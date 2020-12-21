Как сочинский санаторий отбился от претензий 1С по контрафакту

Еще одна история про контрафактные продукты от 1С. Все, как и в прошлом нашем расследовании: обыск, некий специалист по 1С, уголовное дело и попытка взыскать в арбитраже миллионную неустойку. Но что-то пошло не так.

Один из героев этих историй — Николай Дерягин, программист, которого осудили на два года условно. Николай активно старается обелить свое имя, пишет жалобы, добивается восстановления справедливости, заодно отыскивая другие подобные дела.

Сегодня расскажем о еще одном деле, в котором сумела победить обвиняемая сторона. По словам Николая Дерягина, это дело также связано с господином Ивутем.

Итак, дело А32-20105/2005. В 2009 году кассация отказала полностью в требованиях истцу. Судебный акт прикреплен во вложении.

В первой инстанции в пользу истца с ответчика взыскана сумма в 1 млн 100 тыс. рублей, плюс госпошлина. Апелляция решение суда первой инстанции отменила, кассация оставила в силе и отправила в первую инстанцию на новое рассмотрение.

Пошли на второй круг. Первая инстанция истцу отказала полностью:

«Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 26 мая 2009 года по делу N А32-20105/2005 −21/718-2006-22/313 в удовлетворении заявленных требований отказано. Решение мотивировано тем, что оправдательным приговором по уголовному делу было установлено, что нелицензионная версия программного продукта «1С: предприятие 7.7. (сетевая версия) Комплексная поставка» санаторием не использовалась, а также, что программист санатория Закутько В.Е. при установке и обслуживании в ЗАО «Санаторий „Магадан“ программного продукта „1С: предприятие 7.7. (сетевая версия) Набор для небольших фирм“ не совершил действий, нарушающих авторские и смежные права ЗАО „1С“, в том числе при установке программы „Sable Universal Patcher“. Суд указал, что указанный вывод соответствует и заключениям компьютерно-технических экспертиз, проведенных в рамках уголовного дела».

Истец пошел на новое обжалование. Как указывает суд:

«В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит решение оставить без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения, указывает на обязательность для арбитражного суда приговора Лазаревского районного суда г. Сочи от 23.05.2007г. по уголовному делу по вопросам о том имели место определенные действия и совершены ли они определенным лицом».

Приговором упомянутого районного суда обвиняемый был оправдан. Арбитражный суд указывает, что:

«Из приговора суда следует, что программистом санатория Закутько В.Е. не были совершены действия, повлекшие возникновение тем или иным способом на персональных компьютерах ответчика нелицензионной версии программного продукта „1С: предприятие 7.7. (сетевая версия) Комплексная поставка“».

По мнению ответчика,

«Использование его работником „вредоносной“ программы при наличии и сохранении в неизменном состоянии аппаратного ключа защиты HASP и при отсутствии признаков модификации лицензионного программного продукта, находящегося в правомерном пользовании ответчика, не образует признаков нарушения авторских прав истца».

А вот момент, где истцом была допущена ошибка:

«Такое основание как неправомерная модификация приобретенного истцом лицензионного программного продукта „1С: предприятие 7.7. (сетевая версия) Набор для небольших фирм“ истцом не заявлялось ни в иске, ни в порядке статьи 49 АПК, ввиду чего указанные обстоятельства не подлежат исследованию в рамка настоящего дела и могут являться предметом отдельного разбирательства, равно как и иные нарушения, на установление которых экспертными заключениями ссылается заявитель в жалобе».

Как следствие, суд исследовал только обстоятельства наличия или отсутствия использования контрафактной версии продукта.

«Таким образом, в рамках настоящего спора суд правомерно исследовал лишь обстоятельства наличия либо отсутствия нарушения, указанного истцом: использования контрафактной версии программного продукта „1С: предприятие 7.7. (сетевая версия) Комплексная поставка“. Вместе с тем, как следует из вышеизложенных обстоятельств, в материалах дела отсутствуют доказательства установки указанной версии программного продукта на персональных компьютерах ответчика».

В итоге, второй круг завершился отказом истцу в требованиях.

В комментарии одной из последних публикаций пришел Александр Резник, у которого история похожа. Но там компания оказалась готова гораздо лучше к приему «непрошенных гостей». Там и софт был другой, непривычный для оперов, и сразу интернет отрубили, не дав «эксперту» развернуться, а через полчаса приехали грамотные юристы и совсем испортили оперативной группе всю «малину».

Об этом мы напишем отдельный материал.