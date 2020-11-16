У сотрудника обнаружили коронавирус. Как поступать работодателю?

Сначала казалось, что это ненадолго, но за окнами уже глубокая осень, а мы продолжаем жить в условиях пандемии, переживая уже вторую волну. В этих условиях руководитель любого предприятия будет стремиться организовать рабочую среду так, чтобы сохранить здоровье и жизнь каждому работнику.

Хочу сразу сказать, что законодательно никак не определено, какие действия должен предпринять работодатель, если у кого-то из сотрудников обнаружены симптомы, характерные для коронавирусной инфекции. Тем более, что в подавляющем большинстве случаев они схожи с симптомами обычной ОРВИ. К ним относятся повышенная температура, заложенность носа, боль в горле, мышечные боли, повышенная утомляемость, а также болевые ощущения или чувство сдавленности в грудной клетке, может быть потеря обоняния и вкуса.

Как в этом случае поступать, работодатель решает самостоятельно, руководствуясь в первую очередь принципом охраны здоровья каждого члена трудового коллектива и рекомендациями Роспотребнадзора, изложенными в письмах от 10.03.20 и 07.04.20.

Если у сотрудника, пришедшего на работу, обнаружены похожие симптомы, его следует отправить домой для обращения за медицинской помощью из дома, составить акт о случившемся и издать приказ о его недопуске на рабочее место.

Если симптомы заболевания сильно выражены, и состояние работника стремительно ухудшается, необходимо вызвать скорую, измерить температуру и составить акт замера температуры тела. До приезда скорой изолировать заболевшего в обособленном помещении, отдельно от других работников. Все манипуляции с заболевшим работником необходимо проводить только в медицинской маске или респираторе и перчатках.

После того, как заболевший покинет помещение, его следует проветрить и произвести влажную уборку с дезинфекцией всех поверхностей, до которых мог дотрагиваться заболевший сотрудник, в том числе и в местах общего пользования. Параллельно необходимо выявить круг коллег, с которыми заболевший сотрудник непосредственно контактировал, и отправить их на самоизоляцию еще до подтверждения у заболевшего диагноза, издав соответствующее письменное распоряжение.

Это продиктовано правилами, установленными п. 4.3.3 Методических рекомендаций МР 3.1.0170-20 «Эпидемиология и профилактика COVID-19» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 30.03.2020). Там сказано, что граждане, которые непосредственно контактировали с больными COVID-19, должны быть изолированы на срок 14 дней. Если отсутствуют эпидемиологические риски для окружающих, допускается изоляция таких лиц в домашних условиях, с организацией динамического медицинского наблюдения.

Если у заболевшего сотрудника подтвердится COVID-19, то и он сам, и те сотрудники организации, кто контактировал с ним, в течении двух недель должны соблюдать режим самоизоляции. Нахождение на самоизоляции является уважительной причиной для отсутствия таких сотрудников на работе.

А вот производить расследование факта заболевания сотрудника как несчастного случая на производстве не нужно. Заболевание вирусной инфекцией — это не несчастный случай и не нуждается в расследовании (п. 3 положения, утв. постановлением Минтруда от 24.10.2002 № 73). Также вирусная инфекция не может быть профзаболеванием, так как возбудитель инфекционного заболевания должен присутствовать в факторах на рабочем месте сотрудника. Исключение составляет лишь заболевание врачей при выполнении ими своих должностных обязанностей.

Но несмотря на рекомендации Роспотребнадзора, заболевший сотрудник может отказаться покинуть свое рабочее место и обращаться за помощью к врачу. К сожалению, в этом случае работодатель не имеет права заставить работника уйти на больничный. Все что можно сделать, это проинформировать заболевшего, что он представляет собой потенциальную угрозу для остальных членов трудового коллектива, а также членов их семей, и если он кого-то из коллег заразит, то может быть привлечен к ответственности в соответствии со ст. 236 УК РФ.

Что касается сотрудников, контактировавших с заболевшим сотрудником, то они тоже могут отказаться уйти на самоизоляцию, несмотря на то, что смогут оформить на период карантина листок нетрудоспособности.

Но почему сотрудники отказываются от, казалось бы, разумных требований со стороны работодателя? Работники, как правило, не хотят брать больничный лист, боясь потерять в зарплате.

И здесь работодателю надо подойти к ситуации нешаблонно. Ведь помимо оформления больничного, у него всегда есть возможность предложить своим сотрудникам на период изоляции перейти на удаленную работу, если это позволяет производственный процесс. Причем перейти на удаленную работу, для уменьшения потери в заработной плате, работодатель может предложить и заболевшему сотруднику, если его заболевание протекает в легкой форме. Для перехода на дистанционную работу работодателю необходимо издать соответствующий приказ и ознакомить с ним работников, а также оформить с каждым работником дополнительное соглашение к трудовому договору.

К тому же в интересах работников до конца 2020 года пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже МРОТ, рассчитанного за каждый месяц заболевания (ст. 1 104-ФЗ от 01.04.2020). При этом расчет минимального дневного пособия по больничному листу производится без учета страхового стажа. Работодатель, в свою очередь, обязан предупредить работников о том, что нельзя одновременно получить и пособие по временной нетрудоспособности, и заработную плату за удаленную работу. Это запрещено законом.

Понятно, что возможность перехода для сотрудников на период самоизоляции на дистанционную работу будет самым удобным вариантом, т.к. они продолжат выполнять свои обязанности из дома и получат зарплату в полном объеме. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Так, работая токарем, нельзя сделать детали без токарного станка, массажист не сможет сделать массаж удаленно, а грузчик вряд ли сможет выполнять погрузочно-разгрузочные работы, не выходя из дома. Таким сотрудникам, помимо оформления листка нетрудоспособности, работодатель на период их изоляции, при отсутствии возможности у них выполнять свои профессиональные и должностные обязанности удаленно, может предложить использовать часть ежегодного оплачиваемого отпуска вне графика или оформить простой.

Для оформления отпуска вне графика необходимо получить письменное заявление от сотрудника (ст. 122 ТК РФ). К тому же в соответствии с письмом Роструда от 04.08.2010 № 2286-6-1 предоставление работнику отпуска по заявлению, а не по графику отпусков не может считаться фактом, ухудшающим его положение.

В любой момент, при возникновении обстоятельств для простоя, работодатель также может объявить простой. Для этого издается приказ по организации. Приказ об объявлении простоя оформляется в свободной форме (письмо Минтруда России от 11.08.2017 № 14-2/ООГ-6529). В соответствии с ч. 2 ст. 157 ТК РФ время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

А вот отправить сотрудников на период самоизоляции в отпуск за свой счет — не самая хорошая идея.

По мнению экспертов Роструда, отпуск за свой счет работник может взять только по своей инициативе, написав собственноручно заявление с указанием причины такого отпуска. Если же на таком отпуске настаивает работодатель, работнику необходимо обратиться в трудовую инспекцию. Кроме того, по мнению Минтруда, пожаловаться на работодателя он может и в суд, и в органы прокуратуры.

В заключении хочу обратить ваше внимание на то, что все работодатели без исключения должны соблюдать санитарные нормы, и, при необходимости, изолировать сотрудников с признаками ОРВИ и положительными результатами теста на коронавирус, сводя к минимуму риск распространения инфекции в трудовом коллективе. Если сотрудник заболел COVID-19, а руководитель предприятия не предпринял никаких действий по недопущению распространения коронавирусной инфекции, бездействие руководителя может быть расценено как нарушение административного и уголовного законодательства.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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