Испытательный срок: как все провести правильно

Трудовой кодекс позволяет работодателю выдвинуть условие об испытательном сроке при приеме на работу соискателю. Срок варьируется до трех месяцев, а для руководителей и еще некоторых должностей, поименованных в части 5 статьи 70 ТК, до 6 месяцев.

Ограничения испытаний. Внимание на законодательство

Существует перечень лиц и ситуаций, ограничивающий применение испытательного срока (см. ч. 4 ст. 70 ТК РФ), т.е. когда заключения такого договора недопустимо:

если трудовой договор заключается на короткий срок — до 2-х месяцев;

при переводе из одной организации в другую;

если работники получили должность в результате избрания по конкурсу;

когда на работу устраиваются — беременные женщины, женщины, имеющие детей до 1,5 лет, несовершеннолетние соискатели, специалисты, которые устраиваются на работу впервые в течение 1 года со дня получения среднего или высшего образования.

Обратите внимание, что в последнем абзаце части 4 ст. 70 ТК РФ есть ограничение назначать испытание лицам в случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами.

На сегодняшний день есть всего два таких исключения:

ученики, которые по договору с работодателем успешно прошли обучение (ст. 207 ТК РФ);

спортсмены, успешно прошедшие спортивную подготовку (ч. 8 ст. 34.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в России»).

Кадровый специалист должен держать руку на пульсе, следить за изменениями в ТК РФ и принятием новых федеральных законов.

Отраслевая принадлежность организации — как не попасть на штрафы

На практике руководители и сотрудники кадровых служб часто совершают ошибку — забывают об отраслевой принадлежности своего бизнеса: транспорт, культура, наука, медицина, агропромышленный комплекс и др. Поскольку бытует мнение, что отраслевые НПА распространяют свое действие только на государственные предприятия и бюджетные учреждения, но это заблуждение.

Всегда надо проверять наличие отраслевых НПА, регулирующих деятельность вашей организации, например: с начала года вступил в силу новый порядок проведения профессионального обучения и прохождения испытания лиц, принимаемых на работу водителями транспорта, утвержденный Приказом Минтранса России № 264 в июле прошлого года (далее — Порядок обучения и испытания водителей).

Сразу проверяете сферу применения НПА (п. 2 Порядка обучения и испытания водителей): распространяется на работодателей — юридических лиц и ИП, осуществляющих на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств.

Следовательно, все требования данного НПА в части профессионального обучения и испытания водителей при приеме на работу надо организовать и выполнять, в т.ч. коммерческим организациям и ИП.

За нарушение требований административные штрафы:

для ИП в размере от 15 000 до 25 000 руб., для юридических лиц — от 110 000 до 130 000 руб. (за нарушение трудового законодательства по части 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ);

для должных лиц в размере 20 000 руб., для юридических лиц и ИП — 100 000 руб. (за нарушение требований безопасности движения по части 1 ст. 12.31.1 КоАП РФ).

Всегда проверяйте сферу применения отраслевых НПА, как правило, она распространяется на всех юридических лиц и ИП, осуществляющих деятельность на территории РФ.

Положение о порядке прохождения испытания в избавит от споров и судебных разбирательств

Рекомендуем утвердить Положение, которое будет регулировать прохождение испытательного срока в организации и оценку его результатов (далее — Положение). Обязательно следует подготовить разные планы для отдельных категорий персонала. Такой план должен содержать конкретные задания и сроки их выполнения, за каждым соискателем, проходящим испытание, должен быть закреплен куратор, который будет производить оценку результатов и помогать проходить новичку испытательный срок.

Ознакомьте нового сотрудника с соответствующими документами под роспись. Куратор обязан фиксировать все этапы прохождения испытания и результаты выполнения заданий. В случае трудового спора это позволит отстоять правомерность увольнения в судебном порядке.

Пример успешно выигранного спора, когда работодатель подстраховал себя индивидуальным планом и оценкой результата заданий — Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-8165/2020.

Сотрудник не подошел работодателю

Если работодатель понимает, что с новым сотрудником ему не по пути, а результаты испытаний неудовлетворительные, то он имеет право до окончания срока испытания расторгнуть трудовой договор с новичком. Для этого необходимо в письменном виде предупредить сотрудника за 3 дня до даты расторжения договора, указав конкретную причину. За работником остается право обжаловать это решение в судебном порядке (ст. 71 ТК РФ).

У работодателя, кстати, при увольнении до окончания испытательного срока есть право расторгнуть трудовой договор без учета мнения профсоюза при его наличии в организации и без выплаты выходного пособия (ч. 2 ст. 71 ТК РФ).

Вот как выглядит полная процедура прекращения трудового договора:

а) Уведомление

Составляется в письменной форме, в двух экземплярах, текст произвольный.

В нем обязательно укажите, что в соответствии со статьей 71 ТК, вы сообщаете работнику, что им не был пройден испытательный срок, т.к. показал неудовлетворительный результат испытания, не выполнил план и т.п. Сошлитесь на отчет куратора.

Обратите внимание, что трудовой договор должен быть расторгнут обязательно до окончания срока испытания.

б) Ознакомление с уведомлением

Если сотрудник отказывается ставить подпись под уведомлением, уклоняется от подписания, составьте акт об отказе подписать уведомление, для этого привлеките трех любых сотрудников организации в качестве свидетелей. Акт станет доказательством надлежащего уведомления работника в случае судебного спора с последним после увольнения.

в)Приказ о расторжении договора

После того как предварительная процедура оповещения соблюдена, работодатель выпускает приказ об увольнении. С ним необходимо ознакомить сотрудника под роспись. При этом в трудовую книжку нужно внести следующую запись:

«Трудовой договор расторгнут в связи с неудовлетворительным результатом испытания, часть первая статьи 71 Трудового кодекса Российской Федерации»

г) Расчет

В последний день работы, сотруднику, как любому другому, положено выплатить причитающуюся заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Не забудьте также выдать трудовую книжку (если он не выбрал ведение электронной) и справки (ч. 1 и 4 ст. 84.1 ТК РФ).

Иногда работник просит уволить его по собственному желанию, а работодатель идет ему навстречу. Конечно допустимо уволить сотрудника и по этому основанию, но в этом случае есть риск, что сотрудник отзовет заявление об увольнении. Причем, если он сделает это после истечения испытательного срока, то у работодателя уже не останется времени, чтобы его уволить как не выдержавшего испытательный срок.

Уволить нельзя — когда не прошедший испытание сотрудник остается на работе

На первый взгляд все просто, есть конкретный перечень, а в остальных случаях можно применять испытательный срок, но это не совсем так. Приведем примеры.

1) Вы приняли на работу сотрудника. При заключении договора ему был установлен срок испытания — 3 месяца. По данным, которые сотрудник предоставил в анкете, он женат, но супруга не работает потому что ухаживает за несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

Уволить такого сотрудника в случае, если он не пройдет испытательный срок, нельзя.

Статья 70 ТК РФ не содержит ограничений для заключения договора с сотрудником, у которого есть ребенок-инвалид, но в силу требования, установленного ч. 4 ст. 261 ТК РФ, вы не можете расторгнуть договор по своей инициативе с родителем, который является единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет. Утверждение верно, если другой родитель не работает (за несколькими конкретными исключениями, установленными ТК РФ).

Таким образом, работодатель не вправе уволить работника, проходящего испытательный срок, даже при условии отрицательного результата, если у него есть несовершеннолетний ребенок-инвалид, и он является его единственным кормильцем.

2) Другой пример. К вам в отдел кадров пришла новая сотрудница, которая устраивается на работу с испытательным сроком. Позднее девушка предоставила работодателю справку о беременности. Это произошло после того, как работодатель счел результаты неудовлетворительными и решил расторгнуть договор.

Уволить беременную женщину, нельзя, даже если она не прошла испытательный срок.

И неважно, предъявлена справка до или во время испытательного срока, было известно работодателю о беременности работницы или нет — после предъявления справки о беременности в ее защиту вступит ст. 261 ТК РФ

Уволить беременную вы сможете только в случае ликвидации организации.

Неправомерное увольнение в этом случае грозит не только административными штрафами, но даже уголовной ответственностью:

штраф в размере до 200 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев;

либо обязательные работы на срок до 360 часов.

Точно также нельзя уволить сотрудника, проходящего испытание, если он находится на больничном или в отпуске (ст. 81 ТК РФ).

При этом, если сотрудница решит сама уволится и напишет заявление на увольнение по собственному желанию, то ее увольнению ничего не препятствует. К сожалению, некоторые женщины злоупотребляют своим правом и намеренно скрывают факт беременности, дожидаясь результатов испытания. С другой стороны, требовать справку заранее не позволяет закон, да и в любом случае беременность не является причиной отказа для приема на работу, напротив, отказ в это случае будет являться дискриминацией.

Сотрудник сам передумал работать в организации

Работник также может разочароваться в компании, куда он пришел на испытательный срок. В этом случае он может уволиться в упрощенном порядке — пишет заявление об увольнении не позднее чем за 3 календарных дня до своего увольнения (ч. 4 ст 71 ТК РФ). В этом случае ему не нужно отрабатывать две недели, а процедура увольнения и запись в трудовой книжке будет точно такая, как и при увольнении по собственному желанию.

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