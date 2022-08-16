Бухгалтерский учет аренды у арендатора по ФСБУ 25/2018: упрощенный и основной порядок

Упрощенный порядок учета аренды

ФСБУ 25/2018 обязали применять все коммерческие организации с 2022 года. ФСБУ устанавливает для арендатора два способа учета аренды:

Основной. При нем арендатор должен признать право пользования активом (ППА) и обязательства по аренде. Упрощенный. Для него нужно выполнить ряд условий. В этом способе учета новое ППА на балансе не появляется. Арендатор ведет учет аренды, как раньше.

Три условия, которые нужно выполнить одновременно, чтобы воспользоваться упрощенным способом учета аренды (п. 12 ФСБУ 25):

отсутствие выкупа объекта по цене ниже чем справедливая стоимость;

право собственности не переходит к арендатору на предмет;

не должно быть передачи жилья в субаренду.

Новый порядок 25 ФСБУ требует признавать ППА у арендатора. Бывают ситуации, когда организация использует только арендованное имущество. В балансе же существенных активов нет.

Следовательно, доказательств финансовой устойчивости, которая важна для инвесторов и кредиторов нет. Поэтому арендованное имущество нужно показать в балансе как право пользования этим имуществом.

Арендатор имеет право применять упрощенный способ учета аренды в любом из следующих случаев (п. 11 ФСБУ 25):

срок аренды не превышает 12 месяцев;

рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не больше 300 тыс.руб.;

арендатор вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную финансовую отчетность.

Если срок аренды не больше 12 месяцев, то арендатор имеет право применять упрощенный способ для нескольких объектов аренды. Если срок больше, то применять упрощенный способ или нет решает арендатор с каждым объектом отдельно.

Упрощенный способ учета аренды такой же, как и порядок бухгалтерского учета операционной аренды, который был до ФСБУ 25/2018. Арендные платежи тут признаются в качестве расхода равномерно в течение всего срока аренды.

Обязанность ведения бухгалтерского учета

При использовании упрощенного способа учета аренды никаких новшеств у арендатора не возникает. При получении в аренду ОС принимаются на забалансовый учет (001 счет). Срок аренды заканчивается — арендатор возвращает предметы аренды и списывает их с счета. Арендные платежи признаются в расходах в зависимости от того, для каких целей была аренда.

Бухгалтерский учет арендных операций при упрощенном способе выглядит так:

Если у вы пользуетесь упрощенным способом учета аренды ФСБУ 25, то зафиксируйте это в учетной политике. Важные элементы нужно раскрывать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Основной порядок учета аренды в ФСБУ 25/2018

25 ФСБУ сделали, чтобы представить внешним пользователям достоверную информацию о финансовом состоянии имущества и обязательств у арендатора и арендодателя.

Для арендатора основной способ тот, при котором на дата начала аренды — это право пользования арендованным активом и обязательство по аренде.

На балансе арендатора мы будем видеть в течение всего срока аренды:

Актив в форме права пользования. Пассив в форме обязательства по аренде.

Формирование стоимости права пользования активом

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости, включающей (п. 13 ФСБУ 25/2018):

величину первоначальной оценки обязательства по аренде;

арендные платежи, осуществленные на дату начала аренды;

затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;

величину оценочного обязательства, которое в будущем, при возврате предмета аренды, необходимо будет исполнить арендатору исходя из условий договора. Это может быть обязательство по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния и т.п.

В пассиве баланса мы формируем обязательство по аренде, которое определяется как приведенная стоимость будущих арендных платежей. Это обязательство увеличивается на начисленные проценты. По факту это — проценты за отсрочку платежа. Смысл аренды в том, что мы не приобретаем в собственность какой-то предмет, а пользуемся им.

Деньги во времени меняют свою стоимость. Обязательство по аренде в течение срока аренды уменьшается на уплаченные суммы.

Право пользования — это актив, который дает нам в будущем экономические выгоды. По мере извлечения этих выгод, мы будем амортизировать ППА.

В отчете о финансовых результатах мы учитываем расходы по аренде. Они будут отражаться не в сумме арендной платы, а в амортизации ППА и процентных расходах, которые связаны с отсрочкой внесения обязательств по аренде. Коммунальные услуги как переменный платеж, включается в расход и попадает в отчет.

По договору плата за аренду вносится каждый месяц или квартал, но с точки зрения БУ есть два компонента:

погашение ДЗ в виде арендных обязательств (отсроченных обязательств), т.е. они рассчитываются по дисконтированной оценке;

процентный платеж.

Амортизация права пользования активом

Организация должна применять единую учетную политику в отношении ППА и схожих активов: незавершенных капитальных вложений, основных средств и других (п. 10 ФСБУ 25/2018). Если предмет аренды относится к группе основных средств, по которой идет переоценка, то следует переоценивать соответствующее ППА.

По активам, которые подлежат амортизации, ППА списывается через амортизацию в течение срока их полезного использования (п. 17 ФСБУ 25/2018).

ППА отражается в учете по тем же правилам, как наши аналогичные ОС.

Чтобы установить срок полезного использования ППА нужно учесть все факторы, предусмотренные ФСБУ 6/2019:

ожидаемый срок использования в соответствии с производительностью и мощностью;

ожидаемый физический износ, зависящий от эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды;

ожидаемое моральное старение предмета аренды;

планы производства и технического перевооружения;

ограничения использования.

Если договор не предполагает переход к арендатору права собственности на арендованный предмет, то срок амортизации ППА не может превышать срок аренды (п. 17 ФСБУ 25/2018). Если же по условиям договора предполагается выкуп объекта, то ППА устанавливается из ожидаемого срока использования и физического износа, без ограничения.

Для амортизации ППА следует установить тот же способ, который организация применяет для собственных основных средств, аналогичных арендованным объектам (п. 10 ФСБУ 25/2018), как в учетной политике.

При линейном способе сумма ежемесячной амортизации права пользования активом:

Амортизацию права пользования активом следует отражать на счете 02 «Амортизация основных средств» обособленно. Например, на субсчете «Амортизация права пользования активом».

Сумма ежемесячной амортизации ППА включается в состав тех расходов, куда отнесли бы ее, если бы имущество было собственностью арендатора. Например:

Мы рассказали не все особенности бухгалтерского учета аренды в ФСБУ 25/2018. Это только часть учета аренды у арендатора. Мы разобрали амортизацию ППА, основной и упрощенный порядок учета. Подробно об остальных нюансах ФСБУ 25/2018 рассказываем на курсе повышения квалификации.

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