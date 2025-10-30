Казначейский счет для ООО и ИП в 2025 году: новый порядок, цифровизация и практические аспекты работы

Что представляет собой казначейский счет

Казначейский счет — это лицевой счет, который открывается в территориальных органах Федерального казначейства для проведения расчетов в рамках государственных контрактов, соглашений о субсидиях, грантах или инвестиционных проектах, подпадающих под казначейское сопровождение.

Главная его особенность — целевое использование денежных средств. Средства поступают не на обычный банковский расчетный счет компании, а в Казначейство, где каждая операция фиксируется и контролируется. Это гарантирует, что бюджетные деньги будут направлены исключительно на исполнение обязательств, установленных контрактом или соглашением.

Примером может служить подрядная организация, выигравшая тендер на капитальный ремонт школы. Финансирование по такому договору проходит через счет в Казначействе, и расходы могут быть совершены только в пределах целей контракта — на покупку строительных материалов, оплату подрядчиков, зарплату сотрудников, налоги и страховые взносы, связанные с проектом.