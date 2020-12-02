Увольнение за прогул

При приёме на работу, каждый руководитель рассчитывает на ответственность и исполнительность будущего сотрудника, от которого зависит производственный процесс. В ежедневной трудовой жизни может произойти непредвиденное, в том числе ситуация, когда сотрудник не выходит на работу. Ответственный работник всегда предупредит работодателя о причине невыхода и скорее всего она будет уважительной. Но есть случаи в трудовой практике, когда сотрудник становится одним из злостных нарушителей внутреннего трудового распорядка. Не приходит на работу, не отвечает на звонки, т.е. прогуливает.

Только нужно понимать, что прогул — отсутствие на работе, а не на рабочем месте. Ведь рабочее место, это определённое место на территории организации и сотрудник может находиться на территории, но работу свою не выполнять, тогда это не считается прогулом. Например, если бухгалтер или секретарь прошел через проходную, но её нет на рабочем месте, то это не прогул, а нарушение трудовой дисциплины.

Поэтому при определении, прогуливает сотрудник или нет, важным фактором будет причина, и она должна быть уважительной.

В качестве подтверждения причины своего отсутствия работник может представить работодателю:

листок нетрудоспособности,

повестку в суд (исполнение общественных или государственных обязанностей),

справку из медицинского учреждения (сдача крови или проведение медицинского обследования),

от транспортной организации (задержка или отмена рейса).

При этом несвоевременное предоставление документов, подтверждающих факт временной нетрудоспособности, не может служить основанием для признания неуважительной причину отсутствия работника на работе и его увольнения за прогул.

В законодательстве не прописаны определённые причины, которые относятся к уважительным, поэтому работодатель рассматривает каждый случай индивидуально и результат зависит не только от причины, но и от ценности данного сотрудника, его личных характеристик и конкретной ситуации. Возможно, что при наличии прогула, определённым сотрудникам будет только выговор и замечание. Решение принимает руководитель.

Не забывайте, что прогул является дисциплинарным взысканием, которое отличается от увольнения по собственному желанию, ведь будет внесена запись в трудовую книжку. Это может отрицательно отразиться на трудовой деятельности вашего бывшего сотрудника. При оформлении такого увольнения обязательно нужно обратить внимание на законность и правильность заполнения документов и приказов. Чтобы при плановой проверке или обращении бывшего сотрудника в суд, у вас не возникло трудностей в доказательстве вины работника.

Прогулом считается:

если сотрудник самостоятельно устроил себе отпуск или отгул,

перестал выходить на работу, хотя срок трудового договора еще не истек,

уволился по собственному желанию и на период отработки в течение 2 недель, перестал выходить на работу,

молодой специалист, работающий по направлению, перестал выходить на работу, хотя срок направления еще не истек.

Но если вы отозвали сотрудника из очередного отпуска, а он отказался выходить, это не считается прогулом, так как отзыв из отпуска возможен только с согласия работника.

Прогул, опоздания и многочасовое отсутствие на рабочем месте обязательно должен зафиксировать сотрудник, отвечающий за ведение Табеля учёта рабочего времени, это также может быть мастер (бригадир).

Составляется докладная и акт об отсутствии работника, собираются подписи свидетелей (коллег). Также акт могут подписывать члены комиссии, если отсутствует сразу несколько человек. Если есть проходной контроль, то можно приложить справку о не прохождении контроля. Акт можно составить в произвольной форме, с указанием времени отсутствия, ФИО и должности работника.

Обязательно нужно ознакомить сотрудника с актом и взять с него объяснительную, в которой он укажет причину отсутствия на рабочем месте. Возможно, указанная причина окажется уважительной или настолько серьёзной, что работодатель решит не увольнять сотрудника. Но чтобы сотрудник написал эту объяснительную, его нужно встретить, вручить уведомление и взять подпись, что уведомление получено. Но ведь злостный нарушитель может и несколько дней не приходить на работу или отказаться от написания объяснительной. Тогда уведомление нужно отправить заказным письмом с описью, через почту России. А при отказе написания объяснительной, составить акт об отказе.

Сотрудник, после получения уведомления о предоставлении объяснительной и доказательств причины отсутствия, может предоставить необходимые документы в течение двух дней. Если не предоставил, то работодатель составляет акт о не предоставлении сведений.

Далее работодатель издаёт приказ о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. С приказом работника нужно ознакомить под роспись в течение 3 дней, если работник отказался — составляем соответствующий акт об отказе.

Следующий шаг, издаём приказ о расторжении трудового договора с работником. Обратите внимание, это два отдельных приказа. Хотя некоторые организации решают объединить два пункта в одном приказе о расторжении трудового договора, но рекомендуется составлять два отдельных приказа. Также формируется записка-расчёт о суммах, причитающихся работнику при увольнении.

Далее нужно оформить запись об увольнении в трудовой книжке. Бывший сотрудник должен расписаться в получении трудовой книжки на руки в день увольнения (если сотрудник выбрал ведение трудовой книжки в бумажном виде).

Также выплатить окончательный расчёт в день увольнения, выдать справку о сумме заработка за два последних года и по требованию работника копии иных документов, связанных с работой, СТД-Р (если сотрудник выбрал ведение электронной трудовой книжки).

Затем сформировать и отправить в Пенсионный Фонд запись об увольнении сотрудника, с указанием статьи Трудового кодекса.

Екатерина Бархатова — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более года.

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