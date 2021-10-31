Вправе ли работодатель внести в уже заключенный трудовой договор условие об испытательном сроке

Установление испытания для сотрудника предназначено для того, чтоб наниматель мог проанализировать наличие деловых и профессиональных качеств работника и его соответствие поручаемой работе, а сотрудник определил для себя, подходит ли ему порученная работа или нет.

Условие о сроке испытания устанавливают в трудовом договоре. В тоже время условие об испытании — не обязательное, а вспомогательное положение в трудовом договоре.

Не включение в трудовой договор условий об испытании означает, что сотрудник принят на работу без испытания (ч. 2 ст. 70 ТК РФ).

В ситуации, когда сотрудник фактически допущен к работе без оформления трудового договора (ч. 2 ст. 67 ТК РФ), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы (ч. 2 ст. 70 ТК РФ).

В некоторых ситуациях обосновать, что работнику был установлен срок испытания, возможно не только с помощью трудового договора. К примеру, до начала работы работник ознакомлен с распоряжением о его приеме или с индивидуальным планом испытания.

Суды приходят к выводу, что распоряжение о приеме на работу или индивидуальный план испытания посодействуют в обосновании того обстоятельства, что работнику установлен срок испытания (Апелляционное определение Московского городского суда по делу № 33-8165/2020).

Из содержания приведенных норм следует, что условие о сроке испытания работника может быть установлено лишь при приеме на работу по обусловленной трудовым договором трудовой функции. К такому выводу пришел Роструд в письме от 05.04.2021 № ПГ/07358-6-1.

Однако, до внесения в трудовой договор условия о сроке испытания, удостоверьтесь в отсутствии правового запрета, дабы избежать претензий со стороны контролирующих органов к оформлению приема на работу.

Ведь, условия и порядок установления работнику испытания при приеме на работу предусмотрены ст. 70 ТК РФ. Этой же статьей запрещено установление испытательного срока для лиц:

лиц, поступающих на замещение должности по конкурсу;

беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до полутора лет;

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста;

лиц, получивших среднее специальное или высшее образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня получения профессионального образования;

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу;

лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по согласованию между работодателями;

лиц, принимаемых на работу на срок до двух месяцев;

иных лиц, круг которых установлен законом или коллективным договором.

Возможна ситуация, когда наниматель при установлении испытательного срока не был осведомлен об отнесении сотрудника к категории лиц, в отношении которых не может устанавливаться испытательный срок. В последующем, при прохождении испытательного срока, этот факт был установлен. В подобных случаях, даже если сотрудник в ходе испытания не соответствовал ожиданиям и требованиям работодателя, его увольнение невозможно по основанию «неудовлетворительные результаты испытания».

Также, в соответствии с п. 9 Постановления № 1 запрещено устанавливать испытание при трудоустройстве беременным женщинам, женщинам с детьми в возрасте до 1,5 лет распространяется и на иных лиц с семейными обязанностями, воспитывающих одного или нескольких детей, не достигших полтора года, без матери (см. постановление Пленума Верховного суда РФ № 1 от 28.01.2014). Если таким сотрудникам было назначено испытание, то расторжение трудового договора с ними по итогам испытания не допускается.

Таким образом, срок испытания — это, обоюдная возможность для сотрудника и нанимателя понять, подходят ли для каждой из сторон предлагаемые условия. Однако оформлять срок испытания необходимо правильно — лишь в этом случае возможно обезопаситься в будущем от трудовых споров меж сторонами.

В случае, если фактический допуск к выполнению должностных обязанностей состоялся без заключения трудового договора, необходимо заранее оформить письменное соглашение об испытании — как только сотрудник приступит к должностным обязанностям, изменять условия будет поздно.

Увольнение по собственному желанию на сроке испытания производится в общем порядке, по инициативе нанимателя — с соблюдением особой процедуры.

Ирина Тымчук — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более десяти лет.

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