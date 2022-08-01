Обзоры для бухгалтера

«Клерк.Дайджест»: пять полезных статей блога, которые вышли на этой неделе

Конец июля мы посвятили управленческому учету и всему, что с ним связано. Рассказываем, какие материалы больше всего помогли читателям.

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«Клерк.Дайджест»: пять полезных статей блога, которые вышли на этой неделе

ПБУ 18/02: все что вы хотели знать, но боялись спросить

В статье рассказали про трудности ПБУ 18/02. Посчитали насколько меньше стало разниц между бухгалтерской и налоговой прибылью за 7 лет. Поделились советами, как избежать проблем.

Чтобы посмотреть статью и разобраться с ПБУ 18/02 нажмите сюда.

 

Как анализировать финансовую отчетность и почему это важно для бухгалтера

Вспомнили цитату американского ученого-бухгалтера Авраама Бриллофа, поговорили о необходимости финотчетов. Показали методы анализа и объяснили, что каждый из них делает.

Если хотите узнать еще пару секретов финансовой отчетности из статьи нажмите сюда.

 

Дайте своему боссу управленческие решения в кризис и получите более высокую зарплату

Разобрались, какие вещи необходимы в управленческом учете и за что руководитель ценит бухгалтера. Поговорили о карьерных возможностях для бухгалтера. Например, переквалифицироваться в финансиста или финансового директора и попросить больше денег.

Чтобы посмотреть статью и научиться настраивать управленческий учет нажмите сюда.

 

Три способа вести управленческий учет. Разбираемся, везде ли нужен бухгалтер

Узнали почему бухгалтеры не любят управленческий учет, но все равно идут его настраивать. Рассказали про способы вести этот учет и спросили у читателей, верят ли они в то, что им прибавят зарплату после изучения управленческого учета.

Хотите посмотреть ответы коллег и почерпнуть для себя полезной информации? Нажмите сюда.

 

Повышаем зарплату в кризис, настраивая управленческий учет. Что надо знать бухгалтеру

Поговорили про ценность УУ как для собственника бизнеса, так и для бухгалтера. Изучили формы управленческих отчетов и разобрались какие функции они выполняют.

Чтобы получить полезные лайфхаки из статьи и ответы на вопросы по управленческому учету — нажмите сюда.

 

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера
Субсидиарная ответственность

Директор с участником мутили схемы с уходом от налогов? Будут из своего кармана платить

Верховный суд указал, что руководители и владельцы бизнеса будут полностью ответить за налоговые обязательства своей компании, если доказано, что они намеренно уходили от уплаты налогов.

Повышение квалификации

Заем

Проценты по займу криминального происхождения нельзя учитывать ни в доходах, ни в расходах

Кредитор включал проценты по займу в доход, заемщик – в расход. Позже выяснилось, что деньги незаконного происхождения. А значит, заем – это вовсе не заем, и надо сдавать уточненки.

Страховые взносы

ФСС + ПФР. Чего ждать бизнесу?

14 июля приняли пакет законов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Они вступят в силу уже с 1 января 2023 года. Эксперты Контур.Экстерна рассказали, как это повлияет на страховые взносы и отчетность.

ФСС + ПФР. Чего ждать бизнесу?

Мероприятия

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НДФЛ

Страховые выплаты: в каких случаях надо платить НДФЛ

Есть утверждение, что нет правил без исключений. Мы рассмотрим исключения из «правила», что НДФЛ со страховых выплат не исчисляется, ведь это относится к большей части ситуаций, но не ко всем. Что это за ситуации и каков порядок обложения НДФЛ таких выплат?

Страховые выплаты: в каких случаях надо платить НДФЛ
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