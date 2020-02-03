Электронные трудовые книжки. Что нужно знать бухгалтеру

С 2020 года у россиян появились электронные трудовые книжки. Для их заполнения работодателям будет необходимо направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников.
С этого года такая отчетность будет представляться ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в случаях:
- приема сотрудника;
- увольнения,
- перевода на другую работу,
- подачи заявления сотрудником о выборе способа ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде).
Одновременно с этими данными представляются сведения о трудовой деятельности работника у данного работодателя по состоянию на 01.01.2020.
Таким образом, первый отчет нужно будет представить до 15 февраля 2020 года, если в январе 2020 года в организации произошли какие-либо кадровые перемещения. Если кадровых изменений в отчетном месяце не было и никто из работников не подавал письменное заявление о выборе способа ведения своей трудовой книжки, отчет направлять не надо.
Отчетность в электронной форме можно будет представить через специализированного оператора связи либо в личном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru.
Помимо этого, до 30 июня 2020 года работодатель обязан письменно уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о его трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника выбрать способ ведения своей трудовой книжки.
Мы собрали обсуждаемые темы на форуме «Клерка» по тегу электронные трудовые книжки:
- Новый 439 ФЗ от 16.12.2019 г. О введении электронных трудовых книжек
- Электронные трудовые книжки
- А как Вы решите поступить с Вашей личной трудовой?
- Электронная трудовая книжка
- Переход на электронные трудовые книжки - локальные акты работодателя
На «Клерке» опубликовано множество новостей и статей на тему введения электронных трудовых книжек. Вот самые полезные, на взгляд редакции:
- Как составить приказ о переходе на электронные трудовые книжки
- Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР
- Электронные трудовые книжки. Понятная инструкция, что вам делать в 2020-м
- Электронные трудовые книжки с 2020 года: что надо сделать работодателям
- Электронные трудовые книжки: что работодатели будут делать в 2020 году