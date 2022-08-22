Обзоры для бухгалтера

Встречайте традиционный «Клерк.Дайджест». Топ-5 статей блога за эту неделю

Середина августа выдалась такой же жаркой, как и материалы «Клерка». Показываем, какие статьи зацепили сердца любимых читателей.

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Встречайте традиционный «Клерк.Дайджест». Топ-5 статей блога за эту неделю

Чтобы посмотреть статью — нажмите на ее название.

1. Что нужно знать кадровику и бухгалтеру о локальных нормативных актах

Рассказали о некоторых важных и не очень важных нормативках для кадровиков и бухгалтеров. Упомянули штрафы, объяснили, как избежать проблем и работать без седых волос.

2. Льготы по НДС. Разбираем новые правила, условия, декларации

Перечислили новые льготы, которые появились в последнее время. Обсудили, что делать, чтобы их получить и подсказали, как научиться профессионально работать с НДС без ошибок. 

3. Как бухгалтеру не нервничать на работе и все успевать 

Ответили на один из самых важных вопросов — как сохранить нервы. Поделились советами, как больше успевать за одно и то же время и правильно планировать рабочие задачи.

4. За что, как и сколько бухгалтеру начислять страховые взносы

Затронули сложную тему бухгалтерского мира. Разобрались, как, с каких сумм и сколько бухгалтер должен начислить взносы. Показали, кому положены льготные тарифы и по каким условиям труда.

5. Что поменялось в работе бухгалтеров за 2022 год. Рассказываем про ФСБУ, АУСН и новые правила соцвычета

Сделали для вас краткий экскурс того, что произошло за эти полгода. Рассказали как работать с документами по ФСБУ «Документооборот» и дали несколько советов, как следить за всеми новшествами в профессии.

Клерк
Клерк
Весь для бухгалтера

Трудовое право

Роструд настаивает, что по трудовому договору нельзя работать дистанционно из-за границы

В ТК нет нормы о том, что можно заключать трудовой договор с дистанционным работником, который живет за границей и работает оттуда же. А раз это не разрешено, значит запрещено.

Повышение квалификации

Налоговые проверки

Суд решил, что разработка и изготовление оборудования в Китае — это работа, а не услуга и отменил агентский НДС

Компания заключила контракт с китайской фирмой, результатом которого был нематериальный актив и основное средство. Налоговая посчитала это инжиниринговыми услугами и доначислила НДС, так как место оказания услуг по заказчику — Россия.

Государственные ведомства

Госслужащим запретили говорить фразы: «вопрос решить трудно, но можно» и «спасибо на хлеб не намажешь»

Минфин в специальной памятке также рекомендует не употреблять выражения «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну, что делать будем?».

Мероприятия

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Алименты

При удержании алиментов из зарплаты сотрудника не нужно сохранять ему прожиточный минимум

Принять решение о сохранении прожиточного минимума при удержаниях может только пристав. Работодатель самостоятельно такое решение не принимает. А если речь идет про алименты, то по ним правило о сохранении не работает вообще.

Санкции 2022

Эксперты пугают, что все смартфоны в России могут заблокировать. Прогнозируют возвращение кнопок и SMS

Google и Apple способны отключить все мобильные устройства на территории России. Если это произойдет, то придется вернуться к кнопочным телефонам, SMS и электронной почте.

Платный контент, доступный в «Премиум». Что такое «Премиум»?
Налог на имущество организаций

Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество

Неотделимые улучшения в арендованный объект – это тоже объект для налога на имущество организаций.

Оборудование может быть как движимым, так и недвижимым имуществом: обзор споров по налогу на имущество
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