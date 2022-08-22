Встречайте традиционный «Клерк.Дайджест». Топ-5 статей блога за эту неделю

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Рассказали о некоторых важных и не очень важных нормативках для кадровиков и бухгалтеров. Упомянули штрафы, объяснили, как избежать проблем и работать без седых волос.

Перечислили новые льготы, которые появились в последнее время. Обсудили, что делать, чтобы их получить и подсказали, как научиться профессионально работать с НДС без ошибок.

Ответили на один из самых важных вопросов — как сохранить нервы. Поделились советами, как больше успевать за одно и то же время и правильно планировать рабочие задачи.

Затронули сложную тему бухгалтерского мира. Разобрались, как, с каких сумм и сколько бухгалтер должен начислить взносы. Показали, кому положены льготные тарифы и по каким условиям труда.

Сделали для вас краткий экскурс того, что произошло за эти полгода. Рассказали как работать с документами по ФСБУ «Документооборот» и дали несколько советов, как следить за всеми новшествами в профессии.