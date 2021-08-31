Революция с ЭЦП, слив про налоговые проверки, налоги одним платежом: Бухтуб № 3

Новый выпуск самых нескучных бухгалтерских новостей.

Сегодня в выпуске только топ:

Бухгалтерам рассказали, что делать с ЭЦП, выданными не в ФНС;

Единый налоговый платеж для бизнеса все-таки введут;

Важное про маркировку и прослеживаемость;

Кто-то сливает информацию о выездных налоговых проверках.

Уже пару месяцев бухгалтеры в панике. ЭЦП будет выдавать только налоговая. А с уже выданными подписями что станет?

Госорганы гордо молчали, подогревая ажиотаж.

Но всем пора узбагоиться. Минцифры выпустило разъяснения про электронные подписи, которые выдала не налоговая.

Их можно использовать до конца срока действия.

Ну, а вот потом за подписью придется идти уже в налоговую инспекцию. Ну, нам не привыкать туда ходить...

Идем дальше. Об идее единого налогового платежа для бизнеса заговорили уже всерьез: законопроект в Думе.

Вы будете просто закидывать авансом деньги на определенный КБК, а потом налоговая оттуда распределит налоги и взносы. Ничего хорошего для бизнеса не наблюдается. Платить авансом налоги, да еще доверять их распределение налоговикам — так себе идея.

Причем, и страховые взносы, и агентский НДФЛ входят в единый налоговый платеж.

И еще вопрос: где хоть какие-то гарантии, что все не сломается из-за очередного сбоя в ПО налоговиков?

Но цифровизация и тотальный контроль уже настолько распробовали чиновники, что их не остановить. Нам тупо придется привыкнуть. Например, власти хотят расширять перечень товаров для маркировки.

Очень хочется сказать АСТАНАВИТЕСЬ.

Будут расширять маркировку в пищевой и легкой, медицинской отрасли. Введут в автомобильной. Ну вот скажите, вам страшно купить поддельный мерседес у дилера? Мне нет.

Вы, кстати, тоже пока особо не понимаете, зачем было вводить прослеживаемость, если есть маркировка? Тут Даниил Егоров (который глава ФНС) с Михаилом Мишустиным встретился.

В частности, говорили про то, что, дескать, бизнес к системе прослеживаемости привыкает.

Про какой именно бизнес шла речь, непонятно. Потому что стартовала система с 1 июля, а документы к ней официально утверждают только сейчас.

Бухгалтеры будут сдавать отчет о прослеживаемости по новой форме. Два вопроса: почему опять бухгалтеры? И по старой разве уже кто-то успел отчитаться?!

Кто-то (мы даже не догадываемся, кто бы это мог быть) сливает другим организациям информацию о выездных налоговых проверках компаний.

И потом бизнесу приходят вот такие письма.

А сами налоговики тем временем взялись за просрочки платежей бог знает какой давности.

Видимо, других способов пополнить бюджет не осталось.

Ну, и в конце та-дам, прогноз на будущее: до осени осталось 2 недели. Есть вариант провести их с пользой — пройти онлайн-курсы в Центре обучения «Клерка». Знаете, почему сейчас? Осенью мы поднимем цены!

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