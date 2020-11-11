Как избежать ошибок и штрафных санкций при составлении графика отпусков на 2021 год

Незаметно, шаг за шагом, текущий календарный год близится к своему завершению. За окнами уже царит золотая осень. А значит, у сотрудников кадровой службы начинается горячая пора. Ведь им уже сейчас необходимо запланировать порядок предоставления отпусков сотрудникам в будущем, 2021 году. Для этого, в первую очередь, нужно утвердить график отпусков работников компании, который должен составляться ежегодно. В своей статье я хочу обратить внимание читателей на те ошибки и недочёты, которые могут быть допущены при составлении этого документа.

Понятно, что не ошибается только тот, кто ничего не делает, но в случае с ошибками, допущенными в таких важных документах, цена даже небольшого недочёта может быть очень велика.

Напомню, что несоблюдение требований к порядку составления и утверждения графика отпусков может обернуться для организации и её руководителя штрафом за нарушение трудового законодательства. В соответствии с ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ этот штраф составляет для юридических лиц — от 30 000 до 50 000 рублей; для должностных лиц и ИП — от 1 000 до 5 000 рублей. Наказать за такой проступок могут в течение 1 года со дня совершения административного правонарушения, то есть с момента утверждения графика отпусков.

Не соблюдение сроков утверждения графика отпусков, установленных ч.1 ст. 123 ТК РФ, является самой распространённой ошибкой при его составлении.

График отпусков на следующий календарный год должен быть утверждён не позднее, чем за две недели до наступления нового года. Следовательно, график отпусков на следующий календарный год должен быть утвержден не позднее 17 декабря текущего года (Письмо Минтруда от 08.12.2017 N 14-2/ООГ-9399). А значит, не позднее 17 декабря 2020 года приказ об утверждении графика отпусков на 2021 год должен быть издан.

По мнению Минтруда РФ если 17 декабря выпадет на нерабочий день, то в силу п. 4 ст. 14 ТК РФ днём окончания срока утверждения считается ближайший рабочий день. Трудовой кодекс не запрещает работодателю утвердить график заранее, не дожидаясь 17 декабря.

Срок утверждения графика отпусков будет нарушен и в том случае, если сначала график отпусков был утверждён в установленные Трудовым кодексом сроки, а потом, например, из-за изменения должности у кого-то из сотрудников, был утверждён ещё раз, но уже после 17 декабря. В такой ситуации дату утверждения графика изменять не следует. Достаточно будет издать приказ «О внесении изменений в график отпусков от ХХ.12.2020».

Второй наиболее часто встречающейся и, пожалуй, самой досадной ошибкой работодателя при работе с графиком отпусков является отсутствие ознакомления работников с этим категорически важным для них кадровым документом. Так как именно графиком отпусков определяется очерёдность предоставления им оплачиваемых отпусков.

В соответствии со ст. 123 ТК РФ и работник, и работодатель обязаны чётко следовать графику отпусков. Это означает, что работник фактически должен использовать отпуск в тот период, который указан в графике, а работодатель, в свою очередь, обязан отпустить его в отпуск в означенный период. Ни одна из сторон не может отказаться в одностороннем порядке от обязательств, определённых в документе. Изменить период отпуска стороны могут, только придя к взаимному соглашению.

При несоблюдении работником очерёдности отпусков, зафиксированной в графике, он может быть привлечён к дисциплинарной ответственности. А если нарушение обязательств допустит работодатель, его, при возникновении споров, могут привлечь к административной ответственности.

Поэтому в интересах работодателя ознакомить сотрудников с графиком отпусков, утверждённым в компании на следующий календарный год, и сделать это своевременно. Бытует мнение, что для ознакомления с графиком отпусков его достаточно вывесить на всеобщее обозрение, и в этом же документе, при отсутствии возражений, работники должны поставить свои подписи. Но это не совсем так.

График отпусков обязательно подписывают работники, которые

составляют график, например, специалист отдела кадров;

которые его утверждают, как правило, это руководитель компании (он утверждает этот документ);

и согласуют — это представитель профсоюзной организации, если такая в компании имеется.

Остальные сотрудники, могут поставить свои подписи непосредственно в графике отпусков, только в том случае, если в нем предусмотрена для этого специальная графа, например, «С графиком отпусков ознакомлен».

Правильнее будет ознакомить сотрудников с утверждённым графиком отпусков, воспользовавшись ведомостью (листом) ознакомления или подписью в журнале ознакомления с локальными нормативными актами компании.

Помимо ошибок, относящихся к процедуре утверждения графика отпусков и ознакомления с ним работников, специалисты кадровой службы часто допускают ошибки непосредственно в самом документе. Эти досадные неточности, в конечном итоге, делают его недостоверным и недействительным. Вот одна из таких ошибок.

Очень часто специалисты кадровой службы в графике отпусков указывают только месяц предоставления отпуска. И действительно, в Трудовом кодексе не содержится прямого требования указывать в графике даты начала отпусков работников. Но по мнению специалистов Роструда у всех работников, включённых в график, в обязательном порядке следует указывать точные даты начала и окончания для каждого вида отпуска. В случае возникновения споров это позволит избежать претензий со стороны Государственной инспекции по труду.

Теперь допустим, что в графике отпусков вообще не указаны ни дата, ни месяц начала отпуска работника. Это уже будет являться прямым нарушением трудового законодательства, которое может повлечь наложение административного штрафа на организацию и на должностных лиц. В этом случае, оспорить позицию контролирующих органов в судебном порядке, скорее всего, не удастся (Решение Засвияжского райсуда г. Ульяновска от 10.10.2017 N 12-556/2017).

Другой распространенной ошибкой составления графика отпусков, которую регулярно допускают кадровики, является включение в график не всех сотрудников, работающих в компании по трудовым договорам.

Про каких работников зачастую «забывают» сотрудники кадровой службы, составляя график отпусков?

Как правило, это сотрудники компании, трудоустроившиеся незадолго до нового года. При этом, кадровики искренне считают, что их включать в график отпусков не нужно. Так как на 1 января года, на который составляется график, они ещё не отработали в компании 6 месяцев. Это в корне ошибочная позиция. Ведь рабочий год у таких сотрудников завершится раньше окончания следующего календарного года. А в соответствии со ст. 122 ТК РФ отпуск сотруднику работодатель обязан предоставить до истечения 12 месяцев работы в компании.

Очень часто в график отпусков не включают сотрудниц, которые собираются в декрет. Хотя, по общему правилу, отпуск по беременности и родам предоставляется только на 140 календарных дней. По окончании отпуска по беременности и родам сотрудница может выйти на работу, а не использовать отпуск по уходу за ребенком. Поэтому она вполне может успеть вернуться из декрета с правом на отпуск в том году, на который и составляется график.

В число ошибочно забытых сотрудников входят и сотрудники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Однако, в этом случае, кадровики отчасти правы, так как в график отпусков следует включать только тех из них, у которых отпуск по уходу за ребенком закончится в том году, на который составляется график отпусков.

К ним относятся и работники, имеющие право на отпуск в любое удобное для них время в соответствии со ст.123 ТК РФ. Например, работники в возрасте до 18 лет, женщины перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, супруги военнослужащих и т.п. Эти работники обязательно должны быть включены в график отпусков. А в том случае, когда по каким-либо причинам даты отпуска такой работник сообщить не может, кадровому работнику просто не следует вносить информацию в графу о планируемых датах отпуска. При этом, в примечании, желательно указать причину, по которой даты отпуска неизвестны. Например, «Является совместителем (ст. 286 ТК РФ)» или «Многодетный родитель (ст. 262.2 ТК РФ)».

И, наконец, работники, которые использовали свои отпуска полностью ещё до начала календарного года, на который составляется график. Такие работники обязательно должны быть включены в график отпусков на следующий календарный год с указанием, что ими отпуск уже был использован, а потому в 2021 году и не предусмотрен. В примечании следует отметить, что, например, отпуск за 2021 год сотрудники уже полностью использовали в 2020 году.

Самая распространенная ошибка при составлении графиков отпусков

Но, пожалуй, самой распространенной ошибкой, допускаемой специалистами кадровой службы при составлении графика отпусков, является либо разделение отпуска на части без согласия сотрудника, либо неправильное разделение отпуска на части.

На самом деле отпуск сотруднику с его согласия можно разделить на части. Об этом прямо изложено в ч. 1 ст. 125 ТК РФ. Но сделать это нужно таким образом, чтобы продолжительность хотя бы одной из частей отпуска была не меньше 14 календарных дней. А вот в какой последовательности будут предоставлены сотруднику части отпуска — значения не имеет.

Следовательно, при разделении отпуска на части согласие сотрудника является обязательным, работодатели не вправе требовать от своих подчиненных разделения их отпуска. Поэтому работодателю и работнику еще до составления графика отпусков необходимо согласовать не только сам факт разделения отпуска, но и определить продолжительность каждой из частей, не забывая, что одна из них должна длиться как минимум 14 календарных дней.

Работнику кадровой службы, ответственному за составление графика отпусков, необходимо быть предельно внимательным при отражении отпусков тем сотрудникам, которым запланировано предоставление отпуска частями. Не следует вносить записи об отпусках, если у вас нет подтверждения, что разделение отпуска на части произошло по взаимному согласию сторон. Ведь сама по себе подпись сотрудника о том, что он ознакомлен с графиком отпусков, не выражает согласия последнего с разделением ему отпуска на части, в том числе и на разделение ему отпуска именно таким образом.

Во избежание возникновения споров лучше получить от сотрудника заявление о согласии на разделение отпуска на части с указанием продолжительности и даты начала и окончания каждой из них. Или заключить с ним отдельное соглашение. Можно также дополнить график отпусков специальной графой, содержащей отметку о согласии сотрудника с разделением ему отпуска на части. Но в этом случае, как показывает практика, контролирующие органы и суды могут посчитать такое оформление соглашения недостаточным.

Дорогие мои читатели, многие из Вас подходят к составлению графика отпусков формально, думая, что график необходим исключительно для проверяющих. Да, в Трудовом кодексе он указан, как обязательный документ, который должен быть в каждой организации. Но если подойти к составлению графика отпусков с должным вниманием и при формировании учесть особенности производственного процесса и степень нагрузки на персонал в разные периоды в течение года, то он станет хорошим подспорьем для руководителя компании. Он позволит равномерно распределить нагрузку на персонал, предоставляя отпуска сотрудникам таким образом, чтобы в один прекрасный летний день компания не осталась совсем без работников.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°» Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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