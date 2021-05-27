Бухгалтер — это ферзь на шахматной доске бизнеса. Бухкамера с Ларисой Сулацкой

В Бухкамеру в этот раз мы посадили Ларису Сулацкую, практика по финансам, управляющую Консалтинговой группы, финансового консультанта Минфина РФ.

Почему бухгалтер для собственника — это своего рода шаман? Кто для бухгалтера идеальный босс? А идеальный бухгалтер для босса?

Бухгалтер — шаман, потому что умеет совмещать сразу несколько функций, умеет работать с постоянно меняющимся законодательством.

Идеальный шеф для него — это человек, который умеет слушать и слышать. С которым есть взаимопонимание.

А вот идеальный современный бухгалтер — это осознанный специалист, который понимает цели и задачи бизнеса, всегда готов учиться чему-то новому.

Кроме того,

...руководители хотят, чтобы бухгалтеры говорили с ними на их языке. Не на нашем «птичьем» — дебет-кредит, а ясно и понятно для бизнеса. Бухгалтеру нужно уметь объяснять: если ты сделаешь такую-то операцию, то ты заплатишь больше налогов, если заключишь сделку с тем-то контрагентом, будут большие проблемы, потому что он токсичный, — приводит примеры Лариса Сулацкая.

Вот примеры того, как просто рассказать предпринимателю про актуальные вопросы 115-ФЗ:

Многие говорят: бухгалтер входит в топ умирающих профессий, автоматизация скоро заменит все.

Вот и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин недавно сказал про замену бухгалтера искусственным интеллектом.

Вопрос для самих бухгалтеров явно очень острый: неужели профессия и в самом деле скоро сойдет на нет на рынке труда? Лариса Сулацкая убеждена: нет и еще раз нет, если только бухгалтеры адаптируются к требованиям, которые диктует рынок.

Среди таких требований, конечно, профессиональное самосовершенствование, умение видеть целостную картину бизнеса и даже быть своего рода финансовым директором. Если сравнить бизнес с шахматной доской, то бухгалтер на ней — по-прежнему ключевая фигура.

Конечно, бухгалтер — это ферзь, — считает наша собеседница.

На какие качества бухгалтера прежде всего посмотрит руководитель при найме? Насколько стоит посвящать своего руководителя в бухучет? Об этом и многом другом — в новом выпуске Бухкамеры: