, но только в отношении листов нетрудоспособности на бумажном носителе. А вот если физическому лицу оформят электронный больничный лист, то он будет один независимо от количества заболевших детей (п. 44 Порядка № 925н).

4. Добавлено положение, что при нахождении одного из членов семьи в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (когда он не может взять больничный лист) другой член семьи имеет право получить лист нетрудоспособности, если заболеет другой ребенок (п. 47 Порядка № 925н).

Условия выдачи листа нетрудоспособности во время карантина

Из-за распространения коронавируса значительно претерпел изменения порядок оформления больничных при карантине. Порядком № 925н установлено, что лист нетрудоспособности выдаётся гражданам, которые должны быть временно отстранены от работы или находиться на самоизоляции в случае введения ограничительных мер (карантина) (п. 48 Порядка № 925н). Его можно получить без личного посещения врача, на удалённом приёме.

В этом случае будет оформлен электронный больничный лист. Его имеет право оформить врач (фельдшер), сведения о котором внесены в Федеральный регистр медицинских работников. В то же время медицинская организация обязана быть зарегистрирована в Федеральном реестре медицинских организаций (п. 50 Порядка № 925н).

Для оформления электронного больничного гражданину нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и, обязательно, СНИЛС. Обращаю ваше внимание, что первичный больничный может быть бумажным, а его продолжение оформлено электронным, или наоборот (п. 14 Порядка 925н).

Довольно важное изменение коснулось периода самоизоляции. Теперь работнику, который находится на самоизоляции при карантине, больничный будут открывать на весь период самоизоляции. Такой лист нетрудоспособности выдаётся врачом-инфекционистом, а в случае его отсутствия — лечащим врачом (фельдшером). Наконец-то приняли меры, чтобы лишний раз у врача не было контакта с больными.

Также надо отметить, что одному из родителей или законному представителю теперь выдают лист нетрудоспособности по уходу за ребёнком до 7 лет, если он не посещает детский сад, который закрыт по причине карантина. Такой больничный должен быть оформлен на весь период ограничительных мер. Что тоже немаловажно, так как не у всех родителей условия работы позволяют работать дистанционно.

Изменения в выдаче листа нетрудоспособности по беременности и родам

С 14 декабря 2020 года появится возможность получить такой больничный лист без личного визита врача.

Порядком № 925н увеличен перечень случаев, когда беременным женщинам оформляется лист нетрудоспособности. В настоящее время, если роды наступили в период от 22 до 30 недель беременности, больничный лист будет выдан на 156 календарных дней (п. 49 Порядка № 624н). В новом Порядке это положение не утратило силу, но добавились ещё случаи, предусматривающие выдачу листов нетрудоспособности (п. 56 Порядка № 925н):

Многоплодные роды, наступившие в период от 22 до 28 недель беременности. В этом случае больничный дадут на 194 календарных дня.

Роды, наступившие в период от 22 до 27 недель беременности — больничный дадут на 194 календарных дня, а при многоплодной беременности — на 200 календарных дней. Но это распространяется только на женщин, проживающих (работающих) в населённых пунктах, подвергшихся радиации из-за аварии на Чернобыльской АЭС (в зоне проживания с правом на отселение), а также в населённых пунктах, подвергшихся радиационному загрязнению из-за аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (п. 59 Порядка № 925н).

Пунктом 58 порядка № 925н дополнительно предусмотрено оформление больничного на всё время нетрудоспособности при рождении:

мёртвого плода;

живого плода, который не пережил первые 6 полных суток (168 часов).

Теперь о хорошем. В новом порядке предусмотрели выдачу больничного листа при рождении живого ребенка на сроке беременности менее 22 недель, если малыш пережил самые сложные первые 6 суток (168 часов). Больничный лист дадут на 156 календарных дней.

На что обратить внимание работодателю при заполнении больничного листа

Если сотрудник принёс вам квиток с данными электронного больничного, то вам необходимо найти информацию о таком листе нетрудоспособности в информационной системе «Соцстрах» по номеру СНИЛС своего работника и представленному им номеру больничного (п. 72 Порядка № 925н). Взаимодействие с ФСС при обмене электронными больничными действует с 1 июля 2017 года. Правда это до сих пор не описано в порядке выдачи листов нетрудоспособности.

Что касается заполнения работодателями бумажных больничных, то правила такого заполнения в новом Порядке № 925н почти во всём дублируют положения действующего Порядка № 624н.

Есть лишь пара уточнений.

В случае, если оплату пособия по нетрудоспособности или по беременности и родам сотруднику производит напрямую ФСС, работодателю не надо заполнять строки (поля) «за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации» и «ИТОГО начислено» (п. 73 Порядка № 925н); Предприятие обязано хранить расчёты пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Эти сведения подписываются:

собственноручной подписью главного бухгалтера или руководителя организации, если он возложил на себя обязанности главного бухгалтера для больничного, который был выдан на бумажном носителе;

усиленной квалифицированной электронной подписью для электронного больничного (п. 75 Порядка № 925н).

Как исправлять ошибки в больничном

В случае наличия ошибок в больничном листе, он считается испорченным и вместо него оформляется дубликат (п. 56 Порядка № 624н). В новом Порядке № 925н рассмотрели несколько случаев выдачи дубликата (п. 63 Порядка № 925н).

Схема 2. Случаи выдачи дубликата

Дубликат можно оформить любым способом: хоть электронно, хоть на бумаге. Не имеет значение его первоначальный вид. Вот допустим вы потеряли бумажный больничный. Его дубликат вы можете спокойно оформить как электронный.

Рассмотрим два варианта исправления ошибки, допущенной работодателем при заполнении раздела «ЗАПОЛНЯЕТСЯ СТРАХОВАТЕЛЕМ» (п. 72 Порядка № 925н).

Вариант 1. Бумажный больничный. Вам необходимо аккуратно зачеркнуть ошибочную запись, внести корректные данные на оборотной стороне и подтвердить произведённое исправление, написав «исправленному верить», поставить подпись и печать организации (при её наличии). Ни в коем случае не делайте исправления с помощью корректора или аналогичного средства.

Вариант 2. Электронный больничный. Вам необходимо внести соответствующие изменения и повторно отправить лист нетрудоспособности в ФСС. При повторной отправке обязательно укажите причину внесения корректировок и подтвердите исправления усиленной квалифицированной электронной подписью.

Я рассмотрела в этой статье много изменений и новых правил. Все изменения вступят в силу с 14 декабря. Так что у вас есть время во всём разобраться и подготовиться к нововведениям.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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