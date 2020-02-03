Электронные трудовые книжки. Что нужно знать бухгалтеру

С 2020 года у россиян появились электронные трудовые книжки. Для их заполнения работодателям будет необходимо направлять в ПФР сведения о трудовой деятельности своих работников.

С этого года такая отчетность будет представляться ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в случаях:

приема сотрудника;

увольнения,

перевода на другую работу,

подачи заявления сотрудником о выборе способа ведения трудовой книжки (в электронном или бумажном виде).

Одновременно с этими данными представляются сведения о трудовой деятельности работника у данного работодателя по состоянию на 01.01.2020.

Форма СЗВ-ТД уже утверждена.

Таким образом, первый отчет нужно будет представить до 15 февраля 2020 года, если в январе 2020 года в организации произошли какие-либо кадровые перемещения. Если кадровых изменений в отчетном месяце не было и никто из работников не подавал письменное заявление о выборе способа ведения своей трудовой книжки, отчет направлять не надо. Отчетность в электронной форме можно будет представить через специализированного оператора связи либо в личном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru.

Помимо этого, до 30 июня 2020 года работодатель обязан письменно уведомить каждого работника об изменениях законодательства, связанных с формированием сведений о его трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника выбрать способ ведения своей трудовой книжки.

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