«Клерк.Дайджест»: пять полезных статей блога, которые вышли на этой неделе

ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

В статье рассказали про трудности ПБУ 18/02. Посчитали насколько меньше стало разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью за 7 лет. Поделились советами, как избежать проблем.

Чтобы посмотреть статью и разобраться с ПБУ 18/02 нажмите сюда.

Как анализировать финансовую отчетность и почему это важно для бухгалтера

Вспомнили цитату американского ученого-бухгалтера Авраама Бриллофа, поговорили о необходимости финотчетов. Показали методы анализа и объяснили, что каждый из них делает.

Если хотите узнать еще пару секретов финансовой отчетности из статьи нажмите сюда.

Дайте своему боссу управленческие решения в кризис и получите более высокую зарплату

Разобрались, какие вещи необходимы в управленческом учете и за что руководитель ценит бухгалтера. Поговорили о карьерных возможностях для бухгалтера. Например, переквалифицироваться в финансиста или финансового директора и попросить больше денег.

Чтобы посмотреть статью и научиться настраивать управленческий учет нажмите сюда.

Три способа вести управленческий учет. Разбираемся, везде ли нужен бухгалтер

Узнали почему бухгалтеры не любят управленческий учет, но все равно идут его настраивать. Рассказали про способы вести этот учет и спросили у читателей, верят ли они в то, что им прибавят зарплату после изучения управленческого учета.

Хотите посмотреть ответы коллег и почерпнуть для себя полезной информации? Нажмите сюда.

Повышаем зарплату в кризис, настраивая управленческий учет. Что надо знать бухгалтеру

Поговорили про ценность УУ как для собственника бизнеса, так и для бухгалтера. Изучили формы управленческих отчетов и разобрались какие функции они выполняют.

Чтобы получить полезные лайфхаки из статьи и ответы на вопросы по управленческому учету — нажмите сюда.