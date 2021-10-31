Что делать работодателю, если у иностранца закончился патент?

При заключении договора с иностранными работниками следует руководствоваться нормами гл. 50.1 ТК РФ, которая устанавливает требования к договору, определяет список документов, предъявляемых при трудоустройстве, также особенности временного перевода, отстранения от работы, прекращения трудового договора, выплаты выходного пособия.

Зарубежные граждане, которые прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, так сказать «безвизовые» иностранцы, и достигшие восемнадцатилетнего возраста могут работать на основании патента (ст. 227.1 НК РФ).

Патент — документ, который подтверждает право зарубежного гражданина, прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, кроме некоторых категорий иностранных граждан, на временное осуществление на территории субъекта РФ трудовой деятельности. Форма патента утверждена Приказом МВД России от 19 июня 2017 г. № 391. Патент выдается зарубежному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев, документ можно продлить на любой срок, кратный 1 месяцу. По истечении 12 месяцев иностранец может однократно переоформить патент без выезда из России.

Таким образом, работник — иностранный гражданин может проработать на территории РФ по патенту с учетом переоформления документа максимум 2 года.

Давайте разберемся, как должен поступить работодатель, если срок действия патента иностранного работника истек.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 327.6 Трудового кодекса завершение срока действия патента временно пребывающего зарубежного сотрудника является основанием для расторжения с ним трудового договора. Однако, существует нюанс — трудовой договор по этому основанию должен быть прекращен только по истечении месяца с момента окончания срока действия патента, а до истечения месяца иностранный работник должен быть отстранен от работы.

При этом законотворцы подчеркивают, что отстранение от работы не прекращает трудовых отношений с иностранцем, в связи с тем, что его трудовой договор не прекращает действовать. В ситуации, если по истечении месяца зарубежный работник не представит «новый» патент или разрешение на временное проживание для продолжения работы в компании, его можно уволить по п. 5 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ.

Министерство труда РФ дает подобные разъяснения, что трудовой договор с временно пребывающим в Российской Федерации иностранцем в случае завершения срока действия патента прекращается только по истечении месяца со дня наступления соответствующего обстоятельства.

При этом наниматель обязан отстранить иностранца от работы до завершения этого периода (письмо Минтруда России от 19 марта 2021 г. № 16-4/ООГ-1925). Отстранение от работы не прекращает трудовых отношений с сотрудником. При этом то, что иностранец отстранен от работы не означает окончание трудовых отношений с сотрудником.

Трудовой договор должен быть расторгнут лишь в том случае, если по истечении месяца сотрудник не оформит новый документ, который разрешает ему продолжить трудовую деятельность на территории Российской федерации.

Министерство труда также упомянуло, что гражданам стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) не требуется патент либо разрешение на работу, на них не распространяются квоты на выдачу приглашений на въезд в Российскую федерацию для осуществления трудовой деятельности, квоты на выдачу разрешений на работу.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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