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Электронные трудовые книжки. Что нужно знать бухгалтеру

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С 2020 года у россиян появились электронные трудовые книжки. Для их заполнения работодателям будет необходимо направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников.

С этого года такая отчетность будет представляться ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в случаях:

  • приема сотрудника;
  • увольнения,
  • перевода на другую работу,
  • подачи заявления сотрудником о выборе способа ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде).

Одновременно с этими данными представляются сведения о трудовой деятельности работника у данного работодателя по состоянию на 01.01.2020.

Форма СЗВ-ТД уже утверждена.

Таким образом, первый отчет нужно будет представить до 15 февраля 2020 года, если в январе 2020 года в организации произошли какие-либо кадровые перемещения. Если кадровых изменений в отчетном месяце не было и никто из работников не подавал письменное заявление о выборе способа ведения своей трудовой книжки, отчет направлять не надо. 

Отчетность в электронной форме можно будет представить через специализированного оператора связи либо в личном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru.

Помимо этого, до 30 июня 2020 года работодатель обязан письменно уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о его трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника выбрать способ ведения своей трудовой книжки.

Мы собрали обсуждаемые темы на форуме «Клерка» по тегу электронные трудовые книжки:

  1. Новый 439 ФЗ от 16.12.2019 г. О введении электронных трудовых книжек
  2. Электронные трудовые книжки
  3. А как Вы решите поступить с Вашей личной трудовой?
  4. Электронная трудовая книжка
  5. Переход на электронные трудовые книжки - локальные акты работодателя

На «Клерке» опубликовано множество новостей и статей на тему введения электронных трудовых книжек. Вот самые полезные, на взгляд редакции:

  1. Как составить приказ о переходе на электронные трудовые книжки
  2. Электронные трудовые книжки: что и как. Презентация от ПФР
  3. Электронные трудовые книжки. Понятная инструкция, что вам делать в 2020-м
  4. Электронные трудовые книжки с 2020 года: что надо сделать работодателям
  5. Электронные трудовые книжки: что работодатели будут делать в 2020 году