Налоговики взялись за зарплаты, массовые облавы на кассы, новый вид инспекций

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Бухтуб № 7. Сегодня в выпуске:

ваши онлайн-кассы проверят;

налоговики заставляют компании повышать зарплаты;

чехарда со спецоценкой условий труда;

выездные налоговые проверки передадут новым инспекциям;

а неналоговые проверки снова приостановят.

Налоговики затеяли масштабные проверки онлайн-касс и просят покупателей жаловаться на магазины, где им не пробивают чеки. Даже горячие линии для этого сделали в регионах. Наш источник в ФНС говорит, что инспекторам дали команду фас и всем, у кого есть кассы, надо приготовиться.

Кроме касс, налоговики решили взяться за уровень зарплат в компаниях. Они начали массовую рассылку про среднеотраслевые зарплаты. Ниже них компании якобы платить не имеют права. Ну вот, представьте, какие средние зарплаты в банках. А ломбарды чудесным образом относятся к той же отрасли. Значит, сотрудник маленького ломбарда должен получать, как руководитель департамента в Сбере, что ли??? Л-логика!

Но без паники. Готовьте спокойный ответ для ИФНС, в нем пишите «С учетом текущей ситуации на рынке, ради сохранения безубыточности бизнеса повышать зарплату нет возможности».

Роструд выдал что-то невероятное про спецоценку. Если какую-то должность в компании сначала ввели, а потом убрали из штатного расписания, а затем снова ввели, придется провести СОУТ. Иначе будут штрафы. Л — логика!

ФНС затеяла реорганизацию. Выездные проверки будут проводить специальные центры компетенции. Так назовут новые инспекции в регионах. Они будут заниматься исключительно выездными проверками. Только налоговики в них будут те же самые. Пока центры компетенций (название-то какое!) создадут в 13 регионах. Скорее всего, потом они будут в каждом субъекте.

И напоследок, хорошая новость! Мораторий на плановые проверки малого бизнеса продлили на 2022 год. Это касается всех неналоговых проверок. Значит, пожарные, СЭСы и прочите проверяющие к малому бизнесу не придут.

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